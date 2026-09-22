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Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты

Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты - 22.09.2026 Украина.ру

Мимо приоритетов Трампа: СМИ оценили шансы Киева выпросить ракеты

Украина вряд ли входит даже в первую пятерку приоритетных вопросов для президента США Дональда Трампа, утверждает британский журнал The Spectator

2026-09-22T12:37

2026-09-22T12:37

2026-09-22T12:38

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Издание пишет об этом на фоне намерений премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема обратиться к американскому лидеру с просьбой нарастить отгрузку дефицитных боеприпасов для нужд Киева. Параллельно агентство Bloomberg сообщало, что главы европейских государств планируют коллективно убедить Дональда Трампа выделить Украине дополнительные ракеты для зенитных комплексов Patriot. Эти попытки лоббизма со стороны союзников запланированы в рамках участия мировых лидеров в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Дипломатическая активность разворачивается на фоне критического положения украинской армии. Владимир Зеленский ранее признал, что войска потеряли способность отражать удары баллистических ракет из-за острого дефицита снарядов для ПВО. В свою очередь, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал текущее состояние противовоздушной обороны страны наихудшим за всё время вооруженного столкновения. Ситуацию подтверждает и официальный отчет командования Воздушных сил Украины, которое признало, что в ходе минувшей ночи подразделения ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической или противокорабельной ракеты "Оникс". Отражением этого масштабного налета занимались тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ, однако в итоговой сводке данные об успешных уничтожениях целей полностью отсутствуют.Подробнее - в материале Ни одного перехвата: ВСУ признали бессилие перед ночным ракетным ударом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, оон, верховная рада