Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях - 22.09.2026 Украина.ру
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Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях
Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях - 22.09.2026 Украина.ру
Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях
Народного депутата Верховной рады Александра Фельдмана привлекли к административной ответственности и оштрафовали за публикацию рекламы на русском языке на собственной странице в соцсетях
2026-09-22T11:53
2026-09-22T11:53
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Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление, согласно которому парламентарию придется заплатить штраф в размере 5,1 тысячи гривен (почти 10 тысяч рублей). Аналогичный административный протокол с наложением штрафа в таком же размере был составлен в отношении руководителя общественной организации "Мир. Развитие. Стабильность" Романа Загороднего. Его русскоязычная реклама в соцсетях продвигала интересы депутата Рады Юрия Бойко, являющегося сооснователем запрещенной на Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и входящего в состав упомянутой общественной организации.Начиная с 2014 года, украинские власти развернули масштабную кампанию против всего, что связано с Россией, включая советское историческое наследие и русский язык. В рамках этого курса в 2019 году Верховная рада проголосовала за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Данный нормативный акт установил жесткие рамки, предписывающие обязательное и бескомпромиссное использование украинского языка практически во всех публичных и деловых сферах жизни страны.Подробнее - в материале Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, юрий бойко, рада, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Юрий Бойко, Рада, Верховная Рада, Украина.ру

Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях

11:53 22.09.2026
 
© Фото : фотобанк / Перейти в фотобанкгривна гривны конверт деньги
гривна гривны конверт деньги - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : фотобанк
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Народного депутата Верховной рады Александра Фельдмана привлекли к административной ответственности и оштрафовали за публикацию рекламы на русском языке на собственной странице в соцсетях
Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление, согласно которому парламентарию придется заплатить штраф в размере 5,1 тысячи гривен (почти 10 тысяч рублей).
Аналогичный административный протокол с наложением штрафа в таком же размере был составлен в отношении руководителя общественной организации "Мир. Развитие. Стабильность" Романа Загороднего. Его русскоязычная реклама в соцсетях продвигала интересы депутата Рады Юрия Бойко, являющегося сооснователем запрещенной на Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и входящего в состав упомянутой общественной организации.
Начиная с 2014 года, украинские власти развернули масштабную кампанию против всего, что связано с Россией, включая советское историческое наследие и русский язык. В рамках этого курса в 2019 году Верховная рада проголосовала за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Данный нормативный акт установил жесткие рамки, предписывающие обязательное и бескомпромиссное использование украинского языка практически во всех публичных и деловых сферах жизни страны.
Подробнее - в материале Депутат Рады "рассортировал" граждан на правильных украинцев и предателей на сайте Украина.ру.
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