"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине - 22.09.2026 Украина.ру
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"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине
"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине - 22.09.2026 Украина.ру
"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине
Российская армия в ходе ночного налета нанесла сокрушительный удар по промышленным и логистическим объектам Украины, о последствиях рассказало 22 сентября Министерство обороны РФ
2026-09-22T10:10
2026-09-22T10:26
сво
спецоперация
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
украина.ру
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В столичном регионе под удар попал крупный логистический узел ВСУ в Киеве — топливный склад компании "Грандтерминал", который украинские формирования использовали для приема и дальнейшего распределения дизельного горючего. География поражений охватила ключевые промышленные центры Днепропетровской области. В Кривом Роге ракеты поразили металлургический комбинат, поставлявший продукцию для нужд военного производства, а в самом Днепропетровске разрушения зафиксированы на трубопрокатном заводе "Интерпайп Сталь", где изготавливались элементы и фюзеляжи для украинских дальнобойных дронов. Там же были уничтожены три логистических центра предприятия "Сириус Экстружен", задействованные в снабжении войск.Серьезный урон нанесен объектам в Полтавской области, где высокоточное оружие поразило Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — стратегическое предприятие ТЭК Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и поставку топлива для украинской армии. В том же населенном пункте под удар попала табачная фабрика "JTI Украина", на мощностях которой Киевом был скрытно организован выпуск патронов для стрелкового оружия. Параллельно в Виннице российские военные уничтожили важный объект железнодорожной инфраструктуры, координировавший военные перевозки.На южном направлении удары пришлись по логистической сети Одесской области. Здесь зафиксированы поражения двух крупных распределительных центров в Одессе и терминала "Новой Почты" в Ильичевске, где хранились грузы военного и двойного назначения. Непосредственно на морском переходе был уничтожен сухогруз, доставлявший в одесский порт очередную партию западной военной помощи.В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули, что во время ночной операции ВС РФ задействовали новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сообщение министерства на платформе "Макс" вышло с иллюстрацией "Девятый вал", изображающей пуск ракет с боевого корабля, и сопровождалось подписью о том, что морские "Цирконы" принесли противнику настоящие цунами и торнадо.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине

10:10 22.09.2026 (обновлено: 10:26 22.09.2026)
 
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : Минобороны РФ
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Российская армия в ходе ночного налета нанесла сокрушительный удар по промышленным и логистическим объектам Украины, о последствиях рассказало 22 сентября Министерство обороны РФ
В столичном регионе под удар попал крупный логистический узел ВСУ в Киеве — топливный склад компании "Грандтерминал", который украинские формирования использовали для приема и дальнейшего распределения дизельного горючего.
География поражений охватила ключевые промышленные центры Днепропетровской области. В Кривом Роге ракеты поразили металлургический комбинат, поставлявший продукцию для нужд военного производства, а в самом Днепропетровске разрушения зафиксированы на трубопрокатном заводе "Интерпайп Сталь", где изготавливались элементы и фюзеляжи для украинских дальнобойных дронов. Там же были уничтожены три логистических центра предприятия "Сириус Экстружен", задействованные в снабжении войск.
Серьезный урон нанесен объектам в Полтавской области, где высокоточное оружие поразило Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — стратегическое предприятие ТЭК Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и поставку топлива для украинской армии. В том же населенном пункте под удар попала табачная фабрика "JTI Украина", на мощностях которой Киевом был скрытно организован выпуск патронов для стрелкового оружия.
Параллельно в Виннице российские военные уничтожили важный объект железнодорожной инфраструктуры, координировавший военные перевозки.
На южном направлении удары пришлись по логистической сети Одесской области. Здесь зафиксированы поражения двух крупных распределительных центров в Одессе и терминала "Новой Почты" в Ильичевске, где хранились грузы военного и двойного назначения. Непосредственно на морском переходе был уничтожен сухогруз, доставлявший в одесский порт очередную партию западной военной помощи.
В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули, что во время ночной операции ВС РФ задействовали новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сообщение министерства на платформе "Макс" вышло с иллюстрацией "Девятый вал", изображающей пуск ракет с боевого корабля, и сопровождалось подписью о том, что морские "Цирконы" принесли противнику настоящие цунами и торнадо.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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