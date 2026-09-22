https://ukraina.ru/20260922/vsu-atakovali-avtomobil-skoroy-pomoschi-v-zaporozhskoy-oblasti---gubernator-soobschil-o-pogibshem-1083354677.html
ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем - 22.09.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки ВСУ на автомобиль Скорой помощи в Запорожской области. Об этом 22 сентября сообщил губернатор российского региона Евгений Балицкий
2026-09-22T14:20
2026-09-22T14:20
2026-09-22T14:20
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"В районе селе Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа киевские террористы атаковали автомобиль скорой помощи. В результате атаки погиб водитель скорой, ещё три человека - получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Балицкий в своем канале на платформе "Макс".Губернатор выразил соболезнования и заверил: родственникам погибшего будет оказана вся возможная помощь.Тем временем Владимир Зеленский выпрашивает на Западе средства ПВО и боеприпасы для ВСУ, а Кабмин Украины демонстративно вводит новый порядок работы медучреждений под предлогом защиты от атак с воздуха. Подробности в публикации Медучреждения Украины переходят на новые правила работыМинобороны РФ неоднократно заявляло, что ВС РФ не наносили и не намерены наносить удары по медучреждениям и другим гражданским объектам, не являющимися законными военными целями. Минобороны Украины заняло противоположную позицию. Так, нынешний руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, будучи в недавнем прошлом главой ГУР Минобороны Украины, в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российской гражданки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".Также на эту тему: Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"Ранее в новостях: Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре - пострадали медики* В материале упоминаются лица, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина, россия, минобороны, терроризм, медики, скорая помощь, новые регионы, мирные жители, всу
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Минобороны, терроризм, медики, скорая помощь, Новые регионы, мирные жители, ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
Один человек погиб и трое получили ранения в результате атаки ВСУ на автомобиль Скорой помощи в Запорожской области. Об этом 22 сентября сообщил губернатор российского региона Евгений Балицкий
"В районе селе Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа киевские террористы атаковали автомобиль скорой помощи. В результате атаки погиб водитель скорой, ещё три человека - получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор выразил соболезнования и заверил: родственникам погибшего будет оказана вся возможная помощь.
Тем временем Владимир Зеленский выпрашивает на Западе средства ПВО и боеприпасы для ВСУ, а Кабмин Украины демонстративно вводит новый порядок работы медучреждений под предлогом защиты от атак с воздуха. Подробности в публикации Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что ВС РФ не наносили и не намерены наносить удары по медучреждениям и другим гражданским объектам, не являющимися законными военными целями. Минобороны Украины заняло противоположную позицию.
Так, нынешний руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, будучи в недавнем прошлом главой ГУР Минобороны Украины, в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российской гражданки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".
* В материале упоминаются лица, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.