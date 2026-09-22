"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин - 22.09.2026 Украина.ру
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"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин
"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин - 22.09.2026 Украина.ру
"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин
Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем совершило стратегическую ошибку, погубив крупнейшую экономику ЕС в угоду поддержки киевского режима. Об этом 22 сентября заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
2026-09-22T12:58
2026-09-22T12:58
новости
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украина
фридрих мерц
вячеслав володин
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ес
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"Крупнейшая экономика Европы — Германия — в прошлом", - констатировал председатель нижней палаты российского парламента.Он напомнил: примерно 10 лет назад ФРГ для России была одним из ключевых экономических партнёров в Европе. Германия развивалась, получая от России дешёвые энергоресурсы и это сотрудничество было взаимовыгодным. В тот период Германия больше отстаивала позиции своей страны, проводя политику выстраивания отношений исходя из интересов своего государства и народа."Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку, - пояснил Володин. - Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украины. финансируя неонацистский киевский режим и поставляя ему оружие за счёт граждан ФРГ".Он также отметил. что на протяжении всей избирательной кампании в Государственную Думу фиксировались "многочисленные со стороны государственных структур Германии вмешательства". В частности, до начала голосования публиковались оценки итогов выборов в российский парламент, а также их дискредитация и непризнание.При этом одновременно в ФРГ проходили выборы в земельные парламенты, по итогам которых "Мерц стал неноканцлером", отметил Володин. "Как, впрочем, Зеленский давно уже нелегитимен, - добавил глава нижней палаты российского парламента.По его мнению, через полгода такая же участь ожидает и президента Франции Эммануэля Макрона."Цепляясь за власть, все они принесли беды и проблемы народам не только своих государств. отвечать за это им придётся!!", - резюмировал Володин.Новости на эту тему: Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для КиеваАктуальное интервью: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, европа, украина, фридрих мерц, вячеслав володин, госдума, россия, ес, эммануэль макрон, парламентские выборы
Новости, Германия, Европа, Украина, Фридрих Мерц, Вячеслав Володин, Госдума, Россия, ЕС, Эммануэль Макрон, парламентские выборы

"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин

12:58 22.09.2026
 
© REUTERS / Nadja Wohlleben
- РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
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Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем совершило стратегическую ошибку, погубив крупнейшую экономику ЕС в угоду поддержки киевского режима. Об этом 22 сентября заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
"Крупнейшая экономика Европы — Германия — в прошлом", - констатировал председатель нижней палаты российского парламента.
Он напомнил: примерно 10 лет назад ФРГ для России была одним из ключевых экономических партнёров в Европе. Германия развивалась, получая от России дешёвые энергоресурсы и это сотрудничество было взаимовыгодным. В тот период Германия больше отстаивала позиции своей страны, проводя политику выстраивания отношений исходя из интересов своего государства и народа.

"Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку, - пояснил Володин. - Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украины. финансируя неонацистский киевский режим и поставляя ему оружие за счёт граждан ФРГ".
Он также отметил. что на протяжении всей избирательной кампании в Государственную Думу фиксировались "многочисленные со стороны государственных структур Германии вмешательства". В частности, до начала голосования публиковались оценки итогов выборов в российский парламент, а также их дискредитация и непризнание.
При этом одновременно в ФРГ проходили выборы в земельные парламенты, по итогам которых "Мерц стал неноканцлером", отметил Володин.
"Как, впрочем, Зеленский давно уже нелегитимен, - добавил глава нижней палаты российского парламента.
По его мнению, через полгода такая же участь ожидает и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Цепляясь за власть, все они принесли беды и проблемы народам не только своих государств. отвечать за это им придётся!!", - резюмировал Володин.
Новости на эту тему: Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для Киева
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