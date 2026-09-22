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"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг

"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг - 22.09.2026 Украина.ру

"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг

Митинг протеста собирается в Париже - на него приглашены все, кто не желает откармливать коррупцию во Франции и на Украине. Об этом 22 сентября заявил кандидат в президенты Франции - лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо

2026-09-22T14:55

2026-09-22T14:55

2026-09-22T14:55

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акции протеста

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Протестную акцию Филиппо анонсировал под лозунгами критики политики, проводимой нынешним президентом республики Эммануэлем Макроном. "Вам надоело платить за не нашу войну? Подпитывать коррупцию на Украине и здесь? Их повестку манипуляции страхом и войной? Вы больше не можете терпеть ЕС, НАТО, Макрона и безумные цены на заправках, вызванные их политикой? Вы хотите жить, а не выживать?", - с такими вопросами обратился Филиппо к соотечественникам. Он призвал собраться на митинг, чтобы "жить свободно" и "жить в мире".Мероприятие состоится в субботу 3 октября на парижской площади площадь Пале-Рояль.Среди отдельно приглашённых в обращении политика отмечены рыбаки, крестьяне, автомобилисты и "жёлтые жилеты" - участники массовых протестных выступлений прошлых лет.Ранее вице-президент французского "Национального объединения" Луи Алио своим комментарием о помощи киевскому режиму за счёт французских налогоплательщиков вызвал перепалку между кандидатами в президенты Франции. Подробности в публикации "Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование УкраиныТем временем Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕСАктуальное интервью: Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, париж, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, нато, ес, демонстранты, акции протеста