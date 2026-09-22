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Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева

Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева - 22.09.2026 Украина.ру

Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях потребовал немедленно созвать внеочередной саммит Европейского союза из-за стремительного роста цен на автомобильное топливо

2026-09-22T13:13

2026-09-22T13:13

2026-09-22T13:24

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В своем видеообращении он заявил, что критическая ситуация с ценниками на заправках требует выработки срочных решений на общесоюзном уровне. Фицо подчеркнул, что если ЕС находит сотни миллиардов евро на постоянную поддержку Украины, то руководству союза пришло время продемонстрировать заботу и о нуждах собственных граждан с их повседневными проблемами. Премьер-министр также добавил, что на национальном уровне Братислава не будет сидеть сложа руки: руководство Словакии уже приступило к разработке собственного экстренного плана по сдерживанию топливных цен внутри страны.Подробнее о дефиците горючего - в материале The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике на сайте Украина.ру.

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новости, словакия, киев, украина, роберт фицо, ес, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру