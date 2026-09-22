"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн - 22.09.2026 Украина.ру
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"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн
"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн - 22.09.2026 Украина.ру
"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн
Топливный эксперт Леушкин заявил, что к февралю цена дизельного топлива на Украине может подняться до 145 грн за литр. Об этом 22 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-22T12:47
2026-09-22T12:51
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По его словам, в лучшем случае цена составит 115–120 грн/л, а бензин будет на 10 грн дешевле."Нужно рассчитывать, что 115–120 грн за дизель мы будем видеть в феврале, по бензину — на 10 грн меньше. Это оптимизированный прогноз", — сказал эксперт.Он объяснил рост акцизами и отсутствием решений по завершению войны."Зиму мы будем переживать очень тяжёлую, и Россия будет отвечать так же тяжело. Это всё будет происходить на фоне мировых цен", — отметил Леушкин.Если сценарий окажется неоптимистичным, цена может достичь 140–145 грн за литр — это уровень текущих европейских цен в €2,8–2,9. "Но это не такой реалистичный сценарий. Я больше склоняюсь к 115–120 грн", — резюмировал эксперт.О росте цен на украинское топливо – в материале Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовинуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Нацбанк, Украина.ру

"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн

12:47 22.09.2026 (обновлено: 12:51 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРабота АЗС на Украине
Работа АЗС на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Топливный эксперт Леушкин заявил, что к февралю цена дизельного топлива на Украине может подняться до 145 грн за литр. Об этом 22 сентября сообщили украинские СМИ
По его словам, в лучшем случае цена составит 115–120 грн/л, а бензин будет на 10 грн дешевле.
"Нужно рассчитывать, что 115–120 грн за дизель мы будем видеть в феврале, по бензину — на 10 грн меньше. Это оптимизированный прогноз", — сказал эксперт.
Он объяснил рост акцизами и отсутствием решений по завершению войны.
"Зиму мы будем переживать очень тяжёлую, и Россия будет отвечать так же тяжело. Это всё будет происходить на фоне мировых цен", — отметил Леушкин.
Если сценарий окажется неоптимистичным, цена может достичь 140–145 грн за литр — это уровень текущих европейских цен в €2,8–2,9. "Но это не такой реалистичный сценарий. Я больше склоняюсь к 115–120 грн", — резюмировал эксперт.
О росте цен на украинское топливо – в материале Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину
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