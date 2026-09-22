Минобороны РФ выполняет обещание: "Герани" и ракеты бьют по целям на Украине - 22.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ выполняет обещание: "Герани" и ракеты бьют по целям на Украине
Минобороны РФ выполняет обещание: "Герани" и ракеты бьют по целям на Украине - 22.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ выполняет обещание: "Герани" и ракеты бьют по целям на Украине
Российская армия наращивает удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание уделяется столице нацистского режима — Киеву. Передаём сводку на 5:30 мск 22 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-22T05:43
2026-09-22T05:43
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В течение ночи больше всего сообщений ожидаемо поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве. "Герани" также атаковали объекты в Буче, Борисполе Киевской области. По информации местных каналов, в Броварах беспилотник поразил промышленное предприятие, возник пожар.Кроме того, взрывы многократно были слышны в Одессе и Одесской области. В районе Усатово Одесской области также возник сильный пожар после удара БПЛА. Взрывы прогремели и в Вознесенске Николаевской области."Герани" также атаковали цели в Шостке и Конотопском районе Сумской области, в Черниговской, Винницкой, Ровенской, Черновицкой областях.Местные мониторинговые каналы утверждают, что по Днепропетровску, Кременчугу, Кривому Рогу и Павлограду прилетело около 30 российских ракет разных типов. Баллистика и "Бандероли" (и возможно — "Калибры") также отработали по объектам в Харьковской области. В местах поражения разгораются масштабные пожары.По информации последнего часа, БПЛА вновь атакуют цели в Киеве, в Кировограде (Кропивницком), в Одессе и Усатово Одесской области. Ракеты продолжают бить по целям в Решетиловке и Кременчуге Полтавской области. Облэнерго Черниговской области сообщает, что "Герани-4" атаковали электроподстанции региона.Напомним, Минобороны России заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".Ранее сообщалось, что блокада украинских портов негативно повлияла на экспорт чугуна и грозит Украине потерей своей доли на мировых рынках.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ выполняет обещание: "Герани" и ракеты бьют по целям на Украине

05:43 22.09.2026
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : ДСНС України / Telegram
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Российская армия наращивает удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание уделяется столице нацистского режима — Киеву. Передаём сводку на 5:30 мск 22 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
В течение ночи больше всего сообщений ожидаемо поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве. "Герани" также атаковали объекты в Буче, Борисполе Киевской области. По информации местных каналов, в Броварах беспилотник поразил промышленное предприятие, возник пожар.
Кроме того, взрывы многократно были слышны в Одессе и Одесской области. В районе Усатово Одесской области также возник сильный пожар после удара БПЛА. Взрывы прогремели и в Вознесенске Николаевской области.
"Герани" также атаковали цели в Шостке и Конотопском районе Сумской области, в Черниговской, Винницкой, Ровенской, Черновицкой областях.
Местные мониторинговые каналы утверждают, что по Днепропетровску, Кременчугу, Кривому Рогу и Павлограду прилетело около 30 российских ракет разных типов. Баллистика и "Бандероли" (и возможно — "Калибры") также отработали по объектам в Харьковской области. В местах поражения разгораются масштабные пожары.
По информации последнего часа, БПЛА вновь атакуют цели в Киеве, в Кировограде (Кропивницком), в Одессе и Усатово Одесской области. Ракеты продолжают бить по целям в Решетиловке и Кременчуге Полтавской области.
Облэнерго Черниговской области сообщает, что "Герани-4" атаковали электроподстанции региона.
Напомним, Минобороны России заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".
Ранее сообщалось, что блокада украинских портов негативно повлияла на экспорт чугуна и грозит Украине потерей своей доли на мировых рынках.
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