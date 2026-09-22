https://ukraina.ru/20260922/my-ustoyali-zapad-provalilsya-chto-zhdet-rossiyu-posle-pobedy-v-svo-1083342290.html
Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО
Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО - 22.09.2026 Украина.ру
Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО
Россия оказалась намного более устойчивой к давлению, чем считали западные аналитики в начале 2022 года: наша страна сумела усилиться по ряду направлений и продолжает быть одним из ключевых мировых игроков.
2026-09-22T07:24
2026-09-22T07:24
2026-09-22T07:24
эксклюзив
россия
запад
европа
герман греф
всемирный банк
впк
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/79/1029957992_0:0:2332:1313_1920x0_80_0_0_d9611799dbe7ec33b79d42e6791ae88c.jpg
Таковы главные тезисы статьи, опубликованной в середине сентября американском журнале Foreign Affairs. Ее автор – дипломат, один из самых известных международников мира, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.Материал вызвал волну дискуссий среди аналитиков и дипломатов по обе стороны океана. Фактически Кортунов сформулировал новый вызов, который встает перед Россией.По его словам, наша страна научилась блестяще держать удар в условиях глобального шторма, но сверхустойчивость обманчива – крепкие системы имеют свойство костенеть. Начинать думать о том, что делать, когда волна мировых кризисов схлынет, нужно уже сейчас.Броня цвета хакиЗападные кабинетные стратеги еще с 2022 года ждали мгновенной смерти российской экономики, паралича банков и массовых бунтов, но просчитались.Вместо двузначного обвала реальный ВВП России в первый год СВО просел всего на 1,2%, а затем рванул вверх: плюс 3,6% в 2023 году и более 4% в 2024 году, свидетельствуют данные Росстата. При этом зарубежные институты, вроде Всемирного банка, зафиксировали рост покупательской способности россиян.Мощным драйвером экономики стал военный заказ. По некоторым оценкам западных экспертов, военные расходы России к 2025 году перевалили за 13,5 триллиона рублей.Значительная доля из этих средств пошла на выплаты контрактникам: подскочили подъёмные, зарплаты, прочие выплаты. Заводы ВПК перешли на трехсменный график, штампуя миллионы снарядов и десятки тысяч планирующих авиабомб.Как образно выражаются экономисты, организм российской экономики получил мощный заряд допинга. Но допинг не заменяет здорового питания – это всегда временное решение. К нормальному питанию придется вернуться.Не допустить перегреваКортунов предупреждает: подобное перепрофилирование экономики имеет физический предел – важно не упереться в этот потолок. По данным профильных исследований загрузки мощностей, производственные линии в стране загружены на рекордные 80,8%, а безработица опустилась до 2,1%.С одной стороны, это триумф, с другой, грозит потенциальным дефицитом рабочих рук. Оборонные предприятия переманивают к себе токарей, сварщиков, инженеров и водителей рекордными зарплатами, рискуя оголить гражданские фабрики, стройки, автопарки и сельское хозяйство.В перспективе кадровый голод может ударить по аграрной отрасли, медицине и даже по IT-сектору.Чтобы обуздать рост цен, Центробанк в начале СВО повысил ключевую процентную ставку до 21%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 9 ноября 2023 года заявила:«Если мы попытаемся бежать быстрее, чем позволяют физические ограничения, любой дополнительный стимул будет лишь разгонять инфляцию, не создавая реального продукта, и приведет прямо к стагфляции».Следом за Набиуллиной о рисках экономической политики публично заявил глава «Сбера» Герман Греф, заявивший с трибуны Санкт-Петербургского экономического форума, что при ставке кредитования свыше 20% процентов нормальный гражданский бизнес развиваться не может.Военный завод не обращает внимания на проценты – за него заплатит казна. А вот частная пекарня, мебельная фабрика или автосервис не могут взять кредит под 25% годовых, потому что такая переплата сожрет всю прибыль. Если меры не принять, гражданский сектор начнёт терять и деньги, и людей.Справедливости ради, финансовый блок показывает сильнейшие результаты в такой сложный период. Начиная с 2025 года и на протяжении последних полутора лет, команда Набиуллиной планомерно снижает ставку вплоть до текущих 14% к осени. Инфляционную волну удалось сбить с опасных пиков, при этом банковский сектор сохранил устойчивость, а валютный рынок избежал неконтролируемой паники.Но это смягчение – не признак перехода к сытому процветанию, а показатель того, что прежний мобилизационный рывок уже не оказывает на экономику того же эффект, что раньше. Это проявляется в том числе в снижении темпов роста ВВП.Регулятор действительно предотвратил неконтролируемый штопор экономики, но это именно стабилизация, а не начало нового бума в стране.Зеркало для ЗападаОднако в той же степени, в какой Кортунов формирует вызовут для России, он отправляет и Западу тревожный сигнал: вас это всё тоже касается.Западные «фабрики мозгов» любят рассуждать о скором крахе чужой экономики, старательно игнорируя бардак в собственном доме. В европейских столицах разворачивается настоящее безумие. Промышленный локомотив Европы в лице Германии стремительно теряет заводы: автомобильные бренды закрывают цеха, а химические гиганты переводят мощности за океан из-за неподъемных счетов за газ и электричество.Чиновники в Брюсселе урезают расходы на медицину, социальные пособия и ремонт ветшающих дорог ради накачки военных бюджетов до натовских нормативов. Обычный европейский заводчанин оплачивает этот оборонный банкет собственным благополучием, глядя на растущие ценники в магазинах и платежки за коммуналку.За океаном картина выглядит не менее абсурдно. Государственный долг США улетел за отметку в тридцать пять триллионов долларов, и расходы только на выплату процентов по нему уже перевалили за гигантский бюджет Пентагона.Американские города тонут в социальных кризисах, базовые государственные институты буксуют, а Конгресс парализован ожесточенной межпартийной войной.Громкие предвыборные байки о снижении зависимости от Востока разбиваются о реальность: западные военные заводы намертво привязаны к азиатским поставкам. Редкоземельные металлы, литий для аккумуляторов, компоненты для микроэлектроники и химию для производства взрывчатки западные лидеры продолжают закупать в Китае и странах Юго-Восточной Азии.Андрей Кортунов показывает: пока западные элиты надеются взять противника измором, их собственная система трещит по швам от управленческого паралича и популизма. Запад сжигает ресурс гражданского развития ради бесконечной гонки вооружений и безнадежно садится на азиатскую финансовую и сырьевую иглу.Надеяться пересидеть оппонента в таком положении глупо: надувать военные бюджеты ценой обнищания собственных граждан вечно не сможет ни один печатный станок.Мир наступит — и что дальше?Любые боевые действия однажды закончатся. Кортунов ставит вопрос ребром: как России действовать в условиях демобилизации?В России появились целые регионы, жизнедеятельность которых держится на оборонных заказах. Заводы вроде «Уралвагонзавода» или «Курганмашзавода» работают без выходных, рабочие получают повышенные оклады, смежники загружены контрактами.Автор статьи констатирует: если государство после прекращения огня срежет военные расходы хотя бы на четверть, это создаст угрозу экономической депрессии в целых регионах. Снижение военных выплат повлияет на доходы миллионов людей и, следовательно, на их уровень жизни, спровоцирует волну неплатежей по кредитам и пробьет брешь в региональных бюджетах.На это сверху накладываются вызовы демографического характера. Людей для сложной технологической экономики мирного времени может не хватить: старые кадры выходят на пенсию, а молодежи не хватает.Андрей Кортунов в своем материале сформулировал диагноз происходящему так: предпочтение стабильности может перерасти в отказ от адаптации – в закостенение, которое уже не раз отбрасывало великие державы на обочину.Россия выдержала экономический штурм и сохранила армию, но казарма хороша только на время войны. Казарма не умеет изобретать процессоры, строить комфортные города и развиваться. Об этом в итоге и предупреждает Кортунов, и предупреждает справедливо: народная мудрость гласит о том, что сани нужно готовить летом.А значит, думать о том, что делать, когда чернила под бумагами о капитуляции Украины высохнут, нужно начинать уже сейчас.
https://ukraina.ru/20260723/yadernaya-germaniya-i-sanktsionnyy-tupik-es-k-chemu-gotovitsya-rossii-i-ukraine---lukyanov-1081781488.html
https://ukraina.ru/20260625/moskva-sokhranyaet-ustoychivost-britanskiy-zhurnal-otsenil-ekonomiku-rossii-1080635006.html
https://ukraina.ru/20260905/ni-deneg-ni-oruzhiya-evropa-bolshe-ne-mozhet-soderzhat-ukrainu-1083016361.html
https://ukraina.ru/20260919/eto-budet-territoriya-karantina-kto-i-kak-podelit-ukrainu-sergeytsev-ob-itogakh-svo-i-novoy-tseli-nato-1083302183.html
россия
запад
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/79/1029957992_431:0:2196:1324_1920x0_80_0_0_80b28a0100afbddad0412059c8317f84.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
эксклюзив, россия, запад, европа, герман греф, всемирный банк, впк, пентагон
Таковы главные тезисы статьи, опубликованной в середине сентября американском журнале Foreign Affairs. Ее автор – дипломат, один из самых известных международников мира, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Материал вызвал волну дискуссий среди аналитиков и дипломатов по обе стороны океана. Фактически Кортунов сформулировал новый вызов, который встает перед Россией.
По его словам, наша страна научилась блестяще держать удар в условиях глобального шторма, но сверхустойчивость обманчива – крепкие системы имеют свойство костенеть. Начинать думать о том, что делать, когда волна мировых кризисов схлынет, нужно уже сейчас.
Западные кабинетные стратеги еще с 2022 года ждали мгновенной смерти российской экономики, паралича банков и массовых бунтов, но просчитались.
Вместо двузначного обвала реальный ВВП России в первый год СВО просел всего на 1,2%, а затем рванул вверх: плюс 3,6% в 2023 году и более 4% в 2024 году, свидетельствуют данные Росстата. При этом зарубежные институты, вроде Всемирного банка, зафиксировали рост покупательской способности россиян.
Мощным драйвером экономики стал военный заказ. По некоторым оценкам западных экспертов, военные расходы России к 2025 году перевалили за 13,5 триллиона рублей.
Значительная доля из этих средств пошла на выплаты контрактникам: подскочили подъёмные, зарплаты, прочие выплаты. Заводы ВПК перешли на трехсменный график, штампуя миллионы снарядов и десятки тысяч планирующих авиабомб.
Как образно выражаются экономисты, организм российской экономики получил мощный заряд допинга. Но допинг не заменяет здорового питания – это всегда временное решение. К нормальному питанию придется вернуться.
Кортунов предупреждает: подобное перепрофилирование экономики имеет физический предел – важно не упереться в этот потолок. По данным профильных исследований загрузки мощностей, производственные линии в стране загружены на рекордные 80,8%, а безработица опустилась до 2,1%.
С одной стороны, это триумф, с другой, грозит потенциальным дефицитом рабочих рук. Оборонные предприятия переманивают к себе токарей, сварщиков, инженеров и водителей рекордными зарплатами, рискуя оголить гражданские фабрики, стройки, автопарки и сельское хозяйство.
В перспективе кадровый голод может ударить по аграрной отрасли, медицине и даже по IT-сектору.
Чтобы обуздать рост цен, Центробанк в начале СВО повысил ключевую процентную ставку до 21%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 9 ноября 2023 года заявила:
«Если мы попытаемся бежать быстрее, чем позволяют физические ограничения, любой дополнительный стимул будет лишь разгонять инфляцию, не создавая реального продукта, и приведет прямо к стагфляции».
Следом за Набиуллиной о рисках экономической политики публично заявил глава «Сбера» Герман Греф, заявивший с трибуны Санкт-Петербургского экономического форума, что при ставке кредитования свыше 20% процентов нормальный гражданский бизнес развиваться не может.
Военный завод не обращает внимания на проценты – за него заплатит казна. А вот частная пекарня, мебельная фабрика или автосервис не могут взять кредит под 25% годовых, потому что такая переплата сожрет всю прибыль. Если меры не принять, гражданский сектор начнёт терять и деньги, и людей.
Справедливости ради, финансовый блок показывает сильнейшие результаты в такой сложный период. Начиная с 2025 года и на протяжении последних полутора лет, команда Набиуллиной планомерно снижает ставку вплоть до текущих 14% к осени. Инфляционную волну удалось сбить с опасных пиков, при этом банковский сектор сохранил устойчивость, а валютный рынок избежал неконтролируемой паники.
Но это смягчение – не признак перехода к сытому процветанию, а показатель того, что прежний мобилизационный рывок уже не оказывает на экономику того же эффект, что раньше. Это проявляется в том числе в снижении темпов роста ВВП.
Регулятор действительно предотвратил неконтролируемый штопор экономики, но это именно стабилизация, а не начало нового бума в стране.
Однако в той же степени, в какой Кортунов формирует вызовут для России, он отправляет и Западу тревожный сигнал: вас это всё тоже касается.
Западные «фабрики мозгов» любят рассуждать о скором крахе чужой экономики, старательно игнорируя бардак в собственном доме. В европейских столицах разворачивается настоящее безумие. Промышленный локомотив Европы в лице Германии стремительно теряет заводы: автомобильные бренды закрывают цеха, а химические гиганты переводят мощности за океан из-за неподъемных счетов за газ и электричество.
Чиновники в Брюсселе урезают расходы на медицину, социальные пособия и ремонт ветшающих дорог ради накачки военных бюджетов до натовских нормативов. Обычный европейский заводчанин оплачивает этот оборонный банкет собственным благополучием, глядя на растущие ценники в магазинах и платежки за коммуналку.
За океаном картина выглядит не менее абсурдно. Государственный долг США улетел за отметку в тридцать пять триллионов долларов, и расходы только на выплату процентов по нему уже перевалили за гигантский бюджет Пентагона.
Американские города тонут в социальных кризисах, базовые государственные институты буксуют, а Конгресс парализован ожесточенной межпартийной войной.
Громкие предвыборные байки о снижении зависимости от Востока разбиваются о реальность: западные военные заводы намертво привязаны к азиатским поставкам. Редкоземельные металлы, литий для аккумуляторов, компоненты для микроэлектроники и химию для производства взрывчатки западные лидеры продолжают закупать в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
Андрей Кортунов показывает: пока западные элиты надеются взять противника измором, их собственная система трещит по швам от управленческого паралича и популизма. Запад сжигает ресурс гражданского развития ради бесконечной гонки вооружений и безнадежно садится на азиатскую финансовую и сырьевую иглу.
Надеяться пересидеть оппонента в таком положении глупо: надувать военные бюджеты ценой обнищания собственных граждан вечно не сможет ни один печатный станок.
Мир наступит — и что дальше?
Любые боевые действия однажды закончатся. Кортунов ставит вопрос ребром: как России действовать в условиях демобилизации?
В России появились целые регионы, жизнедеятельность которых держится на оборонных заказах. Заводы вроде «Уралвагонзавода» или «Курганмашзавода» работают без выходных, рабочие получают повышенные оклады, смежники загружены контрактами.
Автор статьи констатирует: если государство после прекращения огня срежет военные расходы хотя бы на четверть, это создаст угрозу экономической депрессии в целых регионах. Снижение военных выплат повлияет на доходы миллионов людей и, следовательно, на их уровень жизни, спровоцирует волну неплатежей по кредитам и пробьет брешь в региональных бюджетах.
На это сверху накладываются вызовы демографического характера. Людей для сложной технологической экономики мирного времени может не хватить: старые кадры выходят на пенсию, а молодежи не хватает.
Андрей Кортунов в своем материале сформулировал диагноз происходящему так: предпочтение стабильности может перерасти в отказ от адаптации – в закостенение, которое уже не раз отбрасывало великие державы на обочину.
Россия выдержала экономический штурм и сохранила армию, но казарма хороша только на время войны. Казарма не умеет изобретать процессоры, строить комфортные города и развиваться. Об этом в итоге и предупреждает Кортунов, и предупреждает справедливо: народная мудрость гласит о том, что сани нужно готовить летом.
А значит, думать о том, что делать, когда чернила под бумагами о капитуляции Украины высохнут, нужно начинать уже сейчас.