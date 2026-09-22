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Медучреждения Украины переходят на новые правила работы

Медучреждения Украины переходят на новые правила работы - 22.09.2026 Украина.ру

Медучреждения Украины переходят на новые правила работы

Правительство Украины утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр республики Сергей Корецкий

2026-09-22T12:03

2026-09-22T12:03

2026-09-22T12:03

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Уровни опасности для медучреждений ранжированы в зависимости от степени угрозы с воздуха и обозначены цветами."При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям", - пояснил Корецкий. При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. При этом "не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и тому подобное", отметил глава правительства.Лечение пациентов, которых невозможно переместить, продолжается в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях разрешено оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов."Экстренная медицина работает непрерывно, - подчеркнул глава правительства. - Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам". Правительство Украины поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание уделено местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить.Тем временем ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России. Подробности в публикации ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненыеТакже известно, что Владимир Зеленский продолжает переговоры о закупках западных систем ПВО и боеприпасов. Подробности в публикации Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, медики, медицина, больницы и поликлиники, пво, ситуация на украине