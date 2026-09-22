https://ukraina.ru/20260922/zelenskiy-posle-vstrechi-s-makronom-zayavil-o-zakupkakh-vooruzheniy-na-kredit-es-1083348901.html
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС - 22.09.2026 Украина.ру
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Украина закупит зенитно-ракетные комплексы ПВО и боеприпасы к ним за счёт кредита ЕС. Об этом 22 сентября заявил Владимир Зеленский
2026-09-22T11:40
2026-09-22T11:40
2026-09-22T11:40
новости
украина
нью-йорк
эммануэль макрон
владимир зеленский
ес
линдси грэм
сша
зрк patriot
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081955233_0:0:2328:1310_1920x0_80_0_0_fe9e8a3c5b1ada61a6e9c68514cb803f.jpg
Украинская делегация прибыла в США и провела серию переговоров. Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта об усилении санкционного давления на Россию и Иран."Договорились, что наши команды теснее поработают на санкционном направлении. Рассказал сенаторам о предложениях для деэскалации, которые будем обсуждать с президентом Америки. Также обсудили и наши потребности в перехватчиках баллистики и вызовы перед зимой", - сообщил Зеленский. Он отметил, что "американские "Пэтриоты" сейчас заменить невозможно". Тему закупок средств ПВО Зеленский продолжил на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась после того, как французский лидер обсудил с президентом США Дональдом Трампом военную помощь киевскому режиму."Встретился с Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего о безопасности и зимнем пакете поддержки для Украины. Мы готовы также обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP / T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта. При этом он отметил, что на Украине продолжают работать над "возможностью производить такие системы ПВО и ракеты к ним на Украине, а также над совместной с партнерами антибалистической программой FREYJA". "Рассчитываем на первые результаты уже в этом году", - добавил Зеленский.Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T (Mamba) является франко-итальянской разработкой. Эта мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности во время СВО поставлялась на Украину и дополняла ЗРК Patriot.Евросоюз выдел 90 млрд евро кредитной поддержки киевского режима. Из этой суммы 2/3 предназначены на военную помощь - закупку военной техники, боеприпасов и прочего для нужд ВСУ и других силовых структур Украины. Франция настаивали на расходовании этих средств в интересах ВПК ЕС.Проект FREYJA объединяет около десятка государств Европы. Совместными усилиями они надеются создать менее дорогой аналог американских систем Patriot. С украинской стороны в проекте участвует компании Fire Point, близкая к окружению Зеленского и сотрудничающая с компаниями из Британии и ЕС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
нью-йорк
сша
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081955233_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_7bdcae30504df7093840b01f6194a173.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нью-йорк, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, линдси грэм, сша, зрк patriot, впк, франция
Новости, Украина, Нью-Йорк, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС, Линдси Грэм, США, ЗРК Patriot, ВПК, Франция
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Украина закупит зенитно-ракетные комплексы ПВО и боеприпасы к ним за счёт кредита ЕС. Об этом 22 сентября заявил Владимир Зеленский
Украинская делегация прибыла в США и провела серию переговоров. Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта об усилении санкционного давления на Россию и Иран.
"Договорились, что наши команды теснее поработают на санкционном направлении. Рассказал сенаторам о предложениях для деэскалации, которые будем обсуждать с президентом Америки. Также обсудили и наши потребности в перехватчиках баллистики и вызовы перед зимой", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что "американские "Пэтриоты" сейчас заменить невозможно".
Тему закупок средств ПВО Зеленский продолжил на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась после того, как французский лидер обсудил с президентом США Дональдом Трампом военную помощь киевскому режиму.
"Встретился с Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего о безопасности и зимнем пакете поддержки для Украины. Мы готовы также обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP / T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.
При этом он отметил, что на Украине продолжают работать над "возможностью производить такие системы ПВО и ракеты к ним на Украине, а также над совместной с партнерами антибалистической программой FREYJA".
"Рассчитываем на первые результаты уже в этом году", - добавил Зеленский.
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T (Mamba) является франко-итальянской разработкой. Эта мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности во время СВО поставлялась на Украину и дополняла ЗРК Patriot.
Евросоюз выдел 90 млрд евро кредитной поддержки киевского режима. Из этой суммы 2/3 предназначены на военную помощь - закупку военной техники, боеприпасов и прочего для нужд ВСУ и других силовых структур Украины. Франция настаивали на расходовании этих средств в интересах ВПК ЕС.
Проект FREYJA объединяет около десятка государств Европы. Совместными усилиями они надеются создать менее дорогой аналог американских систем Patriot. С украинской стороны в проекте участвует компании Fire Point, близкая к окружению Зеленского и сотрудничающая с компаниями из Британии и ЕС.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.