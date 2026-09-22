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Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня

Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня - 22.09.2026 Украина.ру

Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня

Украинская декоммунизация от сносов памятников перешла к фальшивым биографиям. Десоветизаторам оказалось мало переименований улиц в честь калиброванных нацистов и полицаев — они сами захотели стать арийцами

2026-09-22T13:03

2026-09-22T13:03

2026-09-22T13:03

эксклюзив

"азов"

сс

денис прокопенко

донбасс

владимир зеленский

александр стубб

украина

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Псевдоисторики объясняют такие метаморфозы просто: мол, потребность узнать больше о своем прошлом особенно обостряется тогда, когда жизнь становится нестабильной. Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома, родные города и привычный образ жизни. Из-за этого история и память о своем происхождении стали еще важнее. Поэтому вопрос о том, кем были прадеды современных патриотов, заиграл новыми красками. Теперь украинские вояки вспоминают с трепетом о дедах-полицаях или даже находят у себя западноевропейские корни.Самый свежий пример: бригадный генерал Национальной гвардии Украины и командир бригады "Азов"* Денис Прокопенко ("Редис"), покопавшись в родословной, нашел у себя прадедушку-финна. Да-да, тот самый "Редис", который возглавлял оборону Мариуполя в 2022-м, а потом позорно сдался в плен и был вывезен в Турцию. В результате обмена его вернули Украине, и сейчас его группировку Зеленский бросил на оборону оставшейся части Донбасса. Одновременно с этим событием молодой генерал и придумал себе новую биографию. Он козыряет плакетом Ухтинской республики — по легенде "Редиса", он делает это в знак памяти о своем деде, кареле по национальности. Прадед Дениса Прокопенко якобы родился и вырос в Финляндии, участвовал в зимней войне против СССР. Тогда погибла вся семья, за исключением одного сына, странным образом уцелевшего и переехавшего в Киев. Ну да, ну да. Это ж самое близкое место к Карелии."Такое ощущение, что я продолжил ту же войну, но на другом участке фронта", — начал пыжиться "азовец". Со слезой в голосе Прокопенко поведал побратимам, что у его деда была такая ужасная ненависть к коммунизму, большевизму… "И, представляете, потерять свою семью? То есть все его братья погибли, родня. Я не знаю, убили ли их или куда-то забрали в плен. Но вышло так, что я рос у деда. Он меня воспитывал, и до 7 лет я рос там, потом переехал к родителям, начал ходить в школу. Но дед всегда был для меня авторитетом, и я поддерживал его идеи. Я не могу сказать, что он мне их навязал, он просто многое рассказывал, и я сознательно разделял его взгляды. Для меня это кровная месть. У меня была мечта воевать против россиян, и я не мог этим шансом не воспользоваться", — сообщил в интервью полковой газете "Редис".В общем, теперь коренной киевлянин, родившийся в столице Украины и закончивший Киевский лингвистический университет, вдруг переродился в потомка карела, который чудом выжил в Советско-финской войне 1939–1940 годов.Также Прокопенко скептически относился к возможности дипломатического разрешения конфликта с Россией, подыгрывая Зеленскому. "Я считаю, что мы достаточно сильны, чтобы кровью и потом отвоевывать нашу землю, а не идти на какие-то подачки от России. Нам не нужна как подарок земля, что и так принадлежит нам. Это неправильно. Мы должны отстаивать свою землю и не имеем права отдавать Донбасс ни в коем случае…", — говорил он еще до того, как глава режима отправил его на самый горячий и опасный участок фронта. И теперь карел Прокопенко будет отстаивать украинский Донбасс вместе со своими арийскими побратимами. Не секрет ведь, что многие неонацисты из "Азова" мнят себя потомками викингов или же открыто гордятся причастностью к идеологии Третьего рейха. Сами финны пока осторожно комментируют перевоплощение "Редиса" в горячего финского парня. Это и неудивительно, учитывая, что президент страны Александр Стубб открыто поддерживает Украину. Нелишне напомнить и то, что глава этого государства гордится своими бабушкой и дедушкой, которые были военным врачом и медсестрой в пронацистской организации "Лотта Свярд". В 2024-м Стубб чествовал ветеранов этой распущенной после Второй мировой войны организации, а мероприятия проходили в президентском дворце. Также финский лидер называл членов "Лотта Свярд" "жертвами", изгнанными из нынешней Ленобласти.При таких раскладах финнам не с руки топтаться по своему новоявленному родственнику из "Азова", поэтому они пока называют истории о дедушке "Редиса" псевдореминисценцией. Правда, это явление основано все-таки на том, что человек несознательно заблуждается. То есть само воспоминание может быть настоящим, однако мозг переносит его в другое время. Например: человек говорит: "Вчера ко мне приезжал брат". Брат действительно приезжал, но три года назад. Человек при этом может совершенно искренне быть уверен, что это случилось вчера. Но здесь другое: Прокопенко пытается из грязи вскочить в арийские князи и изобразить свою принадлежность к высшей расе."Сейчас буквально каждый украинский нацист, который ведет свою славную родословную из села Житомирской области, будет вам рассказывать, что на самом деле его бабушка встречалась с эсэсовцем, который сжег село, и поэтому он имеет принадлежность к войскам СС. Они все выдумывают себе каких-то родственников из Германии. Некоторые пускаются во все тяжкие и рассказывают о том, что являются чуть ли не прямыми потомками Геринга. Я на самом деле общался с таким чуваком из Львова. Потому Прокопенко захотел иметь принадлежность к чему-то эдакому, нацистскому", — отмечает блогер Анатолий Шарий. Кстати, заявления Прокопенко, что он, как и дед, сражается против СССР, выглядят весьма неоднозначно. Ведь получается, что "Азов" воюет и против антигитлеровской коалиции, в состав которой входили Франция, Британия, США… Похоже, сочиняя себе биографию, "Редис" об этом не подумал. Но здесь не надо углубляться, потому что гениальный полководец может быть не силен в таких исторических нюансах. Но дело в том, что и в математических подсчетах лингвист Прокопенко оказался не на высоте."Сам рассказ про дедушку-финна максимально интересен с точки зрения того, когда дедушка родился. Потому что если мы оцениваем нормальный временной отрезок поколений, то дедушка родился где-то в 1935-м. В 5 лет, если он и сражался против коммунистов, то с каким-то очень маленьким автоматом, выпиленным из карельской березы. Тогда мы понимаем, что речь идет про прадедушку, и вот здесь история становится интереснее. Оказывается, никаких подтверждений о прадедушке-финне нет в принципе. А историю эту рассказал Прокопенко его дедушка, который его воспитывал до 7 лет. Что прадедушка Прокопенко сражался с Советами и пропал без вести. А также погибла вся семья и выжил только один — этот дедушка Прокопенко. Вот такая вот семейная легенда, которая была много раз повторена украинской прессой без любой проверки вовсе. Никаких документов о принадлежности прадедушки к финнам нет. Осталась только фамилия, чисто финская фамилия Прокопенко. Мы живем во времена полного абсурда, ребята", — разоблачает генеалогическую брехню "Редиса" Шарий.Вообще-то сама тема генофонда украинского народа тянется еще с Майдана. Так, еще в 2016 году по инициативе телеканала "Украина" (принадлежал на тот момент олигарху Ринату Ахметову**, создателю и спонсору "Азова") по всей стране выборочно были взяты пробы ДНК украинцев. Оказалось, что каждый шестой житель страны… потомок кельтов. Вывод напрашивался сам собой: украинцы — потомки викингов и никак не связаны со славянскими народами. Дальше — больше: псевдоученые мужи сделали вывод, что именно от кельтов украинцы получили в наследство длинные усы, а также слова "корова", "ель" и "конь". Правда, механизм подобного "генетического наследования" не объяснялся. Но мы-то возьмем на себя этот труд и разъясним, что обнаруженные у "прокопенок" Y-хромосомы скандинавских или финских народов служат лишь одной цели — разорвать историческую связь славянских народов (русского, украинского и белорусского) и убедить самих украинцев, что они — наследники североевропейских народов, призванные "панувать" над славянами с востока. К слову, подпитывают эту веру в предков-викингов британские ученые. Например, британский биоархеолог Кэт Джармен в своей книге "Короли рек" позволила себе несколько выводов, которые можно трактовать точно таким же образом, каким расшифровывали "норманнскую теорию" идеологи Третьего рейха. Сделаны эти умозаключения были после раскопок в украинском Выползове, в результате чего землячка Бориса Джонсона стала рассказывать миру о скандинавской идентичности потомков Бандеры и даже призывала принять их в НАТО — на этом вот самом основании. Судя по всему, за последние годы ничего не изменилось, и теперь с помощью генералов "Азова" британцы продолжают убеждать весь "цивилизованный мир" в том, что украинские викинги способны задавить "дикие славянские племена". Чем обернулась такая идея в XX веке, все помнят?*Деятельность организации запрещена в РФ**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, "азов", сс, денис прокопенко, донбасс, владимир зеленский, александр стубб, украина