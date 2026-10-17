https://ukraina.ru/20261017/chuzhie-glaza-i-ushi-vsu-kak-rabotaet-peredacha-dannykh-ukraine-i-kak-s-ney-boretsya-rossiya-1083881679.html

Чужие глаза и уши ВСУ: как работает передача данных Украине и как с ней борется Россия

Чужие глаза и уши ВСУ: как работает передача данных Украине и как с ней борется Россия - 17.10.2026 Украина.ру

Чужие глаза и уши ВСУ: как работает передача данных Украине и как с ней борется Россия

Белый дом попытался дёрнуть стоп-кран украинской войны, публично пригрозив отрезать Киев от американских разведданных – за несговорчивость в вопросе ударов по российским НПЗ

2026-10-17T12:59

2026-10-17T12:59

2026-10-17T12:59

эксклюзив

сша

киев

россия

нато

вооруженные силы украины

нпз

с-400 «триумф»

спутник

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Ранее мы уже разбирали, почему подобный цифровой поводок Вашингтона далеко не так страшен, как кажется, да и обойти его не составляет труда. Пора разобрать саму механику передачи разведданных Украине: как именно собираются терабайты информации о российских объектах и по каким каналам их передают прямо на планшеты командиров ВСУ.Глаза на орбитеНи для кого не секрет, что основную массу разведданных поставляют спутники. Объединённая спутниковая группировка НАТО разделена на узкоспециализированные классы аппаратов, где каждый инструмент решает строго ограниченную задачу и страдает от неумолимых законов физики.Ядро разведки состоит из оптических телескопов сверхвысокого разрешения — например, KH-11 Kennen, способных с орбиты различать детали размером от 5 сантиметров. Но такая оптика абсолютно беспомощна перед облачностью, темнотой и банальной завесой из дыма и смога.Тогда разведчики включают аппараты с радарами синтезированной апертуры. К ним относятся финско-американская группировка ICEYE, спутник которой украинцы приобрели через "волонтёрские фонды", и американские аппараты Capella Space. Их радар посылает мощный радиоимпульс на землю и замеряет отраженный сигнал, собирая детальный снимок рельефа.На высотах 36 тысяч километров дежурят спутники раннего предупреждения SBIRS и Next-Gen OPIR. Их телескопы сканируют территорию России в инфракрасном спектре. Как только ракета любого типа запускает стартовый маршевый двигатель, она засекается датчиком, а бортовой вычислитель рассчитывает точку старта, вектор ускорения и прогнозируемый район.Уши на границеПостоянное, ежеминутное присутствие на театре военных действий обеспечивают тяжёлые самолёты-разведчики, круглосуточно нарезающие круги в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, в небе Румынии и восточной Польши.Флагманом радиотехнического шпионажа служит Boeing RC-135V/W Rivet Joint, стоящий на вооружении ВВС США и Великобритании. Это настоящий завод по обработке радиоволн с экипажем до 30 человек. Компьютеры аппарата снимают персональный электронный отпечаток каждого обнаруженного излучателя и таким образом могут выяснить, работают ли системы С-400 или "Небо-М" в сотнях километров от них.Также действуют самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry системы AWACS. Их задача — вести низколетящие малоразмерные крылатые ракеты и дроны-камикадзе.Морскую акваторию контролируют патрульные самолёты Boeing P-8A Poseidon — даже на большой дистанции их станции могут классифицировать стоящие в российских портах корабли. Дополняют эту конструкцию стратегические беспилотники RQ-4B Global Hawk, способные висеть на высоте 18 километров больше тридцати часов без посадки, непрерывно фиксируя перемещение любых колёсных и гусеничных колонн вдоль береговой линии.Юридические механизмыЕсть упрощенное представление, будто в Пентагоне просто нажимают кнопку и транслируют секретную картинку прямо на экран украинского генштаба. Однако не всё так просто.Секретные документы разведсообщества США защищены жесткими ограничительными грифами, и передать файл напрямую даже для ВСУ американские разведчики не могут. Прямая передача засекреченных данных Киеву без личной подписи главы Национальной разведки США является государственным преступлением.Блокировка передачи разведданных Вашингтоном эффективна лишь на бумаге, потому что конвейер обработки распределен между участниками картеля Five Eyes, куда помимо США входят Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Главные узлы слияния разведывательной информации развёрнуты на европейской территории: группа SAG-U в немецком Висбадене и Постоянный объединенный штаб Великобритании PJHQ в Нортвуде.Так что, когда американские датчики засекают важный объект, офицер британской военной разведки на совместной базе видит исходные координаты цели. Переслать исходный американский файл в Киев он не может из-за грифа секретности, но он может сделать повторную съёмку по этим же координатам с коммерческого спутника — и это уже разрешено. И уже этот, абсолютно разрешённый продукт совершенно точно не американского происхождения — передать в Киев.Карта для артиллериста Однако это сырые данные — их ещё нужно упаковать так, чтобы на планшеты полевым командирам приходили понятные, осмысленные и читаемые рекомендации по ударам.Фундаментом украинского оперативного управления служит облачная система ситуационной осведомлённости "Дельта", которая полностью синхронизирована с протоколами НАТО и сводит данные коммерческих спутников, видеопотоки с разведывательных квадрокоптеров, донесения агентуры и радиопеленги в единую интерактивную карту боевых действий. Аналитическую мощь системе придаёт американская платформа искусственного интеллекта Palantir Gotham и AIP.Конечные координаты сбрасываются на защищённые полевые планшеты артиллеристов с установленным комплексом "Кропива", которая работает не через интернет, а по децентрализованным радиосетям и карманным радиомодемам. Затем баллистический калькулятор берёт координаты из "Дельты", учитывает износ орудийного ствола, температуру воздуха, плотность атмосферы и направление ветра, рассчитывая точные углы наведения для западных гаубиц калибра сто пятьдесят пять миллиметров меньше чем за две минуты."Может, ударим?"Главный вопрос, распаляющий общественные дискуссии при каждом визите натовских разведчиков: почему эти летающие командные пункты не сбивают зенитными ракетами прямо над Чёрным морем?Суверенитет любого государства в воздушном пространстве не безграничен. Согласно Чикагской конвенции 1944 года и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, воздушная граница государства заканчивается ровно там, где кончаются его территориальные воды. А разведчики НАТО не заходят в территориальные воды и небо РФ — даже вблизи Крыма не летают, который страны Запада упорно не признают российским.Всё воздушное пространство за пределами этой двенадцатимильной полосы считается международным, и любая атака на него по современному международному праву считается неспровоцированной военной агрессией. Москва первой эту черту международной эскалации переступать не намерена, о чём высшее руководство страны неоднократно заявляло.Поскольку прямой ракетный удар ведет к мировой войне, борьба с воздушными шпионами ведётся в серой зоне с использованием тактики бесконтактного выдавливания.Наглядным примером стал инцидент 14 марта 2023 года с американским тяжелым разведывательным беспилотником MQ-9A Reaper к юго-западу от Севастополя. Пара российских истребителей Су-27 совершила почти два десятка сверхблизких проходов рядом с дроном, сбрасывая авиационный керосин прямо перед воздухозаборниками и оптической станцией аппарата.На последнем вираже истребитель задел законцовкой крыла четырехлопастной толкающий винт беспилотника, вызвав тяжёлую вибрацию двигателя. Операторы в США были вынуждены утопить повреждённый аппарат в нейтральных водах, предварительно дистанционно стерев секретные базы данных и прошивки. Поскольку дрон был беспилотным, а ракетное оружие не применялось, повода для военной эскалации не возникло, однако американцы тихо скорректировали маршруты последующих патрулей, сместив их заметно южнее.Помимо рискованных манёвров в воздухе, работает береговая радиоэлектронная борьба. Стратегический комплекс "Мурманск-БН" заливает шумом каналы связи глобальной военной сети НАТО на дистанциях до 5000 километров. Мобильные станции "Красуха-4" облучают бортовые радары высотных разведчиков мощными помехами.А сбить спутники нельзя?Короткий ответ — нельзя. Длинный — совершенно точно нельзя. Первый рубеж обороны космоса — Договор о космическом пространстве 1967 года. На высоте линии Кармана в сто километров государственный суверенитет прекращается полностью. Космос признан территорией общего пользования. Ни одна страна не имеет права объявить орбиту над своей территорией запретной зоной. При этом уничтожение аппарата на орбите юридически эквивалентно удару по континентальной территории государства, где этот спутник зарегистрирован.Второй и главный барьер возведён законами небесной механики. При кинетическом ударе ракеты по спутнику на встречной скорости десять километров в секунду цель раскалывается на десятки тысяч высокоскоростных обломков, несущихся по орбитам со скоростью около восьми километров в секунду — в десять раз быстрее пули.Образуется, по сути, поток неубиваемой шрапнели, которая может обрушиться куда угодно или повредить другие спутники или даже космические станции. Срабатывает эффект Кесслера: осколки сбитого спутника на огромной скорости врезаются в соседние космические аппараты, те раскалываются на новые миллионы пуль, вызывая лавинообразную цепную реакцию. В считанные недели околоземное пространство превратится в непроходимую свалку, которая уничтожит собственные спутники навигации ГЛОНАСС, аппараты связи "Экспресс" и военные разведывательные платформы "Персона".А вот ослепить спутники можно! Для нейтрализации оптических систем созданы комплексы специального назначения "Пересвет", развернутые в позиционных районах мобильных ракетных комплексов "Ярс". Комплекс наводит мощный лазерный луч через оптический телескоп точно в объектив пролетающего над секретной зоной спутника-шпиона и попросту "слепит" его. При превышении определённой плотности излучения лазер способен физически расплавить полупроводниковые слои фотоприемников, навсегда ослепив вражеский спутник.Неприкосновенность чужих шпионских самолётов и роящихся на орбите спутников оплачена вовсе не миролюбием или слабостью сторон, а законами: неважно, физики, космодинамики или международного права, принципы которого для Российской Федерации как правопреемника СССР священны. Однако это не значит, что с произволом Запада нельзя бороться. Как и не значит, что Россия с ним ничего не делает.

https://ukraina.ru/20261016/ostavili-vsu-bez-starlink-prekratyatsya-li-ataki-dronov-na-rossiyu-posle-resheniy-trampa-i-maska-1083862357.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, сша, киев, россия, нато, вооруженные силы украины, нпз, с-400 «триумф», спутник