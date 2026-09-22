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Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76% - 22.09.2026 Украина.ру
Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
Предприятия украинской металлургии по итогам августа резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Об этом 21 сентября сообщила консалтинговая компания GMK Center
2026-09-22T12:33
2026-09-22T12:33
2026-09-22T12:54
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Украинская консалтинговая компания на основе данных Государственной таможенной службы констатировала: металлургические предприятия республики по итогам января-августа увеличили экспорт стальных полуфабрикатов на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В физическом выражении это составило более 900 тыс т.Основными направлениями украинского экспорта за восемь месяцев стали Болгария – 386 тыс. т (+23% г./г.), Турция – 111 тыс. т (-19% г./г.), Польша – 120 тыс. т (+12% г./г.).По итогам августа ситуация радикально изменилась. За этот месяц Украина сократила отгрузку полуфабрикатов на 76% по сравнению с предыдущим месяцем и на 71% по сравнению с августом 2025 года — до 26 тыс т. "В Болгарию экспортировано 3 тыс. т стальных полуфабрикатов (падение в 7 раз г./г.; падение в 31 раз м./м./м./м./м./м./м2). раза р./г.;+61% м./м.), - констатировали в GMK Center. - Выручка от экспорта стальных полуфабрикатов за восемь месяцев выросла на 20% г./г. - до $460,5 млн; в августе выручка сократилась на 73% м/м. и на 63% г./г. - до $15,3 млн".В публикации отмечено, что по итогам 2025 года металлурги Украины сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 1,39 млн т. Выручка от экспорта за 12 месяцев сократилась на 28,9% г./р., до $659 млн. Основными странами экспорта полуфабрикатов за указанный период стали Болгария, Турция, Польша и Египет.Ранее издание указывало на блокировку украинского экспорта через черноморские порты и влияние этого фактора на работу металлургических предприятий. Подробности в публикации: "Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугунаАктуальное интервью Алексей Фененко: Запад на Украине устроил репетицию войны, которую он развяжет против России в будущемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, болгария, турция, металл, металлургия, экспорт, порты, черное море, ситуация на украине
Новости, Украина, Болгария, Турция, металл, металлургия, экспорт, порты, Черное море, ситуация на Украине
Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
12:33 22.09.2026 (обновлено: 12:54 22.09.2026)
Предприятия украинской металлургии по итогам августа резко сократили экспорт стальных полуфабрикатов. Об этом 21 сентября сообщила консалтинговая компания GMK Center
Украинская консалтинговая компания на основе данных Государственной таможенной службы констатировала: металлургические предприятия республики по итогам января-августа увеличили экспорт стальных полуфабрикатов на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В физическом выражении это составило более 900 тыс т.
Основными направлениями украинского экспорта за восемь месяцев стали Болгария – 386 тыс. т (+23% г./г.), Турция – 111 тыс. т (-19% г./г.), Польша – 120 тыс. т (+12% г./г.).
По итогам августа ситуация радикально изменилась. За этот месяц Украина сократила отгрузку полуфабрикатов на 76% по сравнению с предыдущим месяцем и на 71% по сравнению с августом 2025 года — до 26 тыс т.
"В Болгарию экспортировано 3 тыс. т стальных полуфабрикатов (падение в 7 раз г./г.; падение в 31 раз м./м./м./м./м./м./м2). раза р./г.;+61% м./м.), - констатировали в GMK Center. - Выручка от экспорта стальных полуфабрикатов за восемь месяцев выросла на 20% г./г. - до $460,5 млн; в августе выручка сократилась на 73% м/м. и на 63% г./г. - до $15,3 млн".
В публикации отмечено, что по итогам 2025 года металлурги Украины сократили экспорт стальных полуфабрикатов на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 1,39 млн т. Выручка от экспорта за 12 месяцев сократилась на 28,9% г./р., до $659 млн.
Основными странами экспорта полуфабрикатов за указанный период стали Болгария, Турция, Польша и Египет.
Ранее издание указывало на блокировку украинского экспорта через черноморские порты и влияние этого фактора на работу металлургических предприятий. Подробности в публикации: "Из-за блокады портов": Украина прекратила экспорт чугуна
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