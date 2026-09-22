Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/glava-minoborony-polshi-otkrestilsya-ot-voyuyuschikh-za-kiev-grazhdan-1083354391.html
Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан
Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан - 22.09.2026 Украина.ру
Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга открестился от польских наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине
2026-09-22T13:56
2026-09-22T13:56
новости
польша
украина
варшава
вооруженные силы украины
сейм
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057892525_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_2c504d7e8a9cb28f737d36ffcfea954c.jpg
Его спросили, действительно ли Варшава занимается формированием так называемого "Международного легиона" из числа своих граждан. Министр категорически опроверг эту информацию, назвав ее неправдой и подчеркнул, что Польша не принимает участия в подобной деятельности. По его словам, если кто-то из граждан добровольно принял решение отправиться в зону конфликта, то это является исключительно его личным выбором. Тем не менее Косиняк-Камыш отметил, что теперь польские наемники могут рассчитывать на медицинскую помощь на родине. Он уточнил, что в Сейме было единогласно принято изменение в законодательство, позволяющее предоставлять медицинские услуги таким лицам, однако повторил, что никакого легиона страна не создает.Точное число польских граждан в рядах ВСУ неизвестно. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с начала СВО на Украину прибыли около 13,4 тысячи иностранных наемников. Из них граждане Польши составили самую крупную группу — почти три тысячи человек, а также понесли наибольшие потери — подтверждена ликвидация почти полутора тысяч польских боевиков. В ведомстве подчеркивали, что отправка наемников закрепила за Западом статус стороны конфликта, а под видом добровольцев ряд стран может направлять на фронт своих кадровых военных.Подробнее о наемничестве - в материале Президент Колумбии утвердил запрет наёмничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ на сайте Украина.ру.
польша
украина
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057892525_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6d10b7a614203a952162ab1f36753e4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, варшава, вооруженные силы украины, сейм, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Варшава, Вооруженные силы Украины, сейм, Украина.ру

Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан

13:56 22.09.2026
 
© Фото : Dominika Zarzycka/Global Look PressМинистр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Фото : Dominika Zarzycka/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга открестился от польских наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине
Его спросили, действительно ли Варшава занимается формированием так называемого "Международного легиона" из числа своих граждан.
Министр категорически опроверг эту информацию, назвав ее неправдой и подчеркнул, что Польша не принимает участия в подобной деятельности.
По его словам, если кто-то из граждан добровольно принял решение отправиться в зону конфликта, то это является исключительно его личным выбором.
Тем не менее Косиняк-Камыш отметил, что теперь польские наемники могут рассчитывать на медицинскую помощь на родине. Он уточнил, что в Сейме было единогласно принято изменение в законодательство, позволяющее предоставлять медицинские услуги таким лицам, однако повторил, что никакого легиона страна не создает.
Точное число польских граждан в рядах ВСУ неизвестно. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с начала СВО на Украину прибыли около 13,4 тысячи иностранных наемников. Из них граждане Польши составили самую крупную группу — почти три тысячи человек, а также понесли наибольшие потери — подтверждена ликвидация почти полутора тысяч польских боевиков. В ведомстве подчеркивали, что отправка наемников закрепила за Западом статус стороны конфликта, а под видом добровольцев ряд стран может направлять на фронт своих кадровых военных.
Подробнее о наемничестве - в материале Президент Колумбии утвердил запрет наёмничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаВаршаваВооруженные силы УкраинысеймУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:55"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг
14:36Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой
14:24"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
14:20ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
14:03Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
13:57Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка
13:56Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан
13:50Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России
13:36Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны
13:13Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
13:03Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня
12:58"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин
12:47"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн
12:37Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты
12:33Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
12:32The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
12:18"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
12:03Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
11:53Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях
11:40Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Лента новостейМолния