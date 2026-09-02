"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной - 02.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260902/zapad-mozhet-sdat-nazad-ekspert-o-tom-pochemu-vazhno-slomat-logistiku-mezhdu-polshey-i-ukrainoy-1082955844.html
"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной
"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной - 02.09.2026 Украина.ру
"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной
Прежде чем начинать бить по заводам в Европе, надо перейти еще одну линию и начать ломать логистику между Польшей и Украиной. И тогда Запад может сдать назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-09-02T04:45
2026-09-02T04:45
новости
украина
европа
украина.ру
польша
сво
война
война на украине
новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058549065_0:135:3141:1902_1920x0_80_0_0_fd30d99ce762c433045b3e0a7848d11d.jpg
Отвечая на вопрос о том, будет ли противник переходить грань в "войне городов", политолог заявил, что Россия уже начала действовать более решительно, и следующим шагом может стать перекрытие логистики между Польшей и Украиной."Можно сколько угодно иронизировать по поводу наших "красных линий", но мы постепенно начали делать то, чего ранее опасались", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что прежде чем бить по Европе, необходимо перейти ещё одну "линию". "И начать ломать логистику между Польшей и Украиной. Это уже будет очень важно. Если мы это сделаем, мы покажем Западу, что готовы идти дальше. И тогда он может сдать назад", — отметил Перенджиев.По его мнению, "обнадёживающим сигналом" стало уничтожение под Киевом около 40 фур с беспилотниками. "Значит, работа на упреждение ведется, и разведка действует эффективно", — добавил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа и злобе противника — в материале "У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом на сайте Украина.ру.
украина
европа
польша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058549065_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_e4954844d4d7b2e3d34eb88850cccf31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, украина.ру, польша, сво, война, война на украине, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, логистика, аналитика, аналитики, украина аналитика, россия, новости россии, новости россии и украины
Новости, Украина, Европа, Украина.ру, Польша, СВО, война, война на Украине, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, логистика, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, Россия, новости России, новости России и Украины

"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной

04:45 02.09.2026
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Прежде чем начинать бить по заводам в Европе, надо перейти еще одну линию и начать ломать логистику между Польшей и Украиной. И тогда Запад может сдать назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Отвечая на вопрос о том, будет ли противник переходить грань в "войне городов", политолог заявил, что Россия уже начала действовать более решительно, и следующим шагом может стать перекрытие логистики между Польшей и Украиной.
"Можно сколько угодно иронизировать по поводу наших "красных линий", но мы постепенно начали делать то, чего ранее опасались", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что прежде чем бить по Европе, необходимо перейти ещё одну "линию". "И начать ломать логистику между Польшей и Украиной. Это уже будет очень важно. Если мы это сделаем, мы покажем Западу, что готовы идти дальше. И тогда он может сдать назад", — отметил Перенджиев.
По его мнению, "обнадёживающим сигналом" стало уничтожение под Киевом около 40 фур с беспилотниками. "Значит, работа на упреждение ведется, и разведка действует эффективно", — добавил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа и злобе противника — в материале "У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаУкраина.руПольшаСВОвойнавойна на Украиненовости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОпрогнозы СВОСпецоперациялогистикаАналитикааналитикиУкраина аналитикаРоссияновости Россииновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:15"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях
05:00"Пытаются отвлечь внимание": Попов раскрыл, зачем в Киеве "подсчитывают" российские А-50
04:50ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами
04:45"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной
04:30Владимир Попов: "Мы начали бить по узлам снабжения, когда Запад стал открыто помогать Украине"
04:01Сотрудники СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве
03:28Путин назвал главный вызов в зоне СВО и рассказал о попытке прорыва БПЛА к столицам
02:45Путин заявил, что переговоры нужны, но не с террористами и не на "экзотической" основе
01:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Путин подвёл итоги саммита ШОС в Бишкеке
23:51Путин: угрозы Зеленского бить по гражданским самолётам — это заявка на государственный терроризм
23:48Венгрия заблокирует открытие новых кластеров по вступлению Украины в ЕС
23:45В городах Украины фиксируют ажиотажный спрос на продукты
23:42ВС РФ освободили Святогорск - Путин
23:20Путин заявил, что Россия преодолеет все вызовы и решит все задачи
23:11В Каменском полицейские наехали на мужчину, пытавшегося помешать мобилизации
22:48Экспорт украинского зерна в августе сократился до 774 тысяч тонн
22:42В Берлине пройдет акция в защиту Русского дома
22:21Сотрудников генконсульства России в Бонне обязали покинуть ФРГ
22:06Путин высоко оценил усилия Жапарова по поддержке русского языка в Киргизии
Лента новостейМолния