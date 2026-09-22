https://ukraina.ru/20260922/poyas-krepostey-kotorye-vsu-sozdali-v-donbasse-chto-eto-i-kak-rossiyskaya-armiya-ego-osvobozhdaet-1083352689.html

"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает - 22.09.2026 Украина.ру

"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

В украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей". У стороннего наблюдателя возникает закономерный вопрос: что означает этот самый "пояс крепостей"? Как он устроен?

2026-09-22T14:24

2026-09-22T14:24

2026-09-22T14:25

эксклюзив

сво

славянско-краматорская агломерация

славянск

краматорск

дружковка

константиновка

бпла

пояс крепостей

александр чаленко

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На самом деле все просто. Это условное обозначение, придуманное украинским командованием для четырех городов на севере оккупированной ВСУ части ДНР: Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, а также созданной вокруг них глубоко эшелонированной обороны. Героическая лексика расчитана на украинского и западного обывателя. Каждый раз, когда российская армия подходила к тому или иному крупному населенному пункту Новороссии, который оборонял украинский гарнизон – Бахмут, Часов Яр, Покровск – они в устах украинской пропаганды превращались в "фортеци", то есть крепости, которые встали на пути "кацапо-монгольских орков". От них славные украинские "лыцари" стойко и "незламно" защищали европейскую цивилизацию. В общем, украинская пропаганда нагоняет героического пафоса.Но в случае вышеупомянутых городов они действительно превращены в мощную систему крепостей. Время для этого было. Но из списка уже нужно вычеркнуть Константиновку, которую российская армия освободила в этом году. Правда, командование ВСУ утверждает, что в этом городе еще до сих пор идут бои, но, как мы помним, даже после изгнания бандеровцев оно еще какое-то время не признает потерю того или иного населенного пункта. В случае Константиновки история повторяется.То есть от "пояса крепостей" осталось три города: Славянск, Краматорск и Дружковка. Это крупные индустриальные центры, в которых ВСУ превратили мощные заводы в цитадели: их основа – массивные железобетонные корпуса. В заводах есть многочисленные подземные коммуникации и подвалы, превращенные в бункеры. В них располагаются штабы, казармы, госпитали, склады. Входы в них защищены противовзрывными герметичными дверями. Подземные бункеры способны выдержать удары авиации и артиллерии, не говоря уже о беспилотниках.Внутри городских микрорайонов возведены сотни замаскированных под гражданские объекты ДОТов (долговременных огневых точек), сделанных из железобетона. ДОТы между собой соединены системой траншей – как открытых, так и замаскированных.Для складов и казарм также могут использоваться брошенные шахты, многочисленные городские подвалы – в гражданских домах и в казенных учреждениях.Естественно, для возведения укреплений используется и рельеф местности: многочисленные водоемы – реки и озерца, а также возвышенности – например, гора Карачун между Славянском и Краматорском, терриконы. На природных возвышенностях оборудованы наблюдательные пункты, там стоят системы ПВО и артиллерия.Вокруг "пояса крепостей" команды украинских операторов БПЛА создали огромную "килл-зону", где в районе от 5 до 50 километров от дронов должно погибать всё, что там находится: и техника, и люди.Все подъездные пути, подступы к городам перекрыты многокилометровыми заградительными линиями колючей проволоки. Созданы крупные минные поля, прорыты противотанковые рвы и многочисленные линии, состоящие из "зубов дракона".Поскольку это плотная городская агломерация, между собой все эти "крепости" связаны системой дорог, что позволяет в случае необходимости быстро перебрасывать людей, технику, боеприпасы, продукты питания.Учитывая все это, стоит понимать: брать "в лоб" этот "пояс крепостей" было бы безумием. Поэтому российская армия применяет свою классическую тактику: охват по флангам и изоляция поля боя, что ведет к прерыванию вражеской логистики и истощению сил обороняющихся.По прогнозам, Славянско-Краматорская агломерация может быть освобождена уже весной 2027 года.Читайте также статью Александра Чаленко Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

https://ukraina.ru/20260915/protivnik--byvshie-azovtsy-chto-proiskhodit-na-fronte-vozle-krasnogo-limana-1083207241.html

славянско-краматорская агломерация

славянск

краматорск

дружковка

константиновка

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, славянско-краматорская агломерация, славянск, краматорск, дружковка, константиновка, бпла, пояс крепостей, александр чаленко