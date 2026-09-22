https://ukraina.ru/20260922/bitva-za-proshloe-kak-iz-za-rubezha-pytayutsya-perepisat-istoriyu-rossii-1083354126.html

Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России

Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России - 22.09.2026 Украина.ру

Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России

Исследователи Финансового университета при Правительстве РФ изучили российский сегмент соцсетей и выяснили: споры о прошлом давно перестали быть научной дискуссией. Это инструмент политического давления. И главные удары наносятся по трём опорам национальной памяти

2026-09-22T13:50

2026-09-22T13:50

2026-09-22T13:50

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Первый удар: "вас вообще не должно было быть"Первый удар бьёт по самому основанию — по истории российского государства. Знакомые каждому страницы — освоение земель, совместная жизнь разных народов — всё чаще пересказывают в других словах. Колонизация. Эксплуатация. Подчинение.Смысл простой: внушить, что Россия — это не многовековой дом для многих народов, а захватчик, который держит всех силой. А раз так — значит, и права на существование у неё нет. Регионы начинают противопоставлять центру, общую историю — разрывать на куски.Работает это не через лобовую ложь, а через смену рамки. Ты вроде читаешь про освоение Сибири, а вывод тебе подсовывают уже готовый: "это колонизация". И вроде спорить не с чем — слова-то знакомые.Второй удар: "Победа — это миф"Второй удар — по самому святому. По Великой Победе.Здесь приёмы тоже отработаны. СССР ставят на одну доску с нацистской Германией. Роль Красной армии в освобождении Европы замалчивают или высмеивают. Вклад советского народа в разгром нацизма преуменьшают.Зачем? Расчёт понятный. Если у страны отнять моральный капитал Победы — тот самый, что объединяет всех от мала до велика, — то дальше можно оспаривать всё. И место в мировой истории, и право на самостоятельную политику.Публикаций на эту тему меньше, чем про советский период, но отклик они вызывают самый сильный. Особенно заметны всплески возле памятных дат — 9 мая и 22 июня. В такие дни даже одна провокация разлетается так, будто это мнение миллионов.Третий удар: "всё было только репрессией"А вот третий удар — самый массовый. Почти 300 тысяч публикаций и больше 15 миллионов реакций за год. И всё это — про советский период.Механика простая: рядом постоянно ставят слова "репрессия", "тюрьма", "режим". И постепенно вся советская эпоха — с индустриализацией, наукой, образованием, социальными лифтами, Победой и восстановлением страны — превращается в одну сплошную "репрессивную систему".Достижения просто выводят за скобки. Их как будто нет. А потом эту же схему переносят на современную Россию: раз тогда было так — значит, и сейчас то же самое.Приём работает не потому, что кто-то врёт напрямую. А потому что одно и то же повторяют каждый день. Привыкаешь — и уже не замечаешь, как соглашаешься.Откуда ветер дуетЗарубежные источники — не большинство. Но их сообщения заметно чаще носят конфликтный и критический характер. Среди публикаций, где удалось определить страну происхождения, доля внешних доходила до трети. И чаще всего след вёл на Украину.Самое коварное — что дальшеА дальше начинается главное. Эти смыслы попадают в комментарии. От половины до трёх четвертей всего потока — это именно комментарии.Люди спорят. Цитируют. Пересказывают. И даже когда они возмущаются и опровергают — они всё равно разносят эту формулу дальше. Алгоритмы платформ любят материалы, которые вызывают реакцию. И вот уже внешний вброс живёт своей жизнью внутри страны, замаскированный под "народную дискуссию".Тысячи мелких аккаунтов, перепосты, комментарии — и спорная формула начинает казаться чем-то привычным и даже общепринятым.Что с этим делатьЕлена Бродовская, доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета рассказала, что делать с проблемой:"Войны памяти в наши дни действуют не только через прямую ложь. Их более опасный результат состоит в смене исходной рамки и долгосрочном влиянии на общественное сознание. Если государство заранее описывается как колонизатор, Победа — как миф, а весь советский период — как непрерывная „репрессия“, то современная Россия оказывается виновной уже в силу собственной истории. Поэтому защищать историческую память необходимо не набором разовых опровержений, а постоянной, доказательной и понятной человеку работой".Проще говоря: защита начинается не тогда, когда прилетел очередной фейк. А заранее.Нужен постоянный мониторинг того, что происходит в соцсетях. Нужна подготовка к памятным датам. Нужна открытая работа с архивами. И нужен современный исторический контент — для молодёжи, на её языке.Об информационных атаках – в материале На Западе стремятся контролировать информационное пространство - Лавров

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