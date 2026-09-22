https://ukraina.ru/20260922/ukraina-raspadetsya-na-neskolko-voyuyuschikh-drug-s-drugom-territoriy-eksperty-o-buduschem-strany-1083328587.html
"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны
"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны - 22.09.2026 Украина.ру
"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны
В экспертном сообществе обсуждают, где Киеву взять деньги, чтобы прожить следующий год – и не грозит ли стране "ливийский сценарий". Думают и о том, почему снова заговорили о выборах на Украине.
2026-09-22T06:02
2026-09-22T06:02
2026-09-22T06:02
эксклюзив
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
россия
руслан бизяев
ес
набу
сап
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/10/1083223997_0:69:2758:1620_1920x0_80_0_0_4c310b5910808d3785eb8c88f0b6394d.jpg
Раньше Зеленский в интервью CBS News заявил, что проведение голосования во время военных действий невозможно с точки зрения безопасности, кроме того, за границей сейчас находятся 9 миллионов человек.Однако вопрос с безопасностью решаем, как вполне можно решить и вопрос с заграничными участками. Но шансы на победу Зеленского в случае проведения выборов будут тем меньше, чем дольше продолжится война, считает украинский политолог Руслан Бизяев.Более того, те силы на Западе, которым необходима перезагрузка ситуации на Украине, в таком случае "не будут брезговать никакими инструментами, в том числе майданом", сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий live".Он предположил, что в таком случае "все эти расследования НАБУ и САП – это так, детские игры будут".Следующий год станет очень тяжелым для страны в экономическом смысле, долги – действительно космические: госдолг Украины по состоянию на август – 220 миллиардов долларов, планируется реструктуризация, сказал Бизяев. Он сослался на мнения западных аналитиков, которые полагают, что "это позволит худо-бедно протянуть 2026 год"."Худо-бедно… А вот перспективы 2027 года нет. Как они не крутили ситуацию, но больше 4 миллиардов евро в квартал дополнительно к уже имеющимся утвержденным программам ни ЕС, ни каждая отдельная страна ЕС выделить не может", – констатировал эксперт.Он добавил, что "минимальная стоимость войны в 2027 году – около 130-140 миллиардов долларов".При этом обещают Киеву в сумме около 105 миллиардов, а минимальная "дыра", которую нечем покрыть – 30-35 млрд долларов. По словам Бизяева, некоторые аналитики называют другие цифры: "говорят, что стоимость войны будет 164 миллиарда долларов, соответственно, дефицит бюджета нужно ждать около 64 миллиардов долларов".Итак, долг – в диапазоне от 35 до 64 миллиардов, который "покрыть просто невозможно", сказал Бизяев. При этом никто не говорит о золотовалютном резерве, который составляет, по уверениям правительства, 49 миллиардов долларов – но эти миллиарды в залоге, ими невозможно воспользоваться.Что до вопроса о проведении выборов на Украине, то он обсуждался в свое время вместе с Трампом, напомнил политолог. По его словам, при этом Россия была согласна прекратить огонь на два месяца для проведения украинских выборов. В это время вполне можно уложиться.Если бы тогда стороны в Стамбуле решили в комплексе все вопросы, то сейчас Украина была бы в процессе избирательной кампании. Но – не решили.Партнеры Киева – не против проведения выборов, но у них теперь другая повестка дня, сказал Бизяев, пояснив: "они вот не знают, они завтра будут воевать с Путиным, через неделю, через месяц или через год".При этом любая передышка на Украине автоматически поставит вопрос о выборах, и Зеленский играет на опережение, обращаясь, в первую очередь, к американской аудитории, дает понять: я готов, но на определенных условиях.Бизяев также прокомментировал так называемые "адские санкции" ("Закон 2026 года о санкциях имени Линдси Грэма*") против России. По его мнению, это не что иное, как приглашение РФ "к танцу". Москве как бы говорят: Европа – наш общий враг, давайте что-то делать.Цены на энергоносители убивают европейскую экономику, плюс висит угроза, что "Путин нападет", отметил политолог, добавив, что санкции можно ввести, а можно и не вводить. Трамп имеет право, но – не обязан.В Москве заявили, что новые санкции не приближают мирное урегулирование украинского кризиса. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "однозначно, это не может иметь позитивного влияния".А популярный на Украине Telegram-канал ЗеРада предполагает, что Трамп мог пойти на подписание закона, чтобы перед выборами частично переключить внимание американцев с иранского конфликта на украинский."Очевидно, ему это выгодно. В украинском конфликте он не выглядит таким лузером, как в иранском. Здесь, безусловно, присутствуют дополнительные риски для Кремля. Однако, необходимо посмотреть, как именно Трамп будет использовать закон", – пишут авторы канала.Что касается подконтрольной Киеву Украины, то тут "развал экономики, полная прострация населения и всё прочее создают предпосылки для внутренних конфликтов", считает украинский политолог Кость Бондаренко.Он в эфире интернет-канала Delib отметил, что нельзя исключать такой вариант, как "распад Украины на несколько противоборствующих территорий по принципу Сомали, Ливии и т.д.". Такой сценарий, по мнению эксперта, "абсолютно реалистичен".По мнению Бондаренко, даже воспитанные в духе национализма украинские военные в конце концов могут задаться вопросом: а "где у Бандеры сказано, что ради процветания Украины необходимо всю землю отдать американцам?". И как раз в этой среде рано или поздно такими вопросами начнут задаваться.Политолог предположил, что миллионы людей, которые привыкли воевать, рано или поздно начнут решать вопрос защиты своих социальных интересов привычным для них способом – в общем, "ближайшее десятилетие для Украины будет периодом потрясений и очень серьезных внутренних разборок".* Внесён в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20260921/kievskomu-rezhimu-vygodny-ogromnye-poteri-vsu-eksperty-raskryli-nastoyaschie-tseli-zelenskogo-1083310038.html
https://ukraina.ru/20260918/pobegut-vse-uzhe-ponyatno-kuda-zelenskiy-zavel-ukrainu-1083260738.html
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эксклюзив, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, россия, руслан бизяев, ес, набу, сап
"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны
В экспертном сообществе обсуждают, где Киеву взять деньги, чтобы прожить следующий год – и не грозит ли стране "ливийский сценарий". Думают и о том, почему снова заговорили о выборах на Украине.
Раньше Зеленский в интервью CBS News заявил, что проведение голосования во время военных действий невозможно с точки зрения безопасности, кроме того, за границей сейчас находятся 9 миллионов человек.
Однако вопрос с безопасностью решаем, как вполне можно решить и вопрос с заграничными участками. Но шансы на победу Зеленского в случае проведения выборов будут тем меньше, чем дольше продолжится война, считает украинский политолог Руслан Бизяев.
Более того, те силы на Западе, которым необходима перезагрузка ситуации на Украине, в таком случае "не будут брезговать никакими инструментами, в том числе майданом", сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий live".
Он предположил, что в таком случае "все эти расследования НАБУ и САП – это так, детские игры будут".
Следующий год станет очень тяжелым для страны в экономическом смысле, долги – действительно космические: госдолг Украины по состоянию на август – 220 миллиардов долларов, планируется реструктуризация, сказал Бизяев. Он сослался на мнения западных аналитиков, которые полагают, что "это позволит худо-бедно протянуть 2026 год".
"Худо-бедно… А вот перспективы 2027 года нет. Как они не крутили ситуацию, но больше 4 миллиардов евро в квартал дополнительно к уже имеющимся утвержденным программам ни ЕС, ни каждая отдельная страна ЕС выделить не может", – констатировал эксперт.
Он добавил, что "минимальная стоимость войны в 2027 году – около 130-140 миллиардов долларов".
При этом обещают Киеву в сумме около 105 миллиардов, а минимальная "дыра", которую нечем покрыть – 30-35 млрд долларов. По словам Бизяева, некоторые аналитики называют другие цифры: "говорят, что стоимость войны будет 164 миллиарда долларов, соответственно, дефицит бюджета нужно ждать около 64 миллиардов долларов".
Итак, долг – в диапазоне от 35 до 64 миллиардов, который "покрыть просто невозможно", сказал Бизяев. При этом никто не говорит о золотовалютном резерве, который составляет, по уверениям правительства, 49 миллиардов долларов – но эти миллиарды в залоге, ими невозможно воспользоваться.
Что до вопроса о проведении выборов на Украине, то он обсуждался в свое время вместе с Трампом, напомнил политолог. По его словам, при этом Россия была согласна прекратить огонь на два месяца для проведения украинских выборов. В это время вполне можно уложиться.
Если бы тогда стороны в Стамбуле решили в комплексе все вопросы, то сейчас Украина была бы в процессе избирательной кампании. Но – не решили.
Партнеры Киева – не против проведения выборов, но у них теперь другая повестка дня, сказал Бизяев, пояснив: "они вот не знают, они завтра будут воевать с Путиным, через неделю, через месяц или через год".
При этом любая передышка на Украине автоматически поставит вопрос о выборах, и Зеленский играет на опережение, обращаясь, в первую очередь, к американской аудитории, дает понять: я готов, но на определенных условиях.
Бизяев также прокомментировал так называемые "адские санкции" ("Закон 2026 года о санкциях имени Линдси Грэма*") против России. По его мнению, это не что иное, как приглашение РФ "к танцу". Москве как бы говорят: Европа – наш общий враг, давайте что-то делать.
Цены на энергоносители убивают европейскую экономику, плюс висит угроза, что "Путин нападет", отметил политолог, добавив, что санкции можно ввести, а можно и не вводить. Трамп имеет право, но – не обязан.
В Москве заявили, что новые санкции не приближают мирное урегулирование украинского кризиса. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "однозначно, это не может иметь позитивного влияния".
А популярный на Украине Telegram-канал ЗеРада предполагает, что Трамп мог пойти на подписание закона, чтобы перед выборами частично переключить внимание американцев с иранского конфликта на украинский.
"Очевидно, ему это выгодно. В украинском конфликте он не выглядит таким лузером, как в иранском. Здесь, безусловно, присутствуют дополнительные риски для Кремля. Однако, необходимо посмотреть, как именно Трамп будет использовать закон", – пишут авторы канала.
Что касается подконтрольной Киеву Украины, то тут "развал экономики, полная прострация населения и всё прочее создают предпосылки для внутренних конфликтов", считает украинский политолог Кость Бондаренко.
Он в эфире интернет-канала Delib отметил, что нельзя исключать такой вариант, как "распад Украины на несколько противоборствующих территорий по принципу Сомали, Ливии и т.д.". Такой сценарий, по мнению эксперта, "абсолютно реалистичен".
По мнению Бондаренко, даже воспитанные в духе национализма украинские военные в конце концов могут задаться вопросом: а "где у Бандеры сказано, что ради процветания Украины необходимо всю землю отдать американцам?". И как раз в этой среде рано или поздно такими вопросами начнут задаваться.
Политолог предположил, что миллионы людей, которые привыкли воевать, рано или поздно начнут решать вопрос защиты своих социальных интересов привычным для них способом – в общем, "ближайшее десятилетие для Украины будет периодом потрясений и очень серьезных внутренних разборок".
* Внесён в список экстремистов и террористов