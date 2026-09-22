"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
© Фото : CC0, Freepik
© Фото : CC0, Freepik
В Одессе четыре члена семьи, включая несовершеннолетних, обнажились и прошли голыми к зданию областной военной администрации в знак протеста против жилищно-бытовых трудностей. Об этом 22 сентября сообщили местные СМИ
По данным издания, по улице следовала 49-летняя мать с тремя детьми: двумя сыновьями (20 и 12 лет) и дочерью (19 лет).
В результате акции участников доставили домой, однако 12-летнего мальчика забрали в медицинское учреждение, мотивировав это "прямой угрозой его жизни и здоровью".
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