Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР - 18.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260918/armiya-rossii-osvobodila-verolyubovku-i-zolotoy-kolodez-v-dnr-1083276434.html
Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР - 18.09.2026 Украина.ру
Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
Подразделения российских группировок в зоне СВО освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 сентября сообщило Минобороны РФ
2026-09-18T12:10
2026-09-18T12:10
спецоперация
сво
новости сво
новости сво россия
сводка сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
наступление вс рф
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081657784_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_702fde029e61561b72272b0374472ae6.png
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВС РФ превысили 1240 военнослужащих, шесть боевых броне машин, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики", - сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.Военнослужащие этой группировки в течении недели освобождали населенный пункт Веселое. На участках их ответственности защитники режима Зеленского несут самые большие потри."В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады специального назначения и пяти бригад Нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2865 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - рассказали в Минобороны РФ.Кроме того, в течение недели ВС РФ были поражены 12 сухогрузов, два морских парома (типа "РО-РО"), танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ.Согласно сообщениям западных СМИ, в зоне СВО наступают ВСУ. Обозреватели западной прессы летом заявляли о "переломе" ситуации в пользу защитников киевского режима.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/14/1081657784_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_7ef76b11a7c3dbd17ea1b90abadec865.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, наступление вс рф, россия, донецкая народная республика, нацгвардия, всу, потери всу
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, наступление ВС РФ, Россия, Донецкая Народная Республика, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ

Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

12:10 18.09.2026
 
© Украина.руДНР
ДНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения российских группировок в зоне СВО освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 сентября сообщило Минобороны РФ
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВС РФ превысили 1240 военнослужащих, шесть боевых броне машин, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики", - сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.
Военнослужащие этой группировки в течении недели освобождали населенный пункт Веселое. На участках их ответственности защитники режима Зеленского несут самые большие потри.
"В течение недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады специального назначения и пяти бригад Нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2865 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - рассказали в Минобороны РФ.
Кроме того, в течение недели ВС РФ были поражены 12 сухогрузов, два морских парома (типа "РО-РО"), танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ.
Согласно сообщениям западных СМИ, в зоне СВО наступают ВСУ. Обозреватели западной прессы летом заявляли о "переломе" ситуации в пользу защитников киевского режима.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВОновости СВО Россиясводка СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОнаступление ВС РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаНацгвардияВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:25"Мы за точкой невозврата": число школьников на Украине упало более чем в три раза
12:10Армия России освободила Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
12:03Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель
11:48Кабмин Украины предпочёл курортный Буковель отчёту в парламенте
11:27Туск опять превратил Россию в "пугало" для нагнетания военной паники
11:15Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в €3,3 млрд
10:52"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ
10:40"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев
10:03"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования
10:02Невиданная раньше сила: Трамп рискует судьбой человечества ради борьбы с Китаем
10:01"Щелкнули по носу": Соскин заявил об издевательстве Евросоюза над Зеленским
09:35ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное
09:27Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой
09:20ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР
09:00Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября
08:52За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве
08:33"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев
08:06"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России
07:58"Образы прошлого будущего России": доклад "Минченко консалтинг" об актуальной истории
07:30У одних — высшие ценности, у других — стеб над "победобесием"
Лента новостейМолния