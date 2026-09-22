https://ukraina.ru/20260922/vsu-atakovali-avtomobil-skoroy-pomoschi-v-zaporozhskoy-oblasti---gubernator-soobschil-o-pogibshem-1083354677.html

ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем

ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем - 22.09.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем

Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки ВСУ на автомобиль Скорой помощи в Запорожской области. Об этом 22 сентября сообщил губернатор российского региона Евгений Балицкий

2026-09-22T14:20

2026-09-22T14:20

2026-09-22T14:20

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"В районе селе Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа киевские террористы атаковали автомобиль скорой помощи. В результате атаки погиб водитель скорой, ещё три человека - получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Балицкий в своем канале на платформе "Макс".Губернатор выразил соболезнования и заверил: родственникам погибшего будет оказана вся возможная помощь.Тем временем Владимир Зеленский выпрашивает на Западе средства ПВО и боеприпасы для ВСУ, а Кабмин Украины демонстративно вводит новый порядок работы медучреждений под предлогом защиты от атак с воздуха. Подробности в публикации Медучреждения Украины переходят на новые правила работыМинобороны РФ неоднократно заявляло, что ВС РФ не наносили и не намерены наносить удары по медучреждениям и другим гражданским объектам, не являющимися законными военными целями. Минобороны Украины заняло противоположную позицию. Так, нынешний руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, будучи в недавнем прошлом главой ГУР Минобороны Украины, в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российской гражданки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".Также на эту тему: Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Ранее в новостях: Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре - пострадали медики* В материале упоминаются лица, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина, россия, минобороны, терроризм, медики, скорая помощь, новые регионы, мирные жители, всу