Медучреждения Украины переходят на новые правила работы - 22.09.2026 Украина.ру
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Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
Медучреждения Украины переходят на новые правила работы - 22.09.2026 Украина.ру
Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
Правительство Украины утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр республики Сергей Корецкий
2026-09-22T12:03
2026-09-22T12:03
новости
украина
сергей корецкий
медики
медицина
больницы и поликлиники
пво
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Уровни опасности для медучреждений ранжированы в зависимости от степени угрозы с воздуха и обозначены цветами."При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям", - пояснил Корецкий. При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. При этом "не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и тому подобное", отметил глава правительства.Лечение пациентов, которых невозможно переместить, продолжается в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях разрешено оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов."Экстренная медицина работает непрерывно, - подчеркнул глава правительства. - Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам". Правительство Украины поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание уделено местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить.Тем временем ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России. Подробности в публикации ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненыеТакже известно, что Владимир Зеленский продолжает переговоры о закупках западных систем ПВО и боеприпасов. Подробности в публикации Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сергей корецкий, медики, медицина, больницы и поликлиники, пво, ситуация на украине
Новости, Украина, Сергей Корецкий, медики, медицина, Больницы и поликлиники, ПВО, ситуация на Украине

Медучреждения Украины переходят на новые правила работы

12:03 22.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста врачей в Киеве
Акция протеста врачей в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Правительство Украины утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр республики Сергей Корецкий
Уровни опасности для медучреждений ранжированы в зависимости от степени угрозы с воздуха и обозначены цветами.
"При желтом уровне медучреждения продолжают работу. Должен быть обеспечен полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям", - пояснил Корецкий.
При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. При этом "не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и тому подобное", отметил глава правительства.
Лечение пациентов, которых невозможно переместить, продолжается в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях разрешено оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов.
"Экстренная медицина работает непрерывно, - подчеркнул глава правительства. - Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам".
Правительство Украины поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание уделено местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить.
Тем временем ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России. Подробности в публикации ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
Также известно, что Владимир Зеленский продолжает переговоры о закупках западных систем ПВО и боеприпасов. Подробности в публикации Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября
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