https://ukraina.ru/20260827/1082851447.html

Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной

Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной - 27.08.2026 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной

У Горчакова есть известная фраза, "Россия не сердится, а сосредотачивается". Удары по Одесской области показывают, что эти сосредоточения идут. Может быть, ЦРУ уже известно о том, что мы сосредотачиваемся и на других направлениях. И это вызывает у Запада определенный страх

2026-08-27T19:30

2026-08-27T19:30

2026-08-27T19:30

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александр перенджиев

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Об этом офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал в интервью Украина.ру.- Александр Николаевич, вы ранее предположили, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений. На чем основывается ваша версия?- Обращу ваше внимание на два момента.Первое. Рэктклифф прилетел во вторник. А на выходных в российских СМИ появились сообщения о том, что наши бойцы взяли в плен большую группу англоязычных военнослужащих. Причем они использовали хитрую тактику, переодевшись в украинскую форму и разговаривая между собой по-украински.Второе. Рэктлифф прилетел на огромном военно-транспортном самолете. К чему такие сложности, если бы собирался прилетать один и улетать один? Он мог бы воспользоваться каким-то чартерным рейсом. Следовательно, предполагалось кого-то или что-то забрать. Может быть, действительно какие-то сложные изделия попали в наши руки. Во всяком случае, это объясняет такую спешку и даже нервозность.Версия западных СМИ, что "приезд Рэтклиффа был призван не допустить войны России и Европы", мне кажется гнилой и нелогичной. Во-первых, мы на Европу нападать не собираемся. Это европейцы всячески лезут в конфликт с Россией. Во-вторых, это не его уровень. Хочу напомнить, что Валерий Герасимов до СВО регулярно встречался в Баку с руководителями военного комитета НАТО. Такими вопросами занимаются военные, а не СВР или ЦРУ.Тем более, и Песков, и Нарышкин потом подтвердили, что визит Рэктлиффа был связан с контактами между спецслужбами.- Могут ли США торговаться с нами по поводу этих "языков" или изделий с позиции силы? Дескать, если вы их не отдадите, украинские дроны на "Старлинке" полетят вглубь России?- Конечно, могут. Наверняка там какая-то игра мускулами с элементами запугивания была. Обстановка действительно напряженная. Но я бы сказал, что мы их не боимся. Приведу конкретный пример.Когда мы стали наносить удары по портам Большой Одессы, противник попытался выстроить новую логистику, чтобы разгружаться непосредственно в порту Констанцы, а потом по суше вести их на Украину. Так вот мы начали бить по погранпереходам в Одесской области. И теперь эта логистика перекрывается как на море, так и со стороны Румынии/Молдавии. Сейчас это уже воспринимается буднично. Но я просто напомню, что раньше мы этого не делали, а сейчас мы эту линию перешли.У Горчакова есть известная фраза, "Россия не сердится, а сосредотачивается". Удары по Одесской области показывают, что эти сосредоточения идут. И, может быть, ЦРУ уже известно о том, что мы сосредотачиваемся и на других направлениях. Мы психологически настраиваемся на то, чтобы в какой-то момент ударить по европейским дроновым заводам, откуда на Украину поступает продукция, которая убивает наших мирных граждан. Адреса этих объектов Минобороны давно уже опубликовало. И это вызывает у Запада определенный страх.- При этом Песков заявил, что нам не нужна эскалация, потому что мы и так побеждаем. Означает ли это, что мы будем бить, если поймем, что не вывозим эту войну городов?- Да, мы побеждаем. Но дело в том, что ВСУ и НАТО сделали ставку на откровенный террор, который они называют "ассиметричной войной".Пока президент пока поставил задачу защищаться. И у нас подписали указ, чтобы все крупные промышленные предприятия создавали свою систему антидроновой и антиракетной защиты. Он, конечно, вызвал определенную критику: "Мы платим налоги, поэтому государство нас должно защищать". Но почему-то у нас забыли про мобилизационную экономику, которая подразумевает не только мобилизацию ресурсов, но и умение предприятия самостоятельно выстраивать свою защиту. И сейчас такой момент наступил. Поэтому государство разрешило им самостоятельно закупать системы ПВО и формировать огневые группы.Более того, в этом указе есть одно жесткое дополнение: "Если кто-то не хочет эту систему создавать, мы будем решать вопрос так, как в случае с банкротством. Введем внешнее управление и все равно будем создавать эту систему за счет ваших ресурсов".Сможем ли мы выстроить эту структуру?Вы правильно сказали, что наши руководители понимают риски ударов по территории стран НАТО, поэтому стараются не допустить расширения украинской войны и делают упор на усиление ПВО. Но когда я разговаривал по этому поводу с одним из крупных отставных военачальников, он мне ответил так: "Слишком долго мы это создаем. Время не терпит".- Есть ли надежда, что противник определенную грань в войне городов переходить все же не будет? Это ведь не первая история. Они каждую осень грозят нам усилением дальнобойных атак, мы показываем "Орешник", после чего обстановка успокаивается до следующего обострения.- Есть. Можно сколько угодно иронизировать по поводу наших "красных линий", но мы постепенно начали делать то, чего ранее опасались. И, прежде чем начинать бить по Европе, надо перейти еще одну линию и начать ломать логистику между Польшей и Украиной. Это уже будет очень важно. Если мы это сделаем, мы покажем Западу, что готовы идти дальше. И тогда он может сдать назад.Есть еще один нюанс, который меня обнадежил. На днях мы уничтожили под Киевом около 40 фур, в которых были беспилотники. Значит, работа на упреждение ведется, и разведка действует эффективно. Но тут мы снова возвращаемся к границе Украины и Польши. Именно оттуда эти дроны и ракеты завозятся. Более того, именно у Польши самая крупная военная миссия на территории Украины. Ее надо более решительно уничтожать.И тут надо полагаться не только на дроны и ракеты, а на старые проверенные методы Павла Судоплатова. Не надо их сбрасывать со счетов. Наши спецслужбы должны уничтожать тех же нацистских главарей. В том числе тех, кто находится на линии фронта.- Зеленский как раз назначил двух медийных нацистов командовать двумя оперативными группировками, которые будут оборонять Славянск и Краматорск.- В этой истории для нас есть и плюсы, и минусы. Причем минус на минус дает плюс.Зеленский уповает на то, что это будут самые мотивированные бойцы для удержания этих территорий. Но это именно тот контингент, из-за которых мы и начали СВО. Нам надо не только освободить Донбасс, но и разгромить эти нацистские батальоны.К тому же, эти два медийных нациста между собой конкурируют и не сильно будут друг другу помогать с тем же обменом разведанным. Понятно, что Драпатый будет как-то координировать их действия. Но в любом случае это нам пойдет на пользу.Я вообще считаю, что Зеленский таким образом хочет избавиться от нацистских батальонов, которые все равно угрожают его власти. И в любом случае он может списать потерю Донбасса на них: "Ну извините. Сами видите, что я уже самых стойких защитников поставил. Просто у них не все получилось".Одним словом, Зеленский хочет убить нескольких зайцев сразу. И все эти зайцы однозначно будут убиты.- По поводу методов Павла Судоплатова. Украинские СМИ сейчас жалуются, что наши ДРГ стали просачиваться в их позиции на 12 километров и расправляться с их операторами БПЛА с помощью холодного оружия. Это они так пытаются оправдаться за общие проблемы на фронте? Или мы действительно создали некие спецподразделения для решения именно таких задач?- Спецназовцы, которые умеют так работать, показали себя еще во время войны в Южной Осетии в 2008 году. Тогда грузинские солдаты рассказывали примерно следующее: "Я спокойно сидел. Рядом была куча собратьев. Вдруг оборачиваюсь, а они все мертвы. Какая-то темная сила их поразила". И я все ждал, когда такие же методы мы будем применять на СВО. Теневая война приносит больше успеха. Это деморализует врага. Он не знает, откуда может прийти смерть. Надеюсь, что теперь украинские солдаты будут воспринимать фронт не просто как опасное место, а как гиблое место.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20260826/vladimir-bruter-zapad-nachnet-realnye-peregovory-s-rossiey-kogda-vsu-sdadut-kherson-zaporozhe-i-1082814281.html

https://ukraina.ru/20260826/1082814943.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, польша, александр перенджиев, владимир зеленский, джон рэтклифф, цру, нато, переговоры, пво, терроризм, беспилотники