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"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ
"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ - 18.09.2026 Украина.ру
"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасение, что идёт поиск предлога для начала большого конфликта между НАТО и Россией. Об этом 18 сентября он написал на своей странице в Facebook*
2026-09-18T10:52
2026-09-18T10:52
2026-09-18T10:53
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"У меня большие опасения, что уже лишь идёт поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией", — заявил Фицо.Он подчеркнул, что ситуация с точки зрения риска общеевропейского столкновения ещё никогда не была столь напряжённой."У меня есть ощущение, что наша обязанность как политиков — значительно чаще говорить о мире, чем когда-либо прежде. Я не хочу, чтобы Словакия была частью какого-либо военного конфликта", — сказал премьер.Фицо добавил: существует тенденция заменять воинственными разговорами "Давайте воевать" неспособность решать такие проблемы, как нелегальная миграция и высокие цены на энергию."Господи, с кем мы собираемся воевать? Можете ли вы представить, что будет применена статья 5 договора НАТО? Можете ли вы представить, что нам скажут: подготовьте 5 тысяч солдат, 10 тысяч солдат — и они отправятся куда-то воевать. Мы даже не знаем с кем, почему и за что", — подчеркнул он.Ранее Фицо заявлял, что сделает всё, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт из-за Пятой статьи НАТО.О конфликте НАТО с Россией – в материале "Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская
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"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ
10:52 18.09.2026 (обновлено: 10:53 18.09.2026)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасение, что идёт поиск предлога для начала большого конфликта между НАТО и Россией. Об этом 18 сентября он написал на своей странице в Facebook*
"У меня большие опасения, что уже лишь идёт поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией", — заявил Фицо.
Он подчеркнул, что ситуация с точки зрения риска общеевропейского столкновения ещё никогда не была столь напряжённой.
"У меня есть ощущение, что наша обязанность как политиков — значительно чаще говорить о мире, чем когда-либо прежде. Я не хочу, чтобы Словакия была частью какого-либо военного конфликта", — сказал премьер.
Фицо добавил: существует тенденция заменять воинственными разговорами "Давайте воевать" неспособность решать такие проблемы, как нелегальная миграция и высокие цены на энергию.
"Господи, с кем мы собираемся воевать? Можете ли вы представить, что будет применена статья 5 договора НАТО? Можете ли вы представить, что нам скажут: подготовьте 5 тысяч солдат, 10 тысяч солдат — и они отправятся куда-то воевать. Мы даже не знаем с кем, почему и за что", — подчеркнул он.
Ранее Фицо заявлял, что сделает всё, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт из-за Пятой статьи НАТО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Принадлежит Meta. Деятельность компании запрещена в России как экстремистская