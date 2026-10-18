Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября - 18.10.2026 Украина.ру
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Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября - 18.10.2026 Украина.ру
Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября
В ночь на 18 октября Украина предприняла массированный налёт на Санкт-Петербург. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение по санкциям против РФ очень хорошее и пойдет на пользу миру
2026-10-18T09:21
2026-10-18T09:28
эксклюзив
хроники
дональд трамп
санкт-петербург
россия
ленинградская область
владимир зеленский
мчс
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В четырёх районах Санкт-Петербурга тушат пожары из-за массированного налёта украинских беспилотников."Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО. В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета", — написал в 05:36 в своём телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.Он отметил, что лично возглавляет Оперативный штаб. Последний координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.Жителей и гостей Санкт-Петербурга призвали минимизировать поездки на личном транспорте."Просим внимательно следить за дорожной обстановкой и, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте", — гласило обращение городского комитета по транспорту.Атаковали украинские беспилотники и Ленинградскую область. Среди прочих объектов их атаки был и ЦОД VK в Ленинградской области."На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме", —сообщила пресс-служба VK.Кроме того, как сообщил ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ходе налёта обломки беспилотников упали на многоквартирный дом во Всеволожске, а также на частный дом в районе Кировска."Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы &lt;...&gt; женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода", — написал он в своём телеграм-канале.Также обломки БПЛА повредили ЛЭП, возникли кратковременные сбои в подаче электроэнергии.Всего в Ленобласти сбили 126 беспилотников.Атаку на регион уже прокомментировали в России."Ночью враг массово ударил дронами по Питеру. Главное - погибших нет. Сгоревшие склады, повреждённые ЦОДы, нефтетерминалы мы восстановим, починим, перестроим. Скорее всего, даже сделаем выводы о своих ошибках", — отметил депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Также он указал, через территорию какого государства вёлся налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург."Латышское государственное недоразумение, через территорию которого судя по всему опять летели БПЛА, уверено, что ничего за это не будет. Ну что же. Посмотрим. Сегодня не будет, завтра - кто знает. Память у нас долгая", — указал Медведев.По его словам, атака на культурную столицу России была ожидаема."Налёты на Москву и Петербург были давно ожидаемы, враг явно копил дроны, снизив в моменте интенсивность ударов. Налеты эти, история куда в меньшей степени военная. Ну что, ей Богу, теперь какой-то перелом в войне наступит что ли? Нет, конечно. Это прежде всего, корм для внутренней аудитории", — отметил Медведев.Впрочем, и на внутреннюю аудиторию Украины налёт на Санкт-Петербург и Ленинградскую область подействовал угнетающе."Сегодня с ночи все украинские паблики забиты информацией потужно-переможного формата. Однако вот что интересно, комментарии читателей этих пабликов какие-то совсем не потужные. Там почему-то больше ругают украинские власти в преддверии грядущей зимы", — указал журналист.Медведев подчеркнул, что Россия выстоит и добьётся своего обязательство."Петербург перемолол дивизии вермахта, финнов, выстоял в Блокаду. Город, который не сдаётся никогда. Никому. Это такой исторический опыт, что какой после этого Зеленский и дроны? Это так, просто неприятности", — подытожил Медведев.Он подчеркнул, на эти действия Украина получит "понятный и однозначный ответ".Трамп объяснил своё решениеПрезидент США Дональд Трамп назвал "очень хорошим" решение не вводить более жесткие санкции против России. Американский президент указал, что это решение пойдёт на пользу всему миру."Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение. Оно пойдёт на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру", — заявил Трамп журналистам, говоря об антироссийских санкциях.Ранее он распорядился не применять часть мер, предусмотренных законом об "адских санкциях" против России и Ирана. Речь о законопроекте покойного сенатора Линдси Грэма*, который должен был вступить в силу в воскресенье, 18 октября.Таким образом, Трамп отказался вводить тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы, а также от ограничений против чиновников, банков и организаций, предусмотренных этим законом.В Белом доме объяснили решение Трампа стремлением добиться мира между Россией и Украиной.* — внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.О средствах украинской космической разведки — в статье Никиты Волковича "Чужие глаза и уши ВСУ: как работает передача данных Украине и как с ней борется Россия"
https://ukraina.ru/20261017/vyzhivayte-kak-mozhete-ukrainskie-pensionery-obrecheny-1083871332.html
https://ukraina.ru/20261017/rossiyskie-milliardy-amerikanskie-shtaty-chto-korol-anglii-poobeschal-zelenskomu-1083867858.html
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Егор Леев
Егор Леев
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир зеленский, мчс
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Владимир Зеленский, МЧС

Атака на Петербург, Трамп и польза всему миру. Хроника событий на утро 18 октября

09:21 18.10.2026 (обновлено: 09:28 18.10.2026)
 
© Фото : Molly Riley / The White HouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© Фото : Molly Riley / The White House
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В ночь на 18 октября Украина предприняла массированный налёт на Санкт-Петербург. Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение по санкциям против РФ очень хорошее и пойдет на пользу миру
В четырёх районах Санкт-Петербурга тушат пожары из-за массированного налёта украинских беспилотников.
"Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО. В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета", — написал в 05:36 в своём телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.
Он отметил, что лично возглавляет Оперативный штаб. Последний координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.
Жителей и гостей Санкт-Петербурга призвали минимизировать поездки на личном транспорте.
"Просим внимательно следить за дорожной обстановкой и, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте", — гласило обращение городского комитета по транспорту.
Атаковали украинские беспилотники и Ленинградскую область. Среди прочих объектов их атаки был и ЦОД VK в Ленинградской области.
"На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме", —сообщила пресс-служба VK.
Кроме того, как сообщил ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в ходе налёта обломки беспилотников упали на многоквартирный дом во Всеволожске, а также на частный дом в районе Кировска.
"Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы <...> женщина и трое детей, все с симптомами токсического действия окиси углерода", — написал он в своём телеграм-канале.
Также обломки БПЛА повредили ЛЭП, возникли кратковременные сбои в подаче электроэнергии.
Всего в Ленобласти сбили 126 беспилотников.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
Вчера, 08:31
Выживайте, как можете: украинские пенсионеры обречены"Пенсионная пропасть", "пенсионный кризис", "пенсия, которой не будет": примерно раз в месяц в каждом украинском деловом СМИ выходят статьи о проблемах национальной солидарной пенсионной системы. В целом они верно диагностируют проблемы, но все как один предлагают в качестве решения переход к системе накопительной.
Атаку на регион уже прокомментировали в России.
"Ночью враг массово ударил дронами по Питеру. Главное - погибших нет. Сгоревшие склады, повреждённые ЦОДы, нефтетерминалы мы восстановим, починим, перестроим. Скорее всего, даже сделаем выводы о своих ошибках", — отметил депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.
Также он указал, через территорию какого государства вёлся налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург.
"Латышское государственное недоразумение, через территорию которого судя по всему опять летели БПЛА, уверено, что ничего за это не будет. Ну что же. Посмотрим. Сегодня не будет, завтра - кто знает. Память у нас долгая", — указал Медведев.
По его словам, атака на культурную столицу России была ожидаема.
"Налёты на Москву и Петербург были давно ожидаемы, враг явно копил дроны, снизив в моменте интенсивность ударов. Налеты эти, история куда в меньшей степени военная. Ну что, ей Богу, теперь какой-то перелом в войне наступит что ли? Нет, конечно. Это прежде всего, корм для внутренней аудитории", — отметил Медведев.
Впрочем, и на внутреннюю аудиторию Украины налёт на Санкт-Петербург и Ленинградскую область подействовал угнетающе.
"Сегодня с ночи все украинские паблики забиты информацией потужно-переможного формата. Однако вот что интересно, комментарии читателей этих пабликов какие-то совсем не потужные. Там почему-то больше ругают украинские власти в преддверии грядущей зимы", — указал журналист.
Медведев подчеркнул, что Россия выстоит и добьётся своего обязательство.
"Петербург перемолол дивизии вермахта, финнов, выстоял в Блокаду. Город, который не сдаётся никогда. Никому. Это такой исторический опыт, что какой после этого Зеленский и дроны? Это так, просто неприятности", — подытожил Медведев.
Он подчеркнул, на эти действия Украина получит "понятный и однозначный ответ".
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
Вчера, 07:20
Российские миллиарды, американские штаты: что король Англии пообещал ЗеленскомуЛюбопытное продолжение получила поездка Владимира Зеленского в Лондон, где он встретился с британским премьером Энди Бернэмом и получил аудиенцию у короля Карла III.
Трамп объяснил своё решение
Президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошим" решение не вводить более жесткие санкции против России. Американский президент указал, что это решение пойдёт на пользу всему миру.
"Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение. Оно пойдёт на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру", — заявил Трамп журналистам, говоря об антироссийских санкциях.
Ранее он распорядился не применять часть мер, предусмотренных законом об "адских санкциях" против России и Ирана. Речь о законопроекте покойного сенатора Линдси Грэма*, который должен был вступить в силу в воскресенье, 18 октября.
Таким образом, Трамп отказался вводить тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы, а также от ограничений против чиновников, банков и организаций, предусмотренных этим законом.
В Белом доме объяснили решение Трампа стремлением добиться мира между Россией и Украиной.
* — внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
О средствах украинской космической разведки в статье Никиты Волковича "Чужие глаза и уши ВСУ: как работает передача данных Украине и как с ней борется Россия"
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