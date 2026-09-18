"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев - 18.09.2026 Украина.ру
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"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев
"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев - 18.09.2026 Украина.ру
"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев
Рэпер Потап (Алексей Потапенко) в соцсетях с иронией отреагировал на высказывание лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, который назвал уехавших за рубеж соотечественников "меньшими украинцами" по сравнению с теми, кто остался в стране
2026-09-18T10:40
2026-09-18T10:40
новости
варшава
россия
потап
олег скрипка
настя каменских
верховная рада
рада
украина.ру
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Скрипка аргументировал это своими наблюдениями, заявив, что за границей до сих пор сохраняется подобие Советского Союза, где представители разных республик общаются между собой на русском языке.В ответ Потап в шутливой форме предложил разработать программу — "украинометр" — для оценки степени патриотизма граждан. Согласно его ироничной идее, за пересечение границы у человека должно автоматически отниматься 20 процентов "украинскости", а за покупку борща в Варшаве начисляться пятипроцентный "кешбэк". Он обратил внимание на серьезные риски подобных разделений общества, отметив, что бежавшие от боевых действий матери увидят такие оценки, почувствуют себя неполноценными гражданами и окончательно примут решение отказаться от паспорта в пользу другой страны.Сам Потап вместе с певицей Настей Каменских ранее был внесен в базу сайта "Миротворец"* из-за публичного нежелания отказываться от русского языка. Более того, в Верховной раде предпринималась попытка инициировать лишение артиста звания заслуженного, однако для обращения к Владимиру Зеленскому депутатам не хватило голосов.Подробнее - в материале Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык на сайте Украина.ру. * Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, варшава, россия, потап, олег скрипка, настя каменских, верховная рада, рада, украина.ру
Новости, Варшава, Россия, Потап, Олег Скрипка, Настя Каменских, Верховная Рада, Рада, Украина.ру

"Украинометр" и демографический коллапс: Потап осадил Скрипку за травлю "неправильных" беженцев

10:40 18.09.2026
 
© Фото : Алексей Потапенко/Инстаграм / Перейти в фотобанкАлексей Потапенко, Потап
Алексей Потапенко, Потап - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : Алексей Потапенко/Инстаграм
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Рэпер Потап (Алексей Потапенко) в соцсетях с иронией отреагировал на высказывание лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, который назвал уехавших за рубеж соотечественников "меньшими украинцами" по сравнению с теми, кто остался в стране
Скрипка аргументировал это своими наблюдениями, заявив, что за границей до сих пор сохраняется подобие Советского Союза, где представители разных республик общаются между собой на русском языке.
В ответ Потап в шутливой форме предложил разработать программу — "украинометр" — для оценки степени патриотизма граждан. Согласно его ироничной идее, за пересечение границы у человека должно автоматически отниматься 20 процентов "украинскости", а за покупку борща в Варшаве начисляться пятипроцентный "кешбэк".
Он обратил внимание на серьезные риски подобных разделений общества, отметив, что бежавшие от боевых действий матери увидят такие оценки, почувствуют себя неполноценными гражданами и окончательно примут решение отказаться от паспорта в пользу другой страны.
"У нас демографический коллапс и нам бы сейчас всем наоборот объединяться", — подчеркнул исполнитель.
Сам Потап вместе с певицей Настей Каменских ранее был внесен в базу сайта "Миротворец"* из-за публичного нежелания отказываться от русского языка. Более того, в Верховной раде предпринималась попытка инициировать лишение артиста звания заслуженного, однако для обращения к Владимиру Зеленскому депутатам не хватило голосов.
Подробнее - в материале Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
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