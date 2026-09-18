Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую - 18.09.2026 Украина.ру
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Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую
Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую - 18.09.2026 Украина.ру
Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую
Завершено досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Киевской области, который требовал около $2 тыс у сестры своего подчиненного за гарантии более безопасного прохождения им службы. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-18T12:39
2026-09-18T12:39
новости
гбр
украина
киевская область
вооруженные силы украины
всу
криминал
коррупция
взятка
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Следователи установили, что командир взвода вышел на связь с сестрой военнослужащего и заявил, что за 80 тыс. грн у её брата не будет возникать проблем во время прохождения службы. "В случае отказа передать деньги он угрожал создать военнослужащему проблемы и поспособствовать его переводу в подразделение, которое выполняет боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения", - заявили в ГБР.Коррумпированный комвзвода получил взятку в два этапа. Его задержали после получения второй части денег.Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Тем временем на Украине продолжается массовая насильственная мобилизация. Новости на эту тему: Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тысТакже в новостях: Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНРБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, гбр, украина, киевская область, вооруженные силы украины, всу, криминал, коррупция, взятка
Новости, ГБР, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, криминал, коррупция, взятка

Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую

12:39 18.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Завершено досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Киевской области, который требовал около $2 тыс у сестры своего подчиненного за гарантии более безопасного прохождения им службы. Об этом 18 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Следователи установили, что командир взвода вышел на связь с сестрой военнослужащего и заявил, что за 80 тыс. грн у её брата не будет возникать проблем во время прохождения службы.
"В случае отказа передать деньги он угрожал создать военнослужащему проблемы и поспособствовать его переводу в подразделение, которое выполняет боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения", - заявили в ГБР.
Коррумпированный комвзвода получил взятку в два этапа. Его задержали после получения второй части денег.
Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Тем временем на Украине продолжается массовая насильственная мобилизация. Новости на эту тему: Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
Также в новостях: Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября
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