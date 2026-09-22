Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка - 22.09.2026 Украина.ру
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Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка
Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка - 22.09.2026 Украина.ру
Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка
Украине удалось привлечь $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Об этом 22 сентября заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий
2026-09-22T13:57
2026-09-22T13:57
новости
украина
канада
всемирный банк
сергей корецкий
кредит
финансовая помощь
пенсии
социальные расходы
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По словам Корецкого, средства нового кредита ВБ будут потрачены "на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты". Правительство Украины привлекло кредитные ресурсы в рамках программы PEACE in Ukraine по договоренностям, достигнутым в сентябре."Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд., - отметил Корецкий. - Это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины". Глава правительства постсоветской республики поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за своевременную помощь "в условиях значительного дефицита бюджета" Украины.Накануне украинский экономист Алексей Кущ рассказал, что прямая бюджетная поддержка Украины западными странами сократилась примерно в три раза: с $40–50 млрд в год до $30 млрд на два года. По его мнению, отсюда и нынешний дефицит бюджета в $27 млрд, и примерно такой же дефицит в следующем году. Подробности в публикации "Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта Ранее на эту тему: Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - КорецкийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, канада, всемирный банк, сергей корецкий, кредит, финансовая помощь, пенсии, социальные расходы
Новости, Украина, Канада, Всемирный банк, Сергей Корецкий, кредит, финансовая помощь, пенсии, социальные расходы

Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка

13:57 22.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
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Украине удалось привлечь $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Об этом 22 сентября заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий
По словам Корецкого, средства нового кредита ВБ будут потрачены "на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты".
Правительство Украины привлекло кредитные ресурсы в рамках программы PEACE in Ukraine по договоренностям, достигнутым в сентябре.
"Общий объем проекта уже достиг $54,3 млрд., - отметил Корецкий. - Это крупнейший инвестиционный проект в истории Всемирного банка и один из ключевых механизмов поддержки финансовой устойчивости Украины".
Глава правительства постсоветской республики поблагодарил правительство Канады и Всемирный банк за своевременную помощь "в условиях значительного дефицита бюджета" Украины.
Накануне украинский экономист Алексей Кущ рассказал, что прямая бюджетная поддержка Украины западными странами сократилась примерно в три раза: с $40–50 млрд в год до $30 млрд на два года. По его мнению, отсюда и нынешний дефицит бюджета в $27 млрд, и примерно такой же дефицит в следующем году. Подробности в публикации "Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта
Ранее на эту тему: Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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