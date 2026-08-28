https://ukraina.ru/20260828/ssha-gotovy-na-ustupki-po-ukraine-radi-neytraliteta-rossii-v-otnoshenii-kitaya--kolpashnikov-1082881012.html

США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников

США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников - 28.08.2026 Украина.ру

США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников

США готовы на серьёзные уступки по Украине, если Россия сохранит нейтралитет в отношении Китая. Речь о разморозке резервов и снятии санкций с нефтяных танкеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-28T18:12

2026-08-28T18:12

2026-08-28T18:12

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Отвечая на вопрос о возможных уступках США, эксперт заявил, что Вашингтон может предложить России экономические послабления в обмен на нейтральную позицию в отношении Китая.По словам Колпашникова, США могут пойти на серьёзнейшие уступки по Украине в обмен на нейтральный статус России в их будущем прямом конфликте с Китаем. "Для нас это был бы неплохой вариант", — отметил эксперт.Он пояснил, что речь идёт о разморозке золотовалютных резервов и снятии санкций с нефтяных танкеров. "То, что мы с Европой побили горшки на десятилетия вперед – это факт. А вот с США ситуативно мы договариваться можем", — подчеркнул Колпашников.Эксперт также подчеркнул, что нейтралитет России будет аналогичен китайскому. "Будем занимать такую же позицию, какую Китай сейчас занимает в отношении нас. Он соблюдает нейтралитет по Украине? Соблюдает. Мы понимаем их позицию и уважаем. И мы будем действовать точно так же", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Военные приготовления союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены не только против России, но и против Китая и КНДР, что подталкивает страны к углублению военного сотрудничества. Подробнее об этом — в материале "Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России" на сайте Украина.ру.

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