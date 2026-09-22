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Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан

Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан - 22.09.2026 Украина.ру

Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга открестился от польских наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине

2026-09-22T13:56

2026-09-22T13:56

2026-09-22T13:56

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Его спросили, действительно ли Варшава занимается формированием так называемого "Международного легиона" из числа своих граждан. Министр категорически опроверг эту информацию, назвав ее неправдой и подчеркнул, что Польша не принимает участия в подобной деятельности. По его словам, если кто-то из граждан добровольно принял решение отправиться в зону конфликта, то это является исключительно его личным выбором. Тем не менее Косиняк-Камыш отметил, что теперь польские наемники могут рассчитывать на медицинскую помощь на родине. Он уточнил, что в Сейме было единогласно принято изменение в законодательство, позволяющее предоставлять медицинские услуги таким лицам, однако повторил, что никакого легиона страна не создает.Точное число польских граждан в рядах ВСУ неизвестно. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с начала СВО на Украину прибыли около 13,4 тысячи иностранных наемников. Из них граждане Польши составили самую крупную группу — почти три тысячи человек, а также понесли наибольшие потери — подтверждена ликвидация почти полутора тысяч польских боевиков. В ведомстве подчеркивали, что отправка наемников закрепила за Западом статус стороны конфликта, а под видом добровольцев ряд стран может направлять на фронт своих кадровых военных.Подробнее о наемничестве - в материале Президент Колумбии утвердил запрет наёмничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ на сайте Украина.ру.

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