Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева - 22.09.2026 Украина.ру
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Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева - 22.09.2026 Украина.ру
Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях потребовал немедленно созвать внеочередной саммит Европейского союза из-за стремительного роста цен на автомобильное топливо
2026-09-22T13:13
2026-09-22T13:24
новости
словакия
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В своем видеообращении он заявил, что критическая ситуация с ценниками на заправках требует выработки срочных решений на общесоюзном уровне. Фицо подчеркнул, что если ЕС находит сотни миллиардов евро на постоянную поддержку Украины, то руководству союза пришло время продемонстрировать заботу и о нуждах собственных граждан с их повседневными проблемами. Премьер-министр также добавил, что на национальном уровне Братислава не будет сидеть сложа руки: руководство Словакии уже приступило к разработке собственного экстренного плана по сдерживанию топливных цен внутри страны.Подробнее о дефиците горючего - в материале The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, словакия, киев, украина, роберт фицо, ес, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру
Новости, Словакия, Киев, Украина, Роберт Фицо, ЕС, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру

Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева

13:13 22.09.2026 (обновлено: 13:24 22.09.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях потребовал немедленно созвать внеочередной саммит Европейского союза из-за стремительного роста цен на автомобильное топливо
В своем видеообращении он заявил, что критическая ситуация с ценниками на заправках требует выработки срочных решений на общесоюзном уровне.
Фицо подчеркнул, что если ЕС находит сотни миллиардов евро на постоянную поддержку Украины, то руководству союза пришло время продемонстрировать заботу и о нуждах собственных граждан с их повседневными проблемами.
Премьер-министр также добавил, что на национальном уровне Братислава не будет сидеть сложа руки: руководство Словакии уже приступило к разработке собственного экстренного плана по сдерживанию топливных цен внутри страны.
Подробнее о дефиците горючего - в материале The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике на сайте Украина.ру.
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