https://ukraina.ru/20260922/nedokantsler-merts-pogubil-krupneyshuyu-ekonomiku-evropy-iz-za-ukrainy---volodin-1083352042.html

"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин

"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин - 22.09.2026 Украина.ру

"Недоканцлер" Мерц погубил крупнейшую экономику Европы из-за Украины - Володин

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем совершило стратегическую ошибку, погубив крупнейшую экономику ЕС в угоду поддержки киевского режима. Об этом 22 сентября заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

2026-09-22T12:58

2026-09-22T12:58

2026-09-22T12:58

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"Крупнейшая экономика Европы — Германия — в прошлом", - констатировал председатель нижней палаты российского парламента.Он напомнил: примерно 10 лет назад ФРГ для России была одним из ключевых экономических партнёров в Европе. Германия развивалась, получая от России дешёвые энергоресурсы и это сотрудничество было взаимовыгодным. В тот период Германия больше отстаивала позиции своей страны, проводя политику выстраивания отношений исходя из интересов своего государства и народа."Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку, - пояснил Володин. - Мерц стал активным участником военных действий на стороне Украины. финансируя неонацистский киевский режим и поставляя ему оружие за счёт граждан ФРГ".Он также отметил. что на протяжении всей избирательной кампании в Государственную Думу фиксировались "многочисленные со стороны государственных структур Германии вмешательства". В частности, до начала голосования публиковались оценки итогов выборов в российский парламент, а также их дискредитация и непризнание.При этом одновременно в ФРГ проходили выборы в земельные парламенты, по итогам которых "Мерц стал неноканцлером", отметил Володин. "Как, впрочем, Зеленский давно уже нелегитимен, - добавил глава нижней палаты российского парламента.По его мнению, через полгода такая же участь ожидает и президента Франции Эммануэля Макрона."Цепляясь за власть, все они принесли беды и проблемы народам не только своих государств. отвечать за это им придётся!!", - резюмировал Володин.Новости на эту тему: Вклинился в переговоры: Макрон предложил Трампу свой план моратория для КиеваАктуальное интервью: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, европа, украина, фридрих мерц, вячеслав володин, госдума, россия, ес, эммануэль макрон, парламентские выборы