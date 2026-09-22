Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76% - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/ukrainskiy-eksport-stalnykh-polufabrikatov-rukhnul-na-76-1083350319.html
Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76% - 22.09.2026 Украина.ру
Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
Предприятия украинской металлургии по итогам августа резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Об этом 21 сентября сообщила консалтинговая компания GMK Center
2026-09-22T12:33
2026-09-22T12:54
новости
украина
болгария
турция
металл
металлургия
экспорт
порты
черное море
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813616_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_83019cb24963f1647e08091be8c1e1ec.jpg
Украинская консалтинговая компания на основе данных Государственной таможенной службы констатировала: металлургические предприятия республики по итогам января-августа увеличили экспорт стальных полуфабрикатов на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В физическом выражении это составило более 900 тыс т.Основными направлениями украинского экспорта за восемь месяцев стали Болгария – 386 тыс. т (+23% г./г.), Турция – 111 тыс. т (-19% г./г.), Польша – 120 тыс. т (+12% г./г.).По итогам августа ситуация радикально изменилась. За этот месяц Украина сократила отгрузку полуфабрикатов на 76% по сравнению с предыдущим месяцем и на 71% по сравнению с августом 2025 года — до 26 тыс т. "В Болгарию экспортировано 3 тыс. т стальных полуфабрикатов (падение в 7 раз г./г.; падение в 31 раз м./м./м./м./м./м./м2). раза р./г.;+61% м./м.), - констатировали в GMK Center. - Выручка от экспорта стальных полуфабрикатов за восемь месяцев выросла на 20% г./г. - до $460,5 млн; в августе выручка сократилась на 73% м/м. и на 63% г./г. - до $15,3 млн".В публикации отмечено, что по итогам 2025 года металлурги Украины сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 1,39 млн т. Выручка от экспорта за 12 месяцев сократилась на 28,9% г./р., до $659 млн. Основными странами экспорта полуфабрикатов за указанный период стали Болгария, Турция, Польша и Египет.Ранее издание указывало на блокировку украинского экспорта через черноморские порты и влияние этого фактора на работу металлургических предприятий. Подробности в публикации: "Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугунаАктуальное интервью Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
болгария
турция
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062813616_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c953fc77500d8735fdadadedd670cb44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, болгария, турция, металл, металлургия, экспорт, порты, черное море, ситуация на украине
Новости, Украина, Болгария, Турция, металл, металлургия, экспорт, порты, Черное море, ситуация на Украине

Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%

12:33 22.09.2026 (обновлено: 12:54 22.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Предприятия украинской металлургии по итогам августа резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Об этом 21 сентября сообщила консалтинговая компания GMK Center
Украинская консалтинговая компания на основе данных Государственной таможенной службы констатировала: металлургические предприятия республики по итогам января-августа увеличили экспорт стальных полуфабрикатов на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В физическом выражении это составило более 900 тыс т.
Основными направлениями украинского экспорта за восемь месяцев стали Болгария – 386 тыс. т (+23% г./г.), Турция – 111 тыс. т (-19% г./г.), Польша – 120 тыс. т (+12% г./г.).
По итогам августа ситуация радикально изменилась. За этот месяц Украина сократила отгрузку полуфабрикатов на 76% по сравнению с предыдущим месяцем и на 71% по сравнению с августом 2025 года — до 26 тыс т.
"В Болгарию экспортировано 3 тыс. т стальных полуфабрикатов (падение в 7 раз г./г.; падение в 31 раз м./м./м./м./м./м./м2). раза р./г.;+61% м./м.), - констатировали в GMK Center. - Выручка от экспорта стальных полуфабрикатов за восемь месяцев выросла на 20% г./г. - до $460,5 млн; в августе выручка сократилась на 73% м/м. и на 63% г./г. - до $15,3 млн".
В публикации отмечено, что по итогам 2025 года металлурги Украины сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 1,39 млн т. Выручка от экспорта за 12 месяцев сократилась на 28,9% г./р., до $659 млн.
Основными странами экспорта полуфабрикатов за указанный период стали Болгария, Турция, Польша и Египет.
Ранее издание указывало на блокировку украинского экспорта через черноморские порты и влияние этого фактора на работу металлургических предприятий. Подробности в публикации: "Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
Актуальное интервью Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущем
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБолгарияТурцияметаллметаллургияэкспортпортыЧерное мореситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:13Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
13:03Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня
12:58"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин
12:47"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн
12:37Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты
12:33Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
12:32The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
12:18"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
12:03Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
11:53Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях
11:40Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
11:23Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет
11:18Выборы на Херсонщине, музей в Алчевске, как ткут ковры в ДНР. 22 сентября 2026 года, утренний эфир 111:22
11:00"От встреч мы никогда не отказывались": стало известно, когда пройдут переговоры Рубио и Лаврова
10:55В клетках и без еды: боец ВСУ показал, как на Украине обращаются с новобранцами
10:40"Ресурсы войны заканчиваются": экономист Кущ предрёк скорый конец конфликта
10:40Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ рвутся к высотам у Великого Бурлука, разрезая на части харьковский котел
10:33ВСУ ударили по Самарской области: есть погибший и раненые
10:10"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине
10:01"Нескрываемое наслаждение": Мирошник иронично прокомментировал объятия Зеленского с Макроном в Нью-Йорке
Лента новостейМолния