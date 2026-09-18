"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза - 18.09.2026 Украина.ру
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"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза
"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза - 18.09.2026 Украина.ру
"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза
Число школьников на Украине по сравнению с временами СССР сократилось более чем втрое, что означает разрушение популяции. Об этом 18 сентября заявил украинский экономист Алексей Кущ
2026-09-18T12:25
2026-09-18T12:25
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По его мнению, текущая война только ускоряет вымирание украинцев. Поэтому Кущ критикует её сторонников."Наши доморощенные сторонники "вечной войны", сами того не ведая, становятся частью российской стратегии войны "на измор"", — пишет эксперт.Кущ напоминает: демографический пик пришёлся на начало 1980-х — в 1983 году родилось почти 800 тыс. детей, а в 1990-м в первый класс пошли около 750 тыс. В 1990/1991 учебном году в школах учились 7,13 млн детей, школ было почти 22 тысячи.Сейчас в первый класс пошли около 240 тыс. детей, общее число школьников сократилось до 3,5 млн, а школ — примерно до 12 тысяч."За 36 лет Украина утратила 50% демографического потенциала. Демографическая деструкция началась ещё до войны. Война ускорила разрушение демографического ядра", — пишет Кущ.О кризисе образования – в материале Павла Котова Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, СССР, Россия, Алексей Кущ, Украина.ру

"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза

12:25 18.09.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Число школьников на Украине по сравнению с временами СССР сократилось более чем втрое, что означает разрушение популяции. Об этом 18 сентября заявил украинский экономист Алексей Кущ
По его мнению, текущая война только ускоряет вымирание украинцев. Поэтому Кущ критикует её сторонников.
"Наши доморощенные сторонники "вечной войны", сами того не ведая, становятся частью российской стратегии войны "на измор"", — пишет эксперт.
Кущ напоминает: демографический пик пришёлся на начало 1980-х — в 1983 году родилось почти 800 тыс. детей, а в 1990-м в первый класс пошли около 750 тыс. В 1990/1991 учебном году в школах учились 7,13 млн детей, школ было почти 22 тысячи.
Сейчас в первый класс пошли около 240 тыс. детей, общее число школьников сократилось до 3,5 млн, а школ — примерно до 12 тысяч.
"За 36 лет Украина утратила 50% демографического потенциала. Демографическая деструкция началась ещё до войны. Война ускорила разрушение демографического ядра", — пишет Кущ.
О кризисе образования – в материале Павла Котова Декоммунизация образования. Украинские подростки не умеют нормально читать и считать
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