https://ukraina.ru/20260918/eto-kasaetsya-vsekh-tusk-zayavil-o-rekordnykh-poteryakh-vsu-iz-za-novoy-strategii-rossii-1083271173.html

"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России

"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России - 18.09.2026 Украина.ру

"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России

Ежемесячные потери ВСУ достигают 27 тыс. убитых и раненых, это "рекордные" потери с начала конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме. Об этом в ночь на 18 сентября сообщают польские СМИ

2026-09-18T08:06

2026-09-18T08:06

2026-09-18T08:10

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В своём выступлении Туск сослался на данные, предоставленные Киевом."Наши украинские партнёры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорд в самом печальном смысле этого слова", — приводит слова премьера польский портал Interia Wydarzenia.Туск связал рост потерь украинских военных с новой стратегией России, и в первую очередь — с успешным массовым использованием реактивных беспилотников."Нет смысла скрывать, что это касается не только Украины , но и вообще, в настоящее время мало кто готов эффективно противодействовать действиям беспилотников такого типа", — добавил он."При такой тенденции зима на Украине действительно может оказаться катастрофической", — цитирует премьера Polskie Radio.Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что киевский режим занижает данные о потерях среди своих солдат.Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2025 года отмечал, что, по многочисленным независимым оценкам, людские потери ВСУ давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что только за один 2025 год армия Украины потеряла почти полмиллиона военных. А при таких потерях личного состава Киев утратил возможности восполнять войска мобилизацией.В свою очередь, российская хакерская группировка KillNet в августе сообщила в СМИ, что взломала базу данных украинского генштаба с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших военнослужащих ВСУ.Экспертные мнения о способности Киева продолжать конфликт - в материале Андрея Лубенского "Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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