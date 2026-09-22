https://ukraina.ru/20260922/golyy-protest-semya-iz-odessy-vyshla-razdetoy-k-ova-iz-za-zhilischnykh-problem-1083350472.html

"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем

"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем - 22.09.2026 Украина.ру

"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем

В Одессе четыре члена семьи, включая несовершеннолетних, обнажились и прошли голыми к зданию областной военной администрации в знак протеста против жилищно-бытовых трудностей. Об этом 22 сентября сообщили местные СМИ

2026-09-22T12:18

2026-09-22T12:18

2026-09-22T12:18

новости

одесса

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20fd742de794ddc229a4b05c5c065cf6.jpg

По данным издания, по улице следовала 49-летняя мать с тремя детьми: двумя сыновьями (20 и 12 лет) и дочерью (19 лет).В результате акции участников доставили домой, однако 12-летнего мальчика забрали в медицинское учреждение, мотивировав это "прямой угрозой его жизни и здоровью".О проблемах в жилищном комплексе Украины – в материале "Реальная уязвимость — не свет, а тепло": украинский эксперт присмотрелся к зимнему периодуБольше событий представлено в ежедневном обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина