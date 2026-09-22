https://ukraina.ru/20260922/ukraina-raspadetsya-na-neskolko-voyuyuschikh-drug-s-drugom-territoriy-eksperty-o-buduschem-strany-1083328587.html

"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны

"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны - 22.09.2026 Украина.ру

"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны

В экспертном сообществе обсуждают, где Киеву взять деньги, чтобы прожить следующий год – и не грозит ли стране "ливийский сценарий". Думают и о том, почему снова заговорили о выборах на Украине.

2026-09-22T06:02

2026-09-22T06:02

2026-09-22T06:02

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Раньше Зеленский в интервью CBS News заявил, что проведение голосования во время военных действий невозможно с точки зрения безопасности, кроме того, за границей сейчас находятся 9 миллионов человек.Однако вопрос с безопасностью решаем, как вполне можно решить и вопрос с заграничными участками. Но шансы на победу Зеленского в случае проведения выборов будут тем меньше, чем дольше продолжится война, считает украинский политолог Руслан Бизяев.Более того, те силы на Западе, которым необходима перезагрузка ситуации на Украине, в таком случае "не будут брезговать никакими инструментами, в том числе майданом", сказал эксперт в эфире интернет-канала "Дикий live".Он предположил, что в таком случае "все эти расследования НАБУ и САП – это так, детские игры будут".Следующий год станет очень тяжелым для страны в экономическом смысле, долги – действительно космические: госдолг Украины по состоянию на август – 220 миллиардов долларов, планируется реструктуризация, сказал Бизяев. Он сослался на мнения западных аналитиков, которые полагают, что "это позволит худо-бедно протянуть 2026 год"."Худо-бедно… А вот перспективы 2027 года нет. Как они не крутили ситуацию, но больше 4 миллиардов евро в квартал дополнительно к уже имеющимся утвержденным программам ни ЕС, ни каждая отдельная страна ЕС выделить не может", – констатировал эксперт.Он добавил, что "минимальная стоимость войны в 2027 году – около 130-140 миллиардов долларов".При этом обещают Киеву в сумме около 105 миллиардов, а минимальная "дыра", которую нечем покрыть – 30-35 млрд долларов. По словам Бизяева, некоторые аналитики называют другие цифры: "говорят, что стоимость войны будет 164 миллиарда долларов, соответственно, дефицит бюджета нужно ждать около 64 миллиардов долларов".Итак, долг – в диапазоне от 35 до 64 миллиардов, который "покрыть просто невозможно", сказал Бизяев. При этом никто не говорит о золотовалютном резерве, который составляет, по уверениям правительства, 49 миллиардов долларов – но эти миллиарды в залоге, ими невозможно воспользоваться.Что до вопроса о проведении выборов на Украине, то он обсуждался в свое время вместе с Трампом, напомнил политолог. По его словам, при этом Россия была согласна прекратить огонь на два месяца для проведения украинских выборов. В это время вполне можно уложиться.Если бы тогда стороны в Стамбуле решили в комплексе все вопросы, то сейчас Украина была бы в процессе избирательной кампании. Но – не решили.Партнеры Киева – не против проведения выборов, но у них теперь другая повестка дня, сказал Бизяев, пояснив: "они вот не знают, они завтра будут воевать с Путиным, через неделю, через месяц или через год".При этом любая передышка на Украине автоматически поставит вопрос о выборах, и Зеленский играет на опережение, обращаясь, в первую очередь, к американской аудитории, дает понять: я готов, но на определенных условиях.Бизяев также прокомментировал так называемые "адские санкции" ("Закон 2026 года о санкциях имени Линдси Грэма*") против России. По его мнению, это не что иное, как приглашение РФ "к танцу". Москве как бы говорят: Европа – наш общий враг, давайте что-то делать.Цены на энергоносители убивают европейскую экономику, плюс висит угроза, что "Путин нападет", отметил политолог, добавив, что санкции можно ввести, а можно и не вводить. Трамп имеет право, но – не обязан.В Москве заявили, что новые санкции не приближают мирное урегулирование украинского кризиса. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "однозначно, это не может иметь позитивного влияния".А популярный на Украине Telegram-канал ЗеРада предполагает, что Трамп мог пойти на подписание закона, чтобы перед выборами частично переключить внимание американцев с иранского конфликта на украинский."Очевидно, ему это выгодно. В украинском конфликте он не выглядит таким лузером, как в иранском. Здесь, безусловно, присутствуют дополнительные риски для Кремля. Однако, необходимо посмотреть, как именно Трамп будет использовать закон", – пишут авторы канала.Что касается подконтрольной Киеву Украины, то тут "развал экономики, полная прострация населения и всё прочее создают предпосылки для внутренних конфликтов", считает украинский политолог Кость Бондаренко.Он в эфире интернет-канала Delib отметил, что нельзя исключать такой вариант, как "распад Украины на несколько противоборствующих территорий по принципу Сомали, Ливии и т.д.". Такой сценарий, по мнению эксперта, "абсолютно реалистичен".По мнению Бондаренко, даже воспитанные в духе национализма украинские военные в конце концов могут задаться вопросом: а "где у Бандеры сказано, что ради процветания Украины необходимо всю землю отдать американцам?". И как раз в этой среде рано или поздно такими вопросами начнут задаваться.Политолог предположил, что миллионы людей, которые привыкли воевать, рано или поздно начнут решать вопрос защиты своих социальных интересов привычным для них способом – в общем, "ближайшее десятилетие для Украины будет периодом потрясений и очень серьезных внутренних разборок".* Внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260921/kievskomu-rezhimu-vygodny-ogromnye-poteri-vsu-eksperty-raskryli-nastoyaschie-tseli-zelenskogo-1083310038.html

https://ukraina.ru/20260918/pobegut-vse-uzhe-ponyatno-kuda-zelenskiy-zavel-ukrainu-1083260738.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, россия, руслан бизяев, ес, набу, сап