Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны - 22.09.2026 Украина.ру
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Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны
Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны - 22.09.2026 Украина.ру
Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны
Польша развернула подразделения ПВО на границе с Украиной. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 22 сентября РИА Новости
2026-09-22T13:36
2026-09-22T13:36
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"На пограничных переходах развернуты очередные подразделения противовоздушной обороны. Также батареи Patriot были развернуты в Люблинском и Мазовецком воеводствах. Они давно стоят в Подкарпатском воеводстве", - сказал Косиняк-Камыш.Он сообщил также, что Польша обсуждает усиление своей системы ПВО с союзниками по НАТО.В свою очередь польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что Польша усилила наземный участок границы с Украиной. "На люблинско-подкарпатском участке границы были усилены пограничные переходы. Они перешли в режим повышенной готовности", - сказал министр.В июле Косиняк-Камыш заявлял о голландских системах Patriot останутся в Ясёнке Подкарпатского воеводства в связи с угрозами, исходящими с украинского направления."Национальные интересы Республики Польша заключаются в том, чтобы Украина не проиграла войну. Национальные интересы Республики Польша заключаются в том, чтобы ракеты, летящие в сторону Киева, никогда не достигли Польши, польских границ или самой Польши. Чтобы их никогда не отправляли сюда. Чем больше этих ракет будет уничтожено, тем лучше будут любые инвестиции в помощь Украине, потому что они никогда не будут представлять угрозу для Польши. Это польские национальные интересы", — сказал тогда Косиняк-Камыш.В сентябре польский министр подтвердил эту позицию."Ракеты падают, дроны падают в километре от польской границы. Если у Украины нет систем противовоздушной обороны, если у неё нет боеприпасов для сбивания этих дронов, большинство из них пролетят через Украину и достигнут Польши. Государственный интерес заключается в поддержке Украины, ведущей боевые действия, чтобы ракеты перехватывались там и не достигали Польши", - заявил Косиняк-Камыш в польском парламенте.Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на сообщение министра обороны Польши о том, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной. Войско Польское также начало сооружать полевые укрепления возле ключевых пунктов пропуска через польско-украинскую границу. Хаиич обратил внимание на то, что ВСУ в сентябре 2025 года удалось перенаправить на польскую территорию 19 российских дронов, из которых ВВС Польши и НАТО удалось сбить всего 4. Подробности в публикации Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, нато, россия, олег хавич, украина.ру, минобороны, ес, пво, зрк patriot
Новости, Польша, Украина, НАТО, Россия, Олег Хавич, Украина.ру, Минобороны, ЕС, ПВО, ЗРК Patriot

Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны

13:36 22.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Польша развернула подразделения ПВО на границе с Украиной. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 22 сентября РИА Новости
"На пограничных переходах развернуты очередные подразделения противовоздушной обороны. Также батареи Patriot были развернуты в Люблинском и Мазовецком воеводствах. Они давно стоят в Подкарпатском воеводстве", - сказал Косиняк-Камыш.
Он сообщил также, что Польша обсуждает усиление своей системы ПВО с союзниками по НАТО.
В свою очередь польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что Польша усилила наземный участок границы с Украиной.
"На люблинско-подкарпатском участке границы были усилены пограничные переходы. Они перешли в режим повышенной готовности", - сказал министр.
В июле Косиняк-Камыш заявлял о голландских системах Patriot останутся в Ясёнке Подкарпатского воеводства в связи с угрозами, исходящими с украинского направления.
"Национальные интересы Республики Польша заключаются в том, чтобы Украина не проиграла войну. Национальные интересы Республики Польша заключаются в том, чтобы ракеты, летящие в сторону Киева, никогда не достигли Польши, польских границ или самой Польши. Чтобы их никогда не отправляли сюда. Чем больше этих ракет будет уничтожено, тем лучше будут любые инвестиции в помощь Украине, потому что они никогда не будут представлять угрозу для Польши. Это польские национальные интересы", — сказал тогда Косиняк-Камыш.
В сентябре польский министр подтвердил эту позицию.
"Ракеты падают, дроны падают в километре от польской границы. Если у Украины нет систем противовоздушной обороны, если у неё нет боеприпасов для сбивания этих дронов, большинство из них пролетят через Украину и достигнут Польши. Государственный интерес заключается в поддержке Украины, ведущей боевые действия, чтобы ракеты перехватывались там и не достигали Польши", - заявил Косиняк-Камыш в польском парламенте.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на сообщение министра обороны Польши о том, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной. Войско Польское также начало сооружать полевые укрепления возле ключевых пунктов пропуска через польско-украинскую границу.
Хаиич обратил внимание на то, что ВСУ в сентябре 2025 года удалось перенаправить на польскую территорию 19 российских дронов, из которых ВВС Польши и НАТО удалось сбить всего 4. Подробности в публикации Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной
Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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