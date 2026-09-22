https://ukraina.ru/20260922/my-ustoyali-zapad-provalilsya-chto-zhdet-rossiyu-posle-pobedy-v-svo-1083342290.html

Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО

Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО - 22.09.2026 Украина.ру

Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО

Россия оказалась намного более устойчивой к давлению, чем считали западные аналитики в начале 2022 года: наша страна сумела усилиться по ряду направлений и продолжает быть одним из ключевых мировых игроков.

2026-09-22T07:24

2026-09-22T07:24

2026-09-22T07:24

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Таковы главные тезисы статьи, опубликованной в середине сентября американском журнале Foreign Affairs. Ее автор – дипломат, один из самых известных международников мира, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.Материал вызвал волну дискуссий среди аналитиков и дипломатов по обе стороны океана. Фактически Кортунов сформулировал новый вызов, который встает перед Россией.По его словам, наша страна научилась блестяще держать удар в условиях глобального шторма, но сверхустойчивость обманчива – крепкие системы имеют свойство костенеть. Начинать думать о том, что делать, когда волна мировых кризисов схлынет, нужно уже сейчас.Броня цвета хакиЗападные кабинетные стратеги еще с 2022 года ждали мгновенной смерти российской экономики, паралича банков и массовых бунтов, но просчитались.Вместо двузначного обвала реальный ВВП России в первый год СВО просел всего на 1,2%, а затем рванул вверх: плюс 3,6% в 2023 году и более 4% в 2024 году, свидетельствуют данные Росстата. При этом зарубежные институты, вроде Всемирного банка, зафиксировали рост покупательской способности россиян.Мощным драйвером экономики стал военный заказ. По некоторым оценкам западных экспертов, военные расходы России к 2025 году перевалили за 13,5 триллиона рублей.Значительная доля из этих средств пошла на выплаты контрактникам: подскочили подъёмные, зарплаты, прочие выплаты. Заводы ВПК перешли на трехсменный график, штампуя миллионы снарядов и десятки тысяч планирующих авиабомб.Как образно выражаются экономисты, организм российской экономики получил мощный заряд допинга. Но допинг не заменяет здорового питания – это всегда временное решение. К нормальному питанию придется вернуться.Не допустить перегреваКортунов предупреждает: подобное перепрофилирование экономики имеет физический предел – важно не упереться в этот потолок. По данным профильных исследований загрузки мощностей, производственные линии в стране загружены на рекордные 80,8%, а безработица опустилась до 2,1%.С одной стороны, это триумф, с другой, грозит потенциальным дефицитом рабочих рук. Оборонные предприятия переманивают к себе токарей, сварщиков, инженеров и водителей рекордными зарплатами, рискуя оголить гражданские фабрики, стройки, автопарки и сельское хозяйство.В перспективе кадровый голод может ударить по аграрной отрасли, медицине и даже по IT-сектору.Чтобы обуздать рост цен, Центробанк в начале СВО повысил ключевую процентную ставку до 21%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 9 ноября 2023 года заявила:«Если мы попытаемся бежать быстрее, чем позволяют физические ограничения, любой дополнительный стимул будет лишь разгонять инфляцию, не создавая реального продукта, и приведет прямо к стагфляции».Следом за Набиуллиной о рисках экономической политики публично заявил глава «Сбера» Герман Греф, заявивший с трибуны Санкт-Петербургского экономического форума, что при ставке кредитования свыше 20% процентов нормальный гражданский бизнес развиваться не может.Военный завод не обращает внимания на проценты – за него заплатит казна. А вот частная пекарня, мебельная фабрика или автосервис не могут взять кредит под 25% годовых, потому что такая переплата сожрет всю прибыль. Если меры не принять, гражданский сектор начнёт терять и деньги, и людей.Справедливости ради, финансовый блок показывает сильнейшие результаты в такой сложный период. Начиная с 2025 года и на протяжении последних полутора лет, команда Набиуллиной планомерно снижает ставку вплоть до текущих 14% к осени. Инфляционную волну удалось сбить с опасных пиков, при этом банковский сектор сохранил устойчивость, а валютный рынок избежал неконтролируемой паники.Но это смягчение – не признак перехода к сытому процветанию, а показатель того, что прежний мобилизационный рывок уже не оказывает на экономику того же эффект, что раньше. Это проявляется в том числе в снижении темпов роста ВВП.Регулятор действительно предотвратил неконтролируемый штопор экономики, но это именно стабилизация, а не начало нового бума в стране.Зеркало для ЗападаОднако в той же степени, в какой Кортунов формирует вызовут для России, он отправляет и Западу тревожный сигнал: вас это всё тоже касается.Западные «фабрики мозгов» любят рассуждать о скором крахе чужой экономики, старательно игнорируя бардак в собственном доме. В европейских столицах разворачивается настоящее безумие. Промышленный локомотив Европы в лице Германии стремительно теряет заводы: автомобильные бренды закрывают цеха, а химические гиганты переводят мощности за океан из-за неподъемных счетов за газ и электричество.Чиновники в Брюсселе урезают расходы на медицину, социальные пособия и ремонт ветшающих дорог ради накачки военных бюджетов до натовских нормативов. Обычный европейский заводчанин оплачивает этот оборонный банкет собственным благополучием, глядя на растущие ценники в магазинах и платежки за коммуналку.За океаном картина выглядит не менее абсурдно. Государственный долг США улетел за отметку в тридцать пять триллионов долларов, и расходы только на выплату процентов по нему уже перевалили за гигантский бюджет Пентагона.Американские города тонут в социальных кризисах, базовые государственные институты буксуют, а Конгресс парализован ожесточенной межпартийной войной.Громкие предвыборные байки о снижении зависимости от Востока разбиваются о реальность: западные военные заводы намертво привязаны к азиатским поставкам. Редкоземельные металлы, литий для аккумуляторов, компоненты для микроэлектроники и химию для производства взрывчатки западные лидеры продолжают закупать в Китае и странах Юго-Восточной Азии.Андрей Кортунов показывает: пока западные элиты надеются взять противника измором, их собственная система трещит по швам от управленческого паралича и популизма. Запад сжигает ресурс гражданского развития ради бесконечной гонки вооружений и безнадежно садится на азиатскую финансовую и сырьевую иглу.Надеяться пересидеть оппонента в таком положении глупо: надувать военные бюджеты ценой обнищания собственных граждан вечно не сможет ни один печатный станок.Мир наступит — и что дальше?Любые боевые действия однажды закончатся. Кортунов ставит вопрос ребром: как России действовать в условиях демобилизации?В России появились целые регионы, жизнедеятельность которых держится на оборонных заказах. Заводы вроде «Уралвагонзавода» или «Курганмашзавода» работают без выходных, рабочие получают повышенные оклады, смежники загружены контрактами.Автор статьи констатирует: если государство после прекращения огня срежет военные расходы хотя бы на четверть, это создаст угрозу экономической депрессии в целых регионах. Снижение военных выплат повлияет на доходы миллионов людей и, следовательно, на их уровень жизни, спровоцирует волну неплатежей по кредитам и пробьет брешь в региональных бюджетах.На это сверху накладываются вызовы демографического характера. Людей для сложной технологической экономики мирного времени может не хватить: старые кадры выходят на пенсию, а молодежи не хватает.Андрей Кортунов в своем материале сформулировал диагноз происходящему так: предпочтение стабильности может перерасти в отказ от адаптации – в закостенение, которое уже не раз отбрасывало великие державы на обочину.Россия выдержала экономический штурм и сохранила армию, но казарма хороша только на время войны. Казарма не умеет изобретать процессоры, строить комфортные города и развиваться. Об этом в итоге и предупреждает Кортунов, и предупреждает справедливо: народная мудрость гласит о том, что сани нужно готовить летом.А значит, думать о том, что делать, когда чернила под бумагами о капитуляции Украины высохнут, нужно начинать уже сейчас.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, россия, запад, европа, герман греф, всемирный банк, впк, пентагон