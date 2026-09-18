"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России - 18.09.2026 Украина.ру
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"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России
"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России - 18.09.2026 Украина.ру
"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России
Ежемесячные потери ВСУ достигают 27 тыс. убитых и раненых, это "рекордные" потери с начала конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме. Об этом в ночь на 18 сентября сообщают польские СМИ
2026-09-18T08:06
2026-09-18T08:10
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В своём выступлении Туск сослался на данные, предоставленные Киевом."Наши украинские партнёры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова", — приводит слова премьера польский портал Interia Wydarzenia.Туск связал рост потерь украинских военных с новой стратегией России, и в первую очередь — с успешным массовым использованием реактивных беспилотников."Нет смысла скрывать, что это касается не только Украины , но и вообще, в настоящее время мало кто готов эффективно противодействовать действиям беспилотников такого типа", — добавил он."При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической", — цитирует премьера Polskie Radio.Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что киевский режим занижает данные о потерях среди своих солдат.Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2025 года отмечал, что, по многочисленным независимым оценкам, людские потери ВСУ давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что только за один 2025 год армия Украины потеряла почти полмиллиона военных. А при таких потерях личного состава Киев утратил возможности восполнять войска мобилизацией.В свою очередь, российская хакерская группировка KillNet в августе сообщила в СМИ, что взломала базу данных украинского генштаба с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших военнослужащих ВСУ.Экспертные мнения о способности Киева продолжать конфликт - в материале Андрея Лубенского "Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, польша, туск дональд, украина, киев, владимир зеленский, всу, потери всу, потери всу на сегодня, вооруженные силы украины, война на украине, россия, сергей лавров, андрей белоусов, бпла, бпла сегодня, герань, беспилотники, беспилотники сегодня
Украина.ру, Новости, Польша, Туск Дональд, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, Вооруженные силы Украины, война на Украине, Россия, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, БПЛА, БПЛА сегодня, Герань, беспилотники, беспилотники сегодня

"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России

08:06 18.09.2026 (обновлено: 08:10 18.09.2026)
 
© AP / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Ежемесячные потери ВСУ достигают 27 тыс. убитых и раненых, это "рекордные" потери с начала конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме. Об этом в ночь на 18 сентября сообщают польские СМИ
В своём выступлении Туск сослался на данные, предоставленные Киевом.
"Наши украинские партнёры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова", — приводит слова премьера польский портал Interia Wydarzenia.
Туск связал рост потерь украинских военных с новой стратегией России, и в первую очередь — с успешным массовым использованием реактивных беспилотников.
"Нет смысла скрывать, что это касается не только Украины , но и вообще, в настоящее время мало кто готов эффективно противодействовать действиям беспилотников такого типа", — добавил он.
"При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической", — цитирует премьера Polskie Radio.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что киевский режим занижает данные о потерях среди своих солдат.
Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2025 года отмечал, что, по многочисленным независимым оценкам, людские потери ВСУ давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что только за один 2025 год армия Украины потеряла почти полмиллиона военных. А при таких потерях личного состава Киев утратил возможности восполнять войска мобилизацией.
В свою очередь, российская хакерская группировка KillNet в августе сообщила в СМИ, что взломала базу данных украинского генштаба с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших военнослужащих ВСУ.
Экспертные мнения о способности Киева продолжать конфликт - в материале Андрея Лубенского "Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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