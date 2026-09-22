"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает - 22.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260922/poyas-krepostey-kotorye-vsu-sozdali-v-donbasse-chto-eto-i-kak-rossiyskaya-armiya-ego-osvobozhdaet-1083352689.html
"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает - 22.09.2026 Украина.ру
"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
В украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей". У стороннего наблюдателя возникает закономерный вопрос: что означает этот самый "пояс крепостей"? Как он устроен?
2026-09-22T14:24
2026-09-22T14:25
эксклюзив
сво
славянско-краматорская агломерация
славянск
краматорск
дружковка
константиновка
бпла
пояс крепостей
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058307892_0:144:1291:870_1920x0_80_0_0_3a3a23ab981f7c31da676f08d2927901.jpg
На самом деле все просто. Это условное обозначение, придуманное украинским командованием для четырех городов на севере оккупированной ВСУ части ДНР: Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, а также созданной вокруг них глубоко эшелонированной обороны. Героическая лексика расчитана на украинского и западного обывателя. Каждый раз, когда российская армия подходила к тому или иному крупному населенному пункту Новороссии, который оборонял украинский гарнизон – Бахмут, Часов Яр, Покровск – они в устах украинской пропаганды превращались в "фортеци", то есть крепости, которые встали на пути "кацапо-монгольских орков". От них славные украинские "лыцари" стойко и "незламно" защищали европейскую цивилизацию. В общем, украинская пропаганда нагоняет героического пафоса.Но в случае вышеупомянутых городов они действительно превращены в мощную систему крепостей. Время для этого было. Но из списка уже нужно вычеркнуть Константиновку, которую российская армия освободила в этом году. Правда, командование ВСУ утверждает, что в этом городе еще до сих пор идут бои, но, как мы помним, даже после изгнания бандеровцев оно еще какое-то время не признает потерю того или иного населенного пункта. В случае Константиновки история повторяется.То есть от "пояса крепостей" осталось три города: Славянск, Краматорск и Дружковка. Это крупные индустриальные центры, в которых ВСУ превратили мощные заводы в цитадели: их основа – массивные железобетонные корпуса. В заводах есть многочисленные подземные коммуникации и подвалы, превращенные в бункеры. В них располагаются штабы, казармы, госпитали, склады. Входы в них защищены противовзрывными герметичными дверями. Подземные бункеры способны выдержать удары авиации и артиллерии, не говоря уже о беспилотниках.Внутри городских микрорайонов возведены сотни замаскированных под гражданские объекты ДОТов (долговременных огневых точек), сделанных из железобетона. ДОТы между собой соединены системой траншей – как открытых, так и замаскированных.Для складов и казарм также могут использоваться брошенные шахты, многочисленные городские подвалы – в гражданских домах и в казенных учреждениях.Естественно, для возведения укреплений используется и рельеф местности: многочисленные водоемы – реки и озерца, а также возвышенности – например, гора Карачун между Славянском и Краматорском, терриконы. На природных возвышенностях оборудованы наблюдательные пункты, там стоят системы ПВО и артиллерия.Вокруг "пояса крепостей" команды украинских операторов БПЛА создали огромную "килл-зону", где в районе от 5 до 50 километров от дронов должно погибать всё, что там находится: и техника, и люди.Все подъездные пути, подступы к городам перекрыты многокилометровыми заградительными линиями колючей проволоки. Созданы крупные минные поля, прорыты противотанковые рвы и многочисленные линии, состоящие из "зубов дракона".Поскольку это плотная городская агломерация, между собой все эти "крепости" связаны системой дорог, что позволяет в случае необходимости быстро перебрасывать людей, технику, боеприпасы, продукты питания.Учитывая все это, стоит понимать: брать "в лоб" этот "пояс крепостей" было бы безумием. Поэтому российская армия применяет свою классическую тактику: охват по флангам и изоляция поля боя, что ведет к прерыванию вражеской логистики и истощению сил обороняющихся.По прогнозам, Славянско-Краматорская агломерация может быть освобождена уже весной 2027 года.Читайте также статью Александра Чаленко Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
https://ukraina.ru/20260915/protivnik--byvshie-azovtsy-chto-proiskhodit-na-fronte-vozle-krasnogo-limana-1083207241.html
славянско-краматорская агломерация
славянск
краматорск
дружковка
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058307892_0:0:1161:870_1920x0_80_0_0_c24d8ef7ba9c80390186ab158f39d6aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, славянско-краматорская агломерация, славянск, краматорск, дружковка, константиновка, бпла, пояс крепостей, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Славянско-Краматорская агломерация, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, БПЛА, Пояс крепостей, Александр Чаленко

"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

14:24 22.09.2026 (обновлено: 14:25 22.09.2026)
 
© Украина.ру / телеграм-канал Украина.руКоллаж: российские военнослужащие, Славянск
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© Украина.ру / телеграм-канал Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей". У стороннего наблюдателя возникает закономерный вопрос: что означает этот самый "пояс крепостей"? Как он устроен?
На самом деле все просто. Это условное обозначение, придуманное украинским командованием для четырех городов на севере оккупированной ВСУ части ДНР: Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, а также созданной вокруг них глубоко эшелонированной обороны. Героическая лексика расчитана на украинского и западного обывателя.
Каждый раз, когда российская армия подходила к тому или иному крупному населенному пункту Новороссии, который оборонял украинский гарнизон – Бахмут, Часов Яр, Покровск – они в устах украинской пропаганды превращались в "фортеци", то есть крепости, которые встали на пути "кацапо-монгольских орков". От них славные украинские "лыцари" стойко и "незламно" защищали европейскую цивилизацию.
В общем, украинская пропаганда нагоняет героического пафоса.
Но в случае вышеупомянутых городов они действительно превращены в мощную систему крепостей. Время для этого было. Но из списка уже нужно вычеркнуть Константиновку, которую российская армия освободила в этом году. Правда, командование ВСУ утверждает, что в этом городе еще до сих пор идут бои, но, как мы помним, даже после изгнания бандеровцев оно еще какое-то время не признает потерю того или иного населенного пункта.
В случае Константиновки история повторяется.
То есть от "пояса крепостей" осталось три города: Славянск, Краматорск и Дружковка. Это крупные индустриальные центры, в которых ВСУ превратили мощные заводы в цитадели: их основа – массивные железобетонные корпуса. В заводах есть многочисленные подземные коммуникации и подвалы, превращенные в бункеры. В них располагаются штабы, казармы, госпитали, склады.
Входы в них защищены противовзрывными герметичными дверями. Подземные бункеры способны выдержать удары авиации и артиллерии, не говоря уже о беспилотниках.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
15 сентября, 16:03
"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного ЛиманаСейчас внимание СМИ и военного экспертного сообщества приковано к ситуации под Красным Лиманом. В последнее время обсуждалось, что ВСУ на этом участке фронта якобы срезали выступ, образованный российской армией, пытающейся охватить с севера Краматорско-Славянскую агломерацию
Внутри городских микрорайонов возведены сотни замаскированных под гражданские объекты ДОТов (долговременных огневых точек), сделанных из железобетона. ДОТы между собой соединены системой траншей – как открытых, так и замаскированных.
Для складов и казарм также могут использоваться брошенные шахты, многочисленные городские подвалы – в гражданских домах и в казенных учреждениях.
Естественно, для возведения укреплений используется и рельеф местности: многочисленные водоемы – реки и озерца, а также возвышенности – например, гора Карачун между Славянском и Краматорском, терриконы. На природных возвышенностях оборудованы наблюдательные пункты, там стоят системы ПВО и артиллерия.
Вокруг "пояса крепостей" команды украинских операторов БПЛА создали огромную "килл-зону", где в районе от 5 до 50 километров от дронов должно погибать всё, что там находится: и техника, и люди.
Все подъездные пути, подступы к городам перекрыты многокилометровыми заградительными линиями колючей проволоки. Созданы крупные минные поля, прорыты противотанковые рвы и многочисленные линии, состоящие из "зубов дракона".
Поскольку это плотная городская агломерация, между собой все эти "крепости" связаны системой дорог, что позволяет в случае необходимости быстро перебрасывать людей, технику, боеприпасы, продукты питания.
Учитывая все это, стоит понимать: брать "в лоб" этот "пояс крепостей" было бы безумием. Поэтому российская армия применяет свою классическую тактику: охват по флангам и изоляция поля боя, что ведет к прерыванию вражеской логистики и истощению сил обороняющихся.
По прогнозам, Славянско-Краматорская агломерация может быть освобождена уже весной 2027 года.
Читайте также статью Александра Чаленко Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОСлавянско-Краматорская агломерацияСлавянскКраматорскДружковкаКонстантиновкаБПЛАПояс крепостейАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:55"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг
14:36Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой
14:24"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
14:20ВСУ атаковали автомобиль Скорой помощи в Запорожской области - губернатор сообщил о погибшем
14:03Украина теряет металлургию: экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
13:57Премьер-министр Украины рассказал, на что потратят $841 млн кредита Всемирного банка
13:56Глава Минобороны Польши открестился от воюющих за Киев граждан
13:50Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России
13:36Польша развернула системы ПВО на угрожающем украинском направлении - Минобороны
13:13Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева
13:03Из грязи в арийские князи: зачем "азовец"* Прокопенко превратился в горячего финского парня
12:58"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин
12:47"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн
12:37Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты
12:33Украинский экспорт стальных полуфабрикатов рухнул на 76%
12:32The Guardian: Трамп надавит на Зеленского из-за ударов по энергетике
12:18"Голый протест": семья из Одессы вышла раздетой к ОВА из-за жилищных проблем
12:03Медучреждения Украины переходят на новые правила работы
11:53Цена русского слова: депутата Рады оштрафовали за рекламу на собственной странице в соцсетях
11:40Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС
Лента новостейМолния