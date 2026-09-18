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"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза

"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза - 18.09.2026 Украина.ру

"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза

Число школьников на Украине по сравнению с временами СССР сократилось более чем втрое, что означает разрушение популяции. Об этом 18 сентября заявил украинский экономист Алексей Кущ

2026-09-18T12:25

2026-09-18T12:25

2026-09-18T12:25

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По его мнению, текущая война только ускоряет вымирание украинцев. Поэтому Кущ критикует её сторонников."Наши доморощенные сторонники "вечной войны", сами того не ведая, становятся частью российской стратегии войны "на измор"", — пишет эксперт.Кущ напоминает: демографический пик пришёлся на начало 1980-х — в 1983 году родилось почти 800 тыс. детей, а в 1990-м в первый класс пошли около 750 тыс. В 1990/1991 учебном году в школах учились 7,13 млн детей, школ было почти 22 тысячи.Сейчас в первый класс пошли около 240 тыс. детей, общее число школьников сократилось до 3,5 млн, а школ — примерно до 12 тысяч."За 36 лет Украина утратила 50% демографического потенциала. Демографическая деструкция началась ещё до войны. Война ускорила разрушение демографического ядра", — пишет Кущ.О кризисе образования – в материале Павла Котова Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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