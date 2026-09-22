The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике - 22.09.2026 Украина.ру
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The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике - 22.09.2026 Украина.ру
The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН намерен добиваться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом 22 сентября сообщил The Guardian со ссылкой на источники
2026-09-22T12:32
2026-09-22T12:32
новости
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the guardian
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"Ожидается, что Дональд Трамп на этой неделе в ходе личной встречи с Владимиром Зеленским окажет давление на главу киевского режима, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в публикации.По данным издания, встреча лидеров должна состояться во вторник. Трамп ранее публично призывал Зеленского прекратить атаки на российские объекты производства дизельного топлива, заявляя, что они усугубляют дефицит горючего на мировом рынке.The Guardian отмечает: средняя цена дизельного топлива в США в понедельник достигла рекордных $6,50 за галлон. Годом ранее она составляла $3,19. Издание связывает рост цен как с конфликтом на Украине, так и с последствиями войны вокруг Ирана и ограничениями торговли через Ормузский пролив.В начале сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 8 сентября Путин и Трамп обсудили итоги поездки в ходе телефонного разговора.Ранее о переговорах России и США – в материале "Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, the guardian, оон
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, The Guardian, ООН

The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике

12:32 22.09.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН намерен добиваться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом 22 сентября сообщил The Guardian со ссылкой на источники
"Ожидается, что Дональд Трамп на этой неделе в ходе личной встречи с Владимиром Зеленским окажет давление на главу киевского режима, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре", — говорится в публикации.
По данным издания, встреча лидеров должна состояться во вторник. Трамп ранее публично призывал Зеленского прекратить атаки на российские объекты производства дизельного топлива, заявляя, что они усугубляют дефицит горючего на мировом рынке.
The Guardian отмечает: средняя цена дизельного топлива в США в понедельник достигла рекордных $6,50 за галлон. Годом ранее она составляла $3,19. Издание связывает рост цен как с конфликтом на Украине, так и с последствиями войны вокруг Ирана и ограничениями торговли через Ормузский пролив.
В начале сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
8 сентября Путин и Трамп обсудили итоги поездки в ходе телефонного разговора.
Ранее о переговорах России и США – в материале "Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине
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