США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников - 28.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/ssha-gotovy-na-ustupki-po-ukraine-radi-neytraliteta-rossii-v-otnoshenii-kitaya--kolpashnikov-1082881012.html
США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников
США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников - 28.08.2026 Украина.ру
США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников
США готовы на серьёзные уступки по Украине, если Россия сохранит нейтралитет в отношении Китая. Речь о разморозке резервов и снятии санкций с нефтяных танкеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-28T18:12
2026-08-28T18:12
новости
россия
китай
фсб
украина.ру
нейтралитет
сво
новости сво россия
новости сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg
Отвечая на вопрос о возможных уступках США, эксперт заявил, что Вашингтон может предложить России экономические послабления в обмен на нейтральную позицию в отношении Китая.По словам Колпашникова, США могут пойти на серьёзнейшие уступки по Украине в обмен на нейтральный статус России в их будущем прямом конфликте с Китаем. "Для нас это был бы неплохой вариант", — отметил эксперт.Он пояснил, что речь идёт о разморозке золотовалютных резервов и снятии санкций с нефтяных танкеров. "То, что мы с Европой побили горшки на десятилетия вперед – это факт. А вот с США ситуативно мы договариваться можем", — подчеркнул Колпашников.Эксперт также подчеркнул, что нейтралитет России будет аналогичен китайскому. "Будем занимать такую же позицию, какую Китай сейчас занимает в отношении нас. Он соблюдает нейтралитет по Украине? Соблюдает. Мы понимаем их позицию и уважаем. И мы будем действовать точно так же", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Военные приготовления союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены не только против России, но и против Китая и КНДР, что подталкивает страны к углублению военного сотрудничества. Подробнее об этом — в материале "Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России" на сайте Украина.ру.
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_336:0:3024:2016_1920x0_80_0_0_8af702c3251b0cf543b91b8914735bcb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, фсб, украина.ру, нейтралитет, сво, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, санкции, международные отношения, международная политика, геополитика
Новости, Россия, Китай, ФСБ, Украина.ру, нейтралитет, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине, санкции, международные отношения, Международная политика, геополитика

США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников

18:12 28.08.2026
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
США готовы на серьёзные уступки по Украине, если Россия сохранит нейтралитет в отношении Китая. Речь о разморозке резервов и снятии санкций с нефтяных танкеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос о возможных уступках США, эксперт заявил, что Вашингтон может предложить России экономические послабления в обмен на нейтральную позицию в отношении Китая.
По словам Колпашникова, США могут пойти на серьёзнейшие уступки по Украине в обмен на нейтральный статус России в их будущем прямом конфликте с Китаем. "Для нас это был бы неплохой вариант", — отметил эксперт.
Он пояснил, что речь идёт о разморозке золотовалютных резервов и снятии санкций с нефтяных танкеров. "То, что мы с Европой побили горшки на десятилетия вперед – это факт. А вот с США ситуативно мы договариваться можем", — подчеркнул Колпашников.
Эксперт также подчеркнул, что нейтралитет России будет аналогичен китайскому. "Будем занимать такую же позицию, какую Китай сейчас занимает в отношении нас. Он соблюдает нейтралитет по Украине? Соблюдает. Мы понимаем их позицию и уважаем. И мы будем действовать точно так же", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Военные приготовления союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены не только против России, но и против Китая и КНДР, что подталкивает страны к углублению военного сотрудничества. Подробнее об этом — в материале "Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКитайФСБУкраина.рунейтралитетСВОновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасвойнавойна на Украинесанкциимеждународные отношенияМеждународная политикагеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:2428 августа 2026 года, вечерний эфир
19:21Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве
18:56"Последнее уже наступило" - глава МИД РФ рассказал о трансформации мира
18:40"Костяк составляли колумбийские наемники": Алехин про уничтожение двух штурмовых групп ВСУ
18:12США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников
18:11Путин рассказал о долге государства и общества
17:58"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине
17:43Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
17:25Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа
17:24"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве
17:17Эскалация и её сценарии
17:10"Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь
16:40Болгария стала одним из главных поставщиков оружия и топлива для Киева
16:25Что теперь? Продовольственная система Украины на грани краха
16:00Сталино – столица Молдавии
15:49На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС
15:32Подполковник ФСБ: США шокированы успешностью наших ударов по инфраструктуре Украины
15:19Россия и КНДР строят новый мировой порядок - The Times
14:58Польский евродепутат раскритиковала безвозмездную военную помощь Киеву
14:55"Рэтклифф приезжал в Россию, чтобы сверить часы": Колпашников о визите главы ЦРУ
Лента новостейМолния