Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/zelenskiy-posle-vstrechi-s-makronom-zayavil-o-zakupkakh-vooruzheniy-na-kredit-es-1083348901.html
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС - 22.09.2026 Украина.ру
Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Украина закупит зенитно-ракетные комплексы ПВО и боеприпасы к ним за счёт кредита ЕС. Об этом 22 сентября заявил Владимир Зеленский
2026-09-22T11:40
2026-09-22T11:40
новости
украина
нью-йорк
эммануэль макрон
владимир зеленский
ес
линдси грэм
сша
зрк patriot
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081955233_0:0:2328:1310_1920x0_80_0_0_fe9e8a3c5b1ada61a6e9c68514cb803f.jpg
Украинская делегация прибыла в США и провела серию переговоров. Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта об усилении санкционного давления на Россию и Иран."Договорились, что наши команды теснее поработают на санкционном направлении. Рассказал сенаторам о предложениях для деэскалации, которые будем обсуждать с президентом Америки. Также обсудили и наши потребности в перехватчиках баллистики и вызовы перед зимой", - сообщил Зеленский. Он отметил, что "американские "Пэтриоты" сейчас заменить невозможно". Тему закупок средств ПВО Зеленский продолжил на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась после того, как французский лидер обсудил с президентом США Дональдом Трампом военную помощь киевскому режиму."Встретился с Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего о безопасности и зимнем пакете поддержки для Украины. Мы готовы также обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP / T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта. При этом он отметил, что на Украине продолжают работать над "возможностью производить такие системы ПВО и ракеты к ним на Украине, а также над совместной с партнерами антибалистической программой FREYJA". "Рассчитываем на первые результаты уже в этом году", - добавил Зеленский.Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T (Mamba) является франко-итальянской разработкой. Эта мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности во время СВО поставлялась на Украину и дополняла ЗРК Patriot.Евросоюз выдел 90 млрд евро кредитной поддержки киевского режима. Из этой суммы 2/3 предназначены на военную помощь - закупку военной техники, боеприпасов и прочего для нужд ВСУ и других силовых структур Украины. Франция настаивали на расходовании этих средств в интересах ВПК ЕС.Проект FREYJA объединяет около десятка государств Европы. Совместными усилиями они надеются создать менее дорогой аналог американских систем Patriot. С украинской стороны в проекте участвует компании Fire Point, близкая к окружению Зеленского и сотрудничающая с компаниями из Британии и ЕС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
нью-йорк
сша
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081955233_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_7bdcae30504df7093840b01f6194a173.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нью-йорк, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, линдси грэм, сша, зрк patriot, впк, франция
Новости, Украина, Нью-Йорк, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ЕС, Линдси Грэм, США, ЗРК Patriot, ВПК, Франция

Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС

11:40 22.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский на похоронах сенатора Линдси Грэма в США
Зеленский на похоронах сенатора Линдси Грэма в США - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина закупит зенитно-ракетные комплексы ПВО и боеприпасы к ним за счёт кредита ЕС. Об этом 22 сентября заявил Владимир Зеленский
Украинская делегация прибыла в США и провела серию переговоров. Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта об усилении санкционного давления на Россию и Иран.
"Договорились, что наши команды теснее поработают на санкционном направлении. Рассказал сенаторам о предложениях для деэскалации, которые будем обсуждать с президентом Америки. Также обсудили и наши потребности в перехватчиках баллистики и вызовы перед зимой", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что "американские "Пэтриоты" сейчас заменить невозможно".
Тему закупок средств ПВО Зеленский продолжил на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась после того, как французский лидер обсудил с президентом США Дональдом Трампом военную помощь киевскому режиму.
"Встретился с Эммануэлем Макроном. Говорили прежде всего о безопасности и зимнем пакете поддержки для Украины. Мы готовы также обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP / T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.
При этом он отметил, что на Украине продолжают работать над "возможностью производить такие системы ПВО и ракеты к ним на Украине, а также над совместной с партнерами антибалистической программой FREYJA".
"Рассчитываем на первые результаты уже в этом году", - добавил Зеленский.
Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T (Mamba) является франко-итальянской разработкой. Эта мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности во время СВО поставлялась на Украину и дополняла ЗРК Patriot.
Евросоюз выдел 90 млрд евро кредитной поддержки киевского режима. Из этой суммы 2/3 предназначены на военную помощь - закупку военной техники, боеприпасов и прочего для нужд ВСУ и других силовых структур Украины. Франция настаивали на расходовании этих средств в интересах ВПК ЕС.
Проект FREYJA объединяет около десятка государств Европы. Совместными усилиями они надеются создать менее дорогой аналог американских систем Patriot. С украинской стороны в проекте участвует компании Fire Point, близкая к окружению Зеленского и сотрудничающая с компаниями из Британии и ЕС.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаНью-ЙоркЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕСЛиндси ГрэмСШАЗРК PatriotВПКФранция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:13Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
13:03Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня
12:58"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин
12:47"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн
12:37Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты
12:33Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
12:32The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
12:18"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
12:03Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
11:53Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях
11:40Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
11:23Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет
11:18Выборы на Херсонщине, музей в Алчевске, как ткут ковры в ДНР. 22 сентября 2026 года, утренний эфир 111:22
11:00"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
10:55В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами
10:40"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта
10:40Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ рвутся к высотам у Великого Бурлука, разрезая на части харьковский котел
10:33ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
10:10"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине
10:01"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке
Лента новостейМолния