Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель - 18.09.2026 Украина.ру
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Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель
Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель - 18.09.2026 Украина.ру
Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель
Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава польского правительства Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече "Карпатской интеграционной инициативы", передает "Новости. Live"
2026-09-18T12:03
2026-09-18T12:19
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Встречу огранизовали в курортном городе Буковель. Мероприятие привело к изменениям в графике работы украинских властей: из-за проведения международной встречи было полностью отменено сегодняшнее заседание Верховной рады, в рамках которого планировалось проведение традиционного часа вопросов к правительству. Корректировка парламентского графика связана с тем, что ключевые члены кабинета министров задействованы в сопровождении украинской делегации на переговорах.Поводом для визитов лидеров европейских стран стало приглашение Владимира Зеленского присоединиться к обсуждению масштабного проекта экономического, транспортного и инфраструктурного объединения государств Большого Карпатского региона. В рамках этой инициативы предполагается наладить взаимодействие между представителями Украины, Сербии, Польши, Словакии, Австрии, Чехии, Венгрии и Румынии. Сербский лидер в соцсетях подтвердил участие в мероприятии, подчеркнув, что Белград идет на этот шаг ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира для собственных граждан.О прошлой встрече Вучича и Зеленского - в материале "На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию на сайте Украина.ру.
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новости, буковель, сербия, словакия, владимир зеленский, александр вучич, роберт фицо, верховная рада, украина.ру
Новости, Буковель, Сербия, Словакия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Роберт Фицо, Верховная Рада, Украина.ру

Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель

12:03 18.09.2026 (обновлено: 12:19 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава польского правительства Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече "Карпатской интеграционной инициативы", передает "Новости. Live"
Встречу огранизовали в курортном городе Буковель.
Мероприятие привело к изменениям в графике работы украинских властей: из-за проведения международной встречи было полностью отменено сегодняшнее заседание Верховной рады, в рамках которого планировалось проведение традиционного часа вопросов к правительству. Корректировка парламентского графика связана с тем, что ключевые члены кабинета министров задействованы в сопровождении украинской делегации на переговорах.
Поводом для визитов лидеров европейских стран стало приглашение Владимира Зеленского присоединиться к обсуждению масштабного проекта экономического, транспортного и инфраструктурного объединения государств Большого Карпатского региона.
В рамках этой инициативы предполагается наладить взаимодействие между представителями Украины, Сербии, Польши, Словакии, Австрии, Чехии, Венгрии и Румынии.
Сербский лидер в соцсетях подтвердил участие в мероприятии, подчеркнув, что Белград идет на этот шаг ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира для собственных граждан.
О прошлой встрече Вучича и Зеленского - в материале "На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию на сайте Украина.ру.
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НовостиБуковельСербияСловакияВладимир ЗеленскийАлександр ВучичРоберт ФицоВерховная РадаУкраина.ру
 
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