https://ukraina.ru/20260918/nevidannaya-ranshe-sila-tramp-riskuet-sudboy-chelovechestva-radi-borby-s-kitaem-1083257590.html

Невиданная раньше сила: Трамп рискует судьбой человечества ради борьбы с Китаем

Невиданная раньше сила: Трамп рискует судьбой человечества ради борьбы с Китаем - 18.09.2026 Украина.ру

Невиданная раньше сила: Трамп рискует судьбой человечества ради борьбы с Китаем

В американском обществе набирает обороты дискуссия по вопросу регулирования будущих ИИ-моделей. Споры стали громче после выхода новой модели GPT-6 Astra от OpenAI. Её создатели не исключают, что Astra могла пересечь порог общего (аналогичного человеческому) искусственного интеллекта.

2026-09-18T10:02

2026-09-18T10:02

2026-09-18T10:02

эксклюзив

вашингтон

сша

китай

илон маск

джей ди вэнс

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/11/1083258018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef271276f749589b5cee6a6079cbf301.jpg

Тогда же СМИ начали писать, что новейшие модели ИИ проявляют большую самостоятельность, чем от них ждали разработчики. Крайне важным стал вопрос ответственного развития искусственного интеллекта.Почувствовали это и топ-менеджеры крупнейших технологических корпораций США. 13 сентября было опубликовано нашумевшее эссе главы Anthropic Дарио Амодеи. В тексте он заявляет: необходимо замедлить развитие передовых моделей ИИ, для чего нужно создать сложную систему корпоративной и международной координации, а также внедрить механизмы внешнего контроля за деятельностью ИИ-компаний.Вслед за Амодеи слово взяли гендиректор OpenAI Сэм Альтман и даже Илон Маск. Все трое уверены, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта ставит перед человечеством экзистенциальные риски. Проще говоря, развитие ИИ может привести исчезновению нас как вида.С точки зрения руководителей IT-гигантов, вышедший из-под контроля искусственный интеллект может быть использован для совершения кибератак и терактов.Опасения топ-менеджеров вызывает и использование существующих ИИ-моделей для разработки следующего поколения: на определенном этапе человеческих способностей может оказаться недостаточно для оценки безопасности и тестирования обновленного искусственного интеллекта.Показателен в этом отношении случай Джейкоба Коксона. Он работал в компании Anthropicнад предварительным обучением моделей ИИ, а раньше трудился в OpenAI. 9 сентября Коксон публично объявил об уходе с должности, раскритиковал обе компании.С точки зрения Коксона, и Anthropic, и OpenAIслишком мало внимания уделяют безопасности своих передовых разработок, вместо этого фокусируясь на гонке с конкурентами. Корпоративное руководство исходит из логики "если этого не сделаем мы, это сделают наши соперники". Топ-менеджеры Anthropic тут же в ответ признали риски, но отметили, что компания прикладывает все усилия, чтобы замедлить ИИ-гонку и сделать её контролируемой.Параллельно с IT-гигантами тревожится и американское общество, часть которого уже испытывает трудности от стремительного наступления эпохи искусственного интеллекта. Молодые американцы видят в машинном разуме конкурента, которые ограничивает их доступ на рынок труда и осложняет построение карьеры. При этом, согласно статистике, на текущий момент ИИ создал больше рабочих мест, чем отнял.Бум строительства центров обработки данных, необходимых для функционирования всё более требовательных к "железу" ИИ-моделей, тоже не вызывает оптимизма у жителей США. По данным опроса Heatmap Pro, 71% американцев выступает против строительства дата-центров рядом с их домами. Растущие как грибы после дождя, центры обработки данных разгоняют цены на электроэнергию и временами перегружают сеть, вызывая веерные отключения электричества.В таких условиях простым американцам сложно сохранять оптимизм по поводу развития ИИ.Постепенно формируется соответствующий запрос к государству. Идеи регулирования ИИ-отрасли находят отклик среди людей, недовольных быстро меняющейся действительностью и разворачивающейся на их глазах борьбой за созданием суперинтеллекта, в которой победителей может и не оказаться. На этом фоне Конгресс, наиболее чувствительный к настроениям населения в предвыборный период, начал разработку нескольких инициатив.Конгрессмены обсуждают введение мер по обязательной проверке передовых ИИ-моделей, требование по внедрению механизма их экстренного отключения и ещё ряд подобных законопроектов.Тем не менее, все инициативы по государственному регулированию ИИ-компаний внезапно столкнулись с негативной реакцией из Белого дома.14 сентября Дональд Трамп заявил, что у США уже есть достаточные механизмы контроля за развитием ИИ, а именно "сильный и умный президент". Ему вторит вице-президент Джей Ди Вэнс, у которого большую настороженность вызывают не риски выхода ИИ из-под контроля, а факт обращения корпораций к государству с просьбой регулировать их деятельность.Чисто по-человечески понять логику администрации Трампа сложно. На первый взгляд, у него нет совершенно никакого резона одновременно идти и против общественного запроса, и против требований корпоративных гигантов. Тем более, предсказать, к чему приведет неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, не сможет ни один футуролог – люди еще никогда не сталкивались с подобной технологией. В такой ситуации было бы логичным минимизировать риски за счёт снижения темпов развития.Тем не менее, Вашингтон не может пойти на этот шаг.Несмотря на все риски, бум искусственного интеллекта вносит огромный вклад в поддержку американской экономики. Инвестиции, непосредственно связанные с ИИ, обеспечивают вплоть до 25% прироста ВВП, а вся отрасль в целом ответственна за более чем 90% экономического роста. Стоит государству начать введение ограничений, с масштабными инвестициями в американскую экономику можно будет попрощаться, равно как и с красивыми числами роста на графиках.Кроме экономических выгод, Белый Дом руководствуется и политическим здравым смыслом. Добровольный выход из ИИ-гонки не сулит Соединенным Штатам ничего хорошего, потому что соперники не собираются останавливаться. Если Вашингтон решится на внедрение ограничений в сфере ИИ, следовать им будут только американские компании. Пекин, Москва, и даже Брюссель американские требования просто проигнорируют, поблагодарив про себя Вашингтон за добровольную сдачу позиций.Замедлять развитие ИИ, чтобы позволить Китаю догнать себя, было бы очень опрометчиво.Призывы же Дарио Амодеи разработать международные стандарты регулирования ИИ-отрасли принципиально нереализуемы. Для создания глобальной системы контроля, как минимум, должна исправно функционировать система международных отношений. Существующая же давно дышит на ладан, а у той, которая должна прийти ей на смену, не определены даже очертания.Риски от неконтролируемого развития ИИ, конечно, осознают все стороны, но риск остаться без технологии будущегоиз-за излишнего доверия к своим противникам куда более реален.Обладание передовыми технологиями искусственного интеллекта, напротив, является той козырной картой, которую Вашингтон надеется разыграть в будущем. ИИ уже определился в качестве главного драйвера экономики будущего, активно используются его возможности и для ведения боевых действий.Гендиректор Palantir Алекс Карп хвастался, что его компания "отвечает за большую часть наведения на цели на Украине", а её технологии используются для быстрой обработки разведывательной информации, определения целей и анализа обстановки.Впоследствии те же разработки были применены против Ирана во время подготовки и после начала войны с ним, а их вклад был высоко оценен военными. Отмечалось, что благодаря "боевому ИИ" некоторые процессы принятия решений удалось сократить с часов или дней до нескольких секунд.Результаты конфликтов на Украине и в Иране фиксируют, что пока успехов одной ИИ-отрасли недостаточно, чтобы Соединенные Штаты могли с опорой на неё изменить исход глобального конфликта в свою пользу и реставрировать гегемонию. Но стремительное развитие технологий позволяет Америке надеяться на изменение ситуации в будущем.В Вашингтоне вполне осознанно делают ставку на неконтролируемое улучшение искусственного интеллекта, ведь последний (несмотря на все риски, которые несет для человечества) вполне может оказаться средством, которое позволит США перевернуть игру и победить в проигранной партии.

https://ukraina.ru/20260916/konets-sveta-blizok-deystvitelno-li-ii-zakhvatit-internet-i-porabotit-chelovechestvo-1083215697.html

https://ukraina.ru/20260629/1080756763.html

https://ukraina.ru/20260810/strashnee-drona-kogda-na-ukraine-poyavyatsya-ii-istrebiteli-i-tanki-1082352897.html

вашингтон

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Арсений Ищенко

Арсений Ищенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Арсений Ищенко

эксклюзив, вашингтон, сша, китай, илон маск, джей ди вэнс, дональд трамп