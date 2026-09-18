https://ukraina.ru/20260918/sily-pvo-s-vechera-otrazhayut-massirovannuyu-ataku-bpla-na-moskvu-1083268824.html

Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву

Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву - 18.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву

Силы ПВО ВС России с вечера сбили уже 33 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-18T01:43

2026-09-18T01:43

2026-09-18T01:43

украина.ру

россия

москва

подмосковье

сергей собянин

минобороны

минобороны рф

пво

внуково

домодедово

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В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 1:28 мск.Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о пяти, десяти и восьми сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 20:43, 21:48 и 22:31 мск. Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 33 вражеских дронов.Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении.Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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