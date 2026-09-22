"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем - 22.09.2026 Украина.ру
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"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем - 22.09.2026 Украина.ру
"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
В Одессе четыре члена семьи, включая несовершеннолетних, обнажились и прошли голыми к зданию областной военной администрации в знак протеста против жилищно-бытовых трудностей. Об этом 22 сентября сообщили местные СМИ
2026-09-22T12:18
2026-09-22T12:18
новости
одесса
украина
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По данным издания, по улице следовала 49-летняя мать с тремя детьми: двумя сыновьями (20 и 12 лет) и дочерью (19 лет).В результате акции участников доставили домой, однако 12-летнего мальчика забрали в медицинское учреждение, мотивировав это "прямой угрозой его жизни и здоровью".О проблемах в жилищном комплексе Украины – в материале "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периодуБольше событий представлено в ежедневном обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, одесса, украина
Новости, Одесса, Украина

"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем

12:18 22.09.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : CC0, Freepik
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В Одессе четыре члена семьи, включая несовершеннолетних, обнажились и прошли голыми к зданию областной военной администрации в знак протеста против жилищно-бытовых трудностей. Об этом 22 сентября сообщили местные СМИ
По данным издания, по улице следовала 49-летняя мать с тремя детьми: двумя сыновьями (20 и 12 лет) и дочерью (19 лет).
В результате акции участников доставили домой, однако 12-летнего мальчика забрали в медицинское учреждение, мотивировав это "прямой угрозой его жизни и здоровью".
О проблемах в жилищном комплексе Украины – в материале "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периоду
Больше событий представлено в ежедневном обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября
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