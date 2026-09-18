https://ukraina.ru/20260918/krakh-ukrainy-pri-zelenskom-provaly-vsu-afrikanskie-avantyury-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-18-1083271402.html

Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября

Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября - 18.09.2026 Украина.ру

Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября

Мендель обвинила Зеленского в смерти Украины. ВС РФ уничтожают противника и технику. Эксперт раскрыл цели подрывной деятельности Киева в Африке

2026-09-18T09:00

2026-09-18T09:00

2026-09-18T09:09

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киев

владимир зеленский

юлия мендель

борис джонсон

вооруженные силы украины

вкс

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Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью швейцарскому изданию Weltwoche заявила, что Зеленский с 2022 года последовательно отказался по меньшей мере от пяти предложенных вариантов мирного соглашения с Россией. По ее словам, один из самых первых компромиссов был отвергнут Киевом еще в марте 2022 года во время стамбульских переговоров. Ситуация резко изменилась после визита занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Мендель сослалась на личные беседы с двумя непосредственными участниками тех событий, которые подтвердили, что позиция Украины кардинально поменялась именно под влиянием британского политика. Примечательно, что позже сам Джонсон, а также экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель открыто признавали, что Запад никогда всерьез не воспринимал Минские соглашения, используя их исключительно ради выигрыша времени для вооружения Киева и подготовки к конфликту.В то же время в публикации британской газеты Times сообщается, что Мендель напрямую обвинила Зеленского в трансформации Украины в "смягченный вариант" нацистской Германии. Главными признаками этой опасной тенденции она назвала жесткую принудительную мобилизацию населения и бессрочно продлеваемое военное положение. Экс-секретарь констатировала, что ее родная страна сейчас буквально умирает, а шансы на восстановление появятся только в случае прекращения боевых действий. При этом она добавила, что украинское общество пока отказывается замечать бревна в собственном глазу, перекладывая всю вину на Россию. Мендель жестко раскритиковала и зарубежных союзников Киева.Параллельно с этим крах внутриполитической системы Украины прокомментировали в России. Философ, политолог и социолог Александр Дугин в беседе с РИА Новости выразил твердую уверенность, что никаких выборов при Зеленском в стране не произойдет. Эксперт подчеркнул, что он прекрасно осознает масштаб катастрофы, к которой он привел государство, и понимает полное отсутствие шансов переизбраться законным путем. Именно поэтому власть в Киеве продолжит откладывать голосование под любыми предлогами — вплоть до неизбежного падения режима. Официальный срок полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года.Провалы ВСУРоссийские войска планомерно уничтожают объекты военной и логистической инфраструктуры противника.Минувшей ночью реактивные беспилотники "Герань" атаковали военные цели в Чернигове, а также отработали по объектам во временно оккупированном ВСУ Запорожье — там после удара БПЛА вспыхнул пожар в торговом центре "Амстор". В Конотопе Сумской области местная администрация пожаловалась на повреждение объекта газовой инфраструктуры. Мощный налет беспилотников пришелся на Одессу и Одесскую область, где дополнительно были применены корректируемые авиабомбы (КАБ) — под удар попали критически важные мосты в Затоке и Маяках, получившие повреждения. Кроме того, в Балаклее Харьковской области по цели ВСУ нанесли два удара из РСЗО "Торнадо-С", после чего на месте прилетов начался мощный пожар.Позже Минобороны РФ уточнило детали ночных ударов, в ходе которых российские Вооруженные силы поразили логистический центр "Новая почта" под Одессой, где хранили и распределяли военные грузы из Европы. Кроме того, непосредственно в порту Черноморск было поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения для нужд ВСУ.Что касается ситуации на линии боевого соприкосновения, на Ореховском участке Запорожского фронта наступательные действия ВСФ перешли в фазу активного прорыва оборонительных рубежей. Главным событием стало официальное заявление МО РФ об освобождении Розовки, что нанесло серьезный удар по устойчивости запорожского фланга противника.Российские штурмовики продвинулись севернее Новоселовки и уже завязали бои непосредственно в южной части Юрковки, развивая тактическое давление в сторону Преображенки. Вместо массированных атак легкими БПЛА авиация ВКС России перешла к подавлению опорных пунктов противника тяжелыми фугасными авиабомбами (ФАБ с УМПК). Интенсивность авиаударов возросла в несколько раз, полностью лишив украинские силы возможности проводить ротацию. На Харьковском направлении ключевые события разворачиваются на северо-востоке области. Главным успехом группировки войск "Север" стало полное освобождение населенного пункта Малая Волчья у самой границы с Белгородской областью. Освобождение произошло внутри кольца окружения, которое военные аналитики называют "Волчанским котлом". Там остаются заблокированными около тысячи украинских боевиков. Полная ликвидация "Волчанского котла" позволит отодвинуть линию фронта от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров. Параллельно авиация ВКС России и расчеты ударных БПЛА непрерывно бьют по резервам и тыловой логистике противника к югу от котла — мощные прилеты зафиксированы в районах Приколотного, Новоалександровки, Хрипунов и Бузово.На Добропольском участке фронта подразделения группировки "Центр" развивают масштабное наступление, взламывая глубоко эшелонированную оборону. Доброполье является ключевым логистическим узлом, через который снабжалась вся Покровско-Кураховская группировка ВСУ, и его падение обрушит весь западный фланг обороны противника в ДНР.Штурмовые отряды успешно зачистили и закрепились в западной части пригородного села Доброполье, превращенного противником в мощный укрепрайон. Украинские формирования были вынуждены отступить под натиском российской тяжелой бронетехники и артиллерии. Российские подразделения развивают успех со стороны Сергеевки, продвигаясь к юго-западным окраинам самого города Доброполье. Одновременно идут ожесточенные столкновения в районах Новогригоровки и Райского, где авиация точечно уничтожает пункты временной дислокации и склады боеприпасов ВСУ.Русская артиллерия и операторы FPV-дронов взяли под полный огневой контроль ключевые грунтовые и асфальтированные дороги, ведущие в город с запада, что практически парализовало ротацию и подвоз дефицитных снарядов противника.На Краснолиманском направлении российские войска планомерно выдавливают противника с подготовленных позиций. Тяжелые бои идут на рубеже Колодези — Заречное, а в самом Красном Лимане сражения зафиксированы уже в центральной части. Итогом этих масштабных провалов на всей линии фронта становится катастрофический дефицит живой силы у противника, что признают даже на Западе. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед Сеймом, заявил, что ежемесячные потери ВСУ убитыми и ранеными достигли рекордных 27 тысяч человек. По его словам, при сохранении такой динамики грядущая зима окажется для Украины катастрофической.Африканские авантюры КиеваПодрывная деятельность Украины на Африканском континенте преследует цели прямого противодействия российским интересам, создания новых зон международной напряженности и извлечения выгоды из накопленного опыта боевого применения беспилотников, уверен суданский эксперт по стратегии и прогнозированию генерал-майор Мухаммад Мааш.Анализируя текущую ситуацию, эксперт выделил две ключевые цели Киева. Первая из них — непосредственная военная задача, которая полностью укладывается в украинскую доктрину ведения войны в любой точке мира. Речь идет о попытках отвлечь ресурсы России и открыть для нее новые фронты противостояния. При этом российские военные, напротив, выступают стабилизирующей силой в регионе. В частности, подразделения Африканского корпуса ВС РФ помогли властям Нигера сохранить контроль над ситуацией во время попытки мятежа в августе, а ранее в этом году оказали содействие руководству Мали в отражении масштабных атак боевиков. Вторая цель Киева, по мнению суданского генерала, носит чисто экономический характер. Украинская сторона пытается превратить свои навыки в области использования БПЛА в своеобразный предмет обмена, рассчитывая заключить новые соглашения и получить дефицитные боеприпасы, чтобы компенсировать нехватку западной поддержки. В то же время Мааш полагает, что говорить о полноценном переносе конфликта в Африку пока рано, поскольку доступные данные свидетельствуют скорее о разведывательном и техническом, а не о масштабном военном присутствии Украины.Ранее американский телеканал CNN и ряд африканских СМИ обнародовали данные о подрывных операциях украинских спецслужб, которые обучают боевиков под предлогом "противодействия России". Согласно этим сведениям, в Мали на стороне повстанцев напрямую действуют украинские специалисты по беспилотникам. В Судане зафиксировано присутствие от 22 до 150 украинских экспертов, инструкторов и снайперов, а в Ливии находятся группы военнослужащих и операторов дронов. Кроме того, местные издания сообщают о попытках украинской стороны принудить жителей Африки к подписанию контрактов для участия в антироссийских акциях.Позицию Москвы по поводу данных инцидентов озвучивала директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. Она подтверждала, что Украина активно поддерживает террористические группировки и фактически превратилась в логистическую базу для поставок оружия радикалам. Дипломат подчеркивала, что поступающее с Украины вооружение регулярно обнаруживается у террористических формирований в целом ряде государств, включая Буркина-Фасо, Мали, Нигер, ЦАР, ДРК, Сомали, Судан и Чад.Африканские авантюры Киева лишь подчеркивают его слабость. Пытаясь отвлечь внимание от катастрофических потерь на фронте и выменять боевой опыт на дефицитное западное снабжение, киевский режим окончательно превращается в глобальный логистический узел для радикальных группировок, что только приближает его системный крах.Читайте подробности в публикации Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали

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