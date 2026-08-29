"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом - 29.08.2026 Украина.ру
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"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом
"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом - 29.08.2026 Украина.ру
"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом
О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа, злобе противника, довоенном прошлом и планах на будущее изданию Украина.ру рассказал командир разведывательной группы 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", старший лейтенант с позывным "Морпех"
2026-08-29T10:05
2026-08-29T10:05
интервью
россия
украина
макеевка
донецкая народная республика
сво
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— Предлагаю начать с самого начала. Как ты пришел на войну?— Я родом из Донецкой Народной Республики, из города Макеевка. Родился и вырос я в Донбассе. Устроился в патрульно-постовую службу. Там прослужил до 2014 года, до тех пор, пока не начался Майдан. В тот момент, когда многие коллеги уезжали на Украину, я, имея практические навыки, решил остаться дома и примкнуть к народному ополчению.В период Минских соглашений решил вернуться на прежнее место службы. Только уже не в патрульно-постовую службу, а в подразделение ГАИ. Получил в Макеевке должность инспектора сектора оформления материалов ДТП. Там и служил до 2022 года. Дослужился до старшего лейтенанта. Выезжал на ДТП, оформлял материалы.Но я же наблюдал за ситуацией, видел, как Украину накачивают оружием, а потому понимал, к чему все идет. В связи с этим решил вернуться в армию и заключил контракт с Министерством обороны.— Вернулся в качестве кого?— В армии занимал разные должности. Начиная с помощника гранатометчика, пулеметчика, разведчика. Так у нас было заведено, что пулеметчик – это карьерный трамплин, поскольку от пулеметчика зависит многое. Говорят даже, что пулеметчик является эдакой визитной карточкой группы. На должности разведчика-пулеметчика я всегда осознавал эту меру ответственности. Но вообще работа интересная.— Ты давно воюешь. Какую ситуацию ты запомнишь навсегда?— Думаю, что это эвакуация. Мы выдвинулись на эвакуацию пострадавшего вместе с моим сослуживцем. Погрузил "трехсотого" на носилки, протащил пять-семь метров, и тут раненый говорит, что больше не может. Что выдохся. А небо "грязное", над головой "птички" жужжат, и понятно, что медлить нельзя. Сказал тогда ему: "Ты должен быть сильным. Иначе зачем тебе жить?" После этого парень как-то собрался, нашел в себе силы, терпение. И как-то добрались мы до "оранжевой" зоны, где оказали ему полноценную помощь. По сей день очень благодарен. Когда встречаем его, перебрасываемся фразочками, которыми тогда обменивались. Это уже нечто вроде традиции.— Перед интервью ты вскользь упоминал о ранении. Расскажешь об этом подробнее?— В 2023 году нам была поставлена задача – зайти на один из опорных пунктов близ населенного пункта Водяное и занять рубеж. В установленный час выдвинулась группа, в которой я был пулеметчиком. Два человека зашли с левого фланга. Когда я начал двигаться с малой периодичностью от них, началась пулеметная стрельба из соседней лесополосы. Оценив ситуацию, зашел с правого фланга. Подошел вплотную к врагу, не вызвав на себя огонь. Когда противник понял, что его берут в клещи, начал стрелять по-сомалийски. Так, в ходе штурма, когда расстояние до противника было метров пять, я получил ранение в шею.По ощущениям это было как сильный удар в челюсть. Меня развернуло в противоположную сторону. Но я же понимал, что, лишившись пулеметчика, ребята мои останутся без прикрытия. Что делать? Сцепил зубы, поднялся. Закончили штурм, взяли четверых пленных.А уже в госпитале выяснилось, что меж двух шейных позвонков у меня пуля застряла. Вообще я даже подумать не мог, что пуля зашла через челюсть и осталась в позвоночнике. Так это больше суток прошло. Я вернулся с позиции, отправился в госпиталь. Была какая-то ранка, которую я залепил пластырем крест-накрест.Сделали КТ, затем врачи долго совещались. "У тебя в шее пуля", - говорят. "Не может быть", - отвечаю. Сказали, что может потребоваться хирургическое вмешательство. Шок. Я ведь думал, что "вторичка" какая-то прилетела.— Что было дальше?— А дальше меня поставили командиром отделения. Пройдя какой-то путь и добросовестно выполняя боевые задачи, был замечен командиром. Он сказал, что у меня неплохие данные, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице.Я, конечно, сопротивлялся. Это ведь личный состав уже в подчинении. "Не готов к этому", - говорю. Он стал напирать на то, что у меня и высшее образование, и магистратура, и желание. Берись, и все получится, мол. Так, в общем, стал я заместителем, а потом и командиром группы.— Что, по-твоему, страшнее всего на войне?— Самое страшное на войне – это паника. Страшно, что ты, будучи командиром, не сможешь собраться и не уверен, что примешь верное решение. Страшно, что твоя группа не сможет выполнить поставленную задачу из-за обыкновенной паники. Тут главное – проявить твердость, держаться уверенно и помнить о цели, которая перед вами стоит.— Что скажешь о противнике?— А что о нем говорить? Противник, как известно, коварен. Противник зол настолько, что одна только наша символика вызывает у него какую-то неадекватную агрессию. Но это ему не поможет.— Понимаю, что думать о будущем на войне любят не все. Тем не менее чем бы ты хотел заняться после завершения СВО?— После СВО мне очень хотелось бы передать весь накопленный мною и моими боевыми товарищами опыт современной войны будущим поколениям бойцов. Это могут быть какие-то информационные буклеты о современных технологиях, специфике маскировки. Есть такая мечта у меня: одержать победу, чтобы все товарищи вернулись к семьям, вернулись наконец к мирной жизни.
https://ukraina.ru/20260827/1082851447.html
россия
украина
макеевка
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, украина, макеевка, донецкая народная республика, сво
Интервью, Россия, Украина, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СВО

"У тебя в шее пуля": как разведчик "Морпех" сутки воевал с ранением и даже не подозревал об этом

10:05 29.08.2026
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О штурмах и ранениях, карьерном росте и военном опыте, а также о силе духа, злобе противника, довоенном прошлом и планах на будущее изданию Украина.ру рассказал командир разведывательной группы 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", старший лейтенант с позывным "Морпех"
— Предлагаю начать с самого начала. Как ты пришел на войну?
— Я родом из Донецкой Народной Республики, из города Макеевка. Родился и вырос я в Донбассе. Устроился в патрульно-постовую службу. Там прослужил до 2014 года, до тех пор, пока не начался Майдан. В тот момент, когда многие коллеги уезжали на Украину, я, имея практические навыки, решил остаться дома и примкнуть к народному ополчению.
В период Минских соглашений решил вернуться на прежнее место службы. Только уже не в патрульно-постовую службу, а в подразделение ГАИ. Получил в Макеевке должность инспектора сектора оформления материалов ДТП. Там и служил до 2022 года. Дослужился до старшего лейтенанта. Выезжал на ДТП, оформлял материалы.
Но я же наблюдал за ситуацией, видел, как Украину накачивают оружием, а потому понимал, к чему все идет. В связи с этим решил вернуться в армию и заключил контракт с Министерством обороны.
— Вернулся в качестве кого?
— В армии занимал разные должности. Начиная с помощника гранатометчика, пулеметчика, разведчика. Так у нас было заведено, что пулеметчик – это карьерный трамплин, поскольку от пулеметчика зависит многое. Говорят даже, что пулеметчик является эдакой визитной карточкой группы. На должности разведчика-пулеметчика я всегда осознавал эту меру ответственности. Но вообще работа интересная.
— Ты давно воюешь. Какую ситуацию ты запомнишь навсегда?
— Думаю, что это эвакуация. Мы выдвинулись на эвакуацию пострадавшего вместе с моим сослуживцем. Погрузил "трехсотого" на носилки, протащил пять-семь метров, и тут раненый говорит, что больше не может. Что выдохся. А небо "грязное", над головой "птички" жужжат, и понятно, что медлить нельзя. Сказал тогда ему: "Ты должен быть сильным. Иначе зачем тебе жить?" После этого парень как-то собрался, нашел в себе силы, терпение. И как-то добрались мы до "оранжевой" зоны, где оказали ему полноценную помощь. По сей день очень благодарен. Когда встречаем его, перебрасываемся фразочками, которыми тогда обменивались. Это уже нечто вроде традиции.
— Перед интервью ты вскользь упоминал о ранении. Расскажешь об этом подробнее?
— В 2023 году нам была поставлена задача – зайти на один из опорных пунктов близ населенного пункта Водяное и занять рубеж. В установленный час выдвинулась группа, в которой я был пулеметчиком. Два человека зашли с левого фланга. Когда я начал двигаться с малой периодичностью от них, началась пулеметная стрельба из соседней лесополосы. Оценив ситуацию, зашел с правого фланга. Подошел вплотную к врагу, не вызвав на себя огонь. Когда противник понял, что его берут в клещи, начал стрелять по-сомалийски. Так, в ходе штурма, когда расстояние до противника было метров пять, я получил ранение в шею.
По ощущениям это было как сильный удар в челюсть. Меня развернуло в противоположную сторону. Но я же понимал, что, лишившись пулеметчика, ребята мои останутся без прикрытия. Что делать? Сцепил зубы, поднялся. Закончили штурм, взяли четверых пленных.
А уже в госпитале выяснилось, что меж двух шейных позвонков у меня пуля застряла. Вообще я даже подумать не мог, что пуля зашла через челюсть и осталась в позвоночнике. Так это больше суток прошло. Я вернулся с позиции, отправился в госпиталь. Была какая-то ранка, которую я залепил пластырем крест-накрест.
Сделали КТ, затем врачи долго совещались. "У тебя в шее пуля", - говорят. "Не может быть", - отвечаю. Сказали, что может потребоваться хирургическое вмешательство. Шок. Я ведь думал, что "вторичка" какая-то прилетела.
Александр Перенджиев интервью - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
27 августа, 19:30
Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и УкраинойУ Горчакова есть известная фраза, "Россия не сердится, а сосредотачивается". Удары по Одесской области показывают, что эти сосредоточения идут. Может быть, ЦРУ уже известно о том, что мы сосредотачиваемся и на других направлениях. И это вызывает у Запада определенный страх
— Что было дальше?
— А дальше меня поставили командиром отделения. Пройдя какой-то путь и добросовестно выполняя боевые задачи, был замечен командиром. Он сказал, что у меня неплохие данные, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице.
Я, конечно, сопротивлялся. Это ведь личный состав уже в подчинении. "Не готов к этому", - говорю. Он стал напирать на то, что у меня и высшее образование, и магистратура, и желание. Берись, и все получится, мол. Так, в общем, стал я заместителем, а потом и командиром группы.
— Что, по-твоему, страшнее всего на войне?
— Самое страшное на войне – это паника. Страшно, что ты, будучи командиром, не сможешь собраться и не уверен, что примешь верное решение. Страшно, что твоя группа не сможет выполнить поставленную задачу из-за обыкновенной паники. Тут главное – проявить твердость, держаться уверенно и помнить о цели, которая перед вами стоит.
— Что скажешь о противнике?
— А что о нем говорить? Противник, как известно, коварен. Противник зол настолько, что одна только наша символика вызывает у него какую-то неадекватную агрессию. Но это ему не поможет.
— Понимаю, что думать о будущем на войне любят не все. Тем не менее чем бы ты хотел заняться после завершения СВО?
— После СВО мне очень хотелось бы передать весь накопленный мною и моими боевыми товарищами опыт современной войны будущим поколениям бойцов. Это могут быть какие-то информационные буклеты о современных технологиях, специфике маскировки. Есть такая мечта у меня: одержать победу, чтобы все товарищи вернулись к семьям, вернулись наконец к мирной жизни.
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