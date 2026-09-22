Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой - 22.09.2026 Украина.ру
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Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой
Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой - 22.09.2026 Украина.ру
Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой
Украинские банки начали массово блокировать залоги за депутата Рады Вадима Столара и бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которые попались на крупной коррупционной схеме, сообщает "Зеркало недели"
2026-09-22T14:36
2026-09-22T14:36
украина
владимир зеленский
максим микитась
набу
рада
нацбанк
новости
банки
залог
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Антикоррупционный суд назначил Столару залог в 6,7 миллиона долларов, а арестованной Мудрой — около 447 тысяч долларов. Оба фигуранта заявили, что деньги у них есть и они готовы платить, но банки просто отказываются проводить платежи. Банкиры объясняют это негласным приказом Нацбанка Украины, который запретил трогать эти деньги. Счета Мудрой арестовали сразу после первого взноса. Дошло до абсурда: ее адвокаты пытались дробить сумму и переводить буквально по тысяче гривен через разные банки, но деньги не принимали. Сам масштабный скандал вокруг чиновников разгорелся после того, как Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила о раскрытии преступной организации, к схемам которой, по версии НАБУ, было причастно и руководство "Сенс банка". Сейчас в сети всплыли новые материалы прослушки фигурантов. На записях Мудрая подробно обсуждает с застройщиком Максимом Микитасем, как скрывать от проверок дорогие брендовые ювелирные изделия, опасаясь, что огласка таких покупок во время конфликта обернется для нее провалом. В ходе разговора собеседники планируют фиктивно переписать недвижимость на родственников, выдать оригинальные драгоценности за подделки, а также обсуждают покупку автомобиля Mercedes и теневые проекты вокруг "Укроборонпрома". Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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украина, владимир зеленский, максим микитась, набу, рада, нацбанк, новости, банки, залог
Украина, Владимир Зеленский, Максим Микитась, НАБУ, Рада, Нацбанк, Новости, банки, залог

Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой

14:36 22.09.2026
 
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Украинские банки начали массово блокировать залоги за депутата Рады Вадима Столара и бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которые попались на крупной коррупционной схеме, сообщает "Зеркало недели"
Антикоррупционный суд назначил Столару залог в 6,7 миллиона долларов, а арестованной Мудрой — около 447 тысяч долларов. Оба фигуранта заявили, что деньги у них есть и они готовы платить, но банки просто отказываются проводить платежи.
Банкиры объясняют это негласным приказом Нацбанка Украины, который запретил трогать эти деньги.
Счета Мудрой арестовали сразу после первого взноса. Дошло до абсурда: ее адвокаты пытались дробить сумму и переводить буквально по тысяче гривен через разные банки, но деньги не принимали.
Сам масштабный скандал вокруг чиновников разгорелся после того, как Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила о раскрытии преступной организации, к схемам которой, по версии НАБУ, было причастно и руководство "Сенс банка".
Сейчас в сети всплыли новые материалы прослушки фигурантов. На записях Мудрая подробно обсуждает с застройщиком Максимом Микитасем, как скрывать от проверок дорогие брендовые ювелирные изделия, опасаясь, что огласка таких покупок во время конфликта обернется для нее провалом. В ходе разговора собеседники планируют фиктивно переписать недвижимость на родственников, выдать оригинальные драгоценности за подделки, а также обсуждают покупку автомобиля Mercedes и теневые проекты вокруг "Укроборонпрома".
Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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