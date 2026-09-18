Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву - 18.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260918/sily-pvo-s-vechera-otrazhayut-massirovannuyu-ataku-bpla-na-moskvu-1083268824.html
Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву
Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву - 18.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву
Силы ПВО ВС России с вечера сбили уже 33 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-18T01:43
2026-09-18T01:43
украина.ру
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
пво
внуково
домодедово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_40d5f4a2edfd3f84d8263b71342c7c60.jpg
В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 1:28 мск.Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о пяти, десяти и восьми сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 20:43, 21:48 и 22:31 мск. Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 33 вражеских дронов.Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении.Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
подмосковье
домодедово
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8af21afa1e80900d232248e08b5c5b13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, аэропорт, аэропорты, бпла сегодня, бпла, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, Внуково, Домодедово, аэропорт, аэропорты, БПЛА сегодня, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву

01:43 18.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО ВС России с вечера сбили уже 33 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 1:28 мск.
Предыдущие сообщения мэра, в которых сообщалось о пяти, десяти и восьми сбитых беспилотниках, были опубликованы, соответственно, в 20:43, 21:48 и 22:31 мск. Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" уже 33 вражеских дронов.
Российскими мониторинговыми каналами отмечается повышенная активность украинских БПЛА на Московском направлении.
Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияМоскваПодмосковьеСергей СобянинМинобороныМинобороны РФПВОВнуковоДомодедовоаэропортаэропортыБПЛА сегодняБПЛАатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:34ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены
02:58В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района
02:00Силы ПВО и МОГ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
01:43Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву
01:21Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:34Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне
20:01Армия России поразила суда в портах Одесской области
19:49Драпатый докладывает Зеленскому о каждой сбитой реактивной "Герани"
19:47"Совершает национальное самоубийство": что будет с Зеленским после откровений Мендель
19:24Правительство Украины надеется на деньги Норвегии в страховании военных рисков
19:00Идти на выборы нельзя остаться дома. Как в РФ намеревались сорвать голосование
18:59Лечкомиссия в Тернопольской области дружно помогала уклонистам за $6-12 тыс
18:50Экстренная хирургия в Мариуполе, Куликовская битва вчера и сегодня. 17 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:33Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий
18:11Что начнётся, если Россия начнёт "бахать" по Европе и нужно ли бить ядерным оружием по Украине – Ищенко
18:01Конгресс США одобрил "адские санкции": что это меняет для России
18:00Российская армия отбросила ВСУ от границы, Рада не смогла наказать Потапа. Итоги 17 сентября
17:54Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор
17:35Британские поставки дронов для ВСУ могут считаться соучастием в войне с Россией - дипломат
17:13Уполномоченный по правам участников СВО появился в Курской области - губернатор
Лента новостейМолния