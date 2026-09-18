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Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР - 18.09.2026 Украина.ру

Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

Подразделения российских группировок в зоне СВО освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 сентября сообщило Минобороны РФ

2026-09-18T12:10

2026-09-18T12:10

2026-09-18T12:10

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"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВС РФ превысили 1240 военнослужащих, шесть боевых броне машин, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики", - сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.Военнослужащие этой группировки в течении недели освобождали населенный пункт Веселое. На участках их ответственности защитники режима Зеленского несут самые большие потри."В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады специального назначения и пяти бригад Нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2865 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - рассказали в Минобороны РФ.Кроме того, в течение недели ВС РФ были поражены 12 сухогрузов, два морских парома (типа "РО-РО"), танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ.Согласно сообщениям западных СМИ, в зоне СВО наступают ВСУ. Обозреватели западной прессы летом заявляли о "переломе" ситуации в пользу защитников киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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