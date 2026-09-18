https://ukraina.ru/20260918/vuchich-fitso-i-tusk-priekhali-k-zelenskomu-na-kurort-v-bukovel-1083276813.html
Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель
Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель - 18.09.2026 Украина.ру
Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель
Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава польского правительства Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече "Карпатской интеграционной инициативы", передает "Новости. Live"
2026-09-18T12:03
2026-09-18T12:03
2026-09-18T12:19
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Встречу огранизовали в курортном городе Буковель. Мероприятие привело к изменениям в графике работы украинских властей: из-за проведения международной встречи было полностью отменено сегодняшнее заседание Верховной рады, в рамках которого планировалось проведение традиционного часа вопросов к правительству. Корректировка парламентского графика связана с тем, что ключевые члены кабинета министров задействованы в сопровождении украинской делегации на переговорах.Поводом для визитов лидеров европейских стран стало приглашение Владимира Зеленского присоединиться к обсуждению масштабного проекта экономического, транспортного и инфраструктурного объединения государств Большого Карпатского региона. В рамках этой инициативы предполагается наладить взаимодействие между представителями Украины, Сербии, Польши, Словакии, Австрии, Чехии, Венгрии и Румынии. Сербский лидер в соцсетях подтвердил участие в мероприятии, подчеркнув, что Белград идет на этот шаг ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира для собственных граждан.О прошлой встрече Вучича и Зеленского - в материале "На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, буковель, сербия, словакия, владимир зеленский, александр вучич, роберт фицо, верховная рада, украина.ру
Новости, Буковель, Сербия, Словакия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Роберт Фицо, Верховная Рада, Украина.ру
Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель
12:03 18.09.2026 (обновлено: 12:19 18.09.2026)
Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава польского правительства Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече "Карпатской интеграционной инициативы", передает "Новости. Live"
Встречу огранизовали в курортном городе Буковель.
Мероприятие привело к изменениям в графике работы украинских властей: из-за проведения международной встречи было полностью отменено сегодняшнее заседание Верховной рады, в рамках которого планировалось проведение традиционного часа вопросов к правительству. Корректировка парламентского графика связана с тем, что ключевые члены кабинета министров задействованы в сопровождении украинской делегации на переговорах.
Поводом для визитов лидеров европейских стран стало приглашение Владимира Зеленского присоединиться к обсуждению масштабного проекта экономического, транспортного и инфраструктурного объединения государств Большого Карпатского региона.
В рамках этой инициативы предполагается наладить взаимодействие между представителями Украины, Сербии, Польши, Словакии, Австрии, Чехии, Венгрии и Румынии.
Сербский лидер в соцсетях подтвердил участие в мероприятии, подчеркнув, что Белград идет на этот шаг ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира для собственных граждан.