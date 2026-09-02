https://ukraina.ru/20260902/zapad-mozhet-sdat-nazad-ekspert-o-tom-pochemu-vazhno-slomat-logistiku-mezhdu-polshey-i-ukrainoy-1082955844.html

"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной

"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной - 02.09.2026 Украина.ру

"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной

Прежде чем начинать бить по заводам в Европе, надо перейти еще одну линию и начать ломать логистику между Польшей и Украиной. И тогда Запад может сдать назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-09-02T04:45

2026-09-02T04:45

2026-09-02T04:45

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Отвечая на вопрос о том, будет ли противник переходить грань в "войне городов", политолог заявил, что Россия уже начала действовать более решительно, и следующим шагом может стать перекрытие логистики между Польшей и Украиной."Можно сколько угодно иронизировать по поводу наших "красных линий", но мы постепенно начали делать то, чего ранее опасались", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что прежде чем бить по Европе, необходимо перейти ещё одну "линию". "И начать ломать логистику между Польшей и Украиной. Это уже будет очень важно. Если мы это сделаем, мы покажем Западу, что готовы идти дальше. И тогда он может сдать назад", — отметил Перенджиев.По его мнению, "обнадёживающим сигналом" стало уничтожение под Киевом около 40 фур с беспилотниками. "Значит, работа на упреждение ведется, и разведка действует эффективно", — добавил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа и злобе противника — в материале "У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом на сайте Украина.ру.

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