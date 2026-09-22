Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76% - 22.09.2026 Украина.ру
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Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76% - 22.09.2026 Украина.ру
Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
Украинские металлургические предприятия в августе 2026 года резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Об этом 22 сентября сообщило РБК-Украина со ссылкой на GMK Center и данные Гостаможслужбы
2026-09-22T14:03
2026-09-22T14:03
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Отгрузки уменьшились на 76% по сравнению с июлем и на 71% в годовом исчислении — до 26 тыс. тонн. Экспортная выручка сократилась на 73% м/м и на 63% г/г — до $5,3 млн.Больше всего просели поставки в Болгарию: в августе туда ушло всего 3 тыс. тонн — в 31 раз меньше, чем в июле, и в семь раз меньше, чем год назад.Основными рынками за восемь месяцев были Болгария (386 тыс. тонн), Польша (120 тыс. тонн) и Турция (111 тыс. тонн).Ранее стало известно, что в августе Украина полностью остановила экспорт товарного чугуна из-за блокады черноморских портов — отгрузки упали до нуля.По оценкам Украинского национального комитета Международной торговой палаты, Украина может потерять около $10 млрд ВВП, $17 млрд экспортной выручки и ещё $8,5 млрд налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.Ранее в новостях: "Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугунаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Болгария, Польша, Украина.ру

Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%

14:03 22.09.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Украинские металлургические предприятия в августе 2026 года резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Об этом 22 сентября сообщило РБК-Украина со ссылкой на GMK Center и данные Гостаможслужбы
Отгрузки уменьшились на 76% по сравнению с июлем и на 71% в годовом исчислении — до 26 тыс. тонн. Экспортная выручка сократилась на 73% м/м и на 63% г/г — до $5,3 млн.
Больше всего просели поставки в Болгарию: в августе туда ушло всего 3 тыс. тонн — в 31 раз меньше, чем в июле, и в семь раз меньше, чем год назад.
Основными рынками за восемь месяцев были Болгария (386 тыс. тонн), Польша (120 тыс. тонн) и Турция (111 тыс. тонн).
Ранее стало известно, что в августе Украина полностью остановила экспорт товарного чугуна из-за блокады черноморских портов — отгрузки упали до нуля.
По оценкам Украинского национального комитета Международной торговой палаты, Украина может потерять около $10 млрд ВВП, $17 млрд экспортной выручки и ещё $8,5 млрд налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.
Ранее в новостях: "Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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