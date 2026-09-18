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Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель

Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель - 18.09.2026 Украина.ру

Вучич, Фицо и Туск приехали к Зеленскому на курорт в Буковель

Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава польского правительства Дональд Туск прибыли на Украину для участия во встрече "Карпатской интеграционной инициативы", передает "Новости. Live"

2026-09-18T12:03

2026-09-18T12:03

2026-09-18T12:19

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украина.ру

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Встречу огранизовали в курортном городе Буковель. Мероприятие привело к изменениям в графике работы украинских властей: из-за проведения международной встречи было полностью отменено сегодняшнее заседание Верховной рады, в рамках которого планировалось проведение традиционного часа вопросов к правительству. Корректировка парламентского графика связана с тем, что ключевые члены кабинета министров задействованы в сопровождении украинской делегации на переговорах.Поводом для визитов лидеров европейских стран стало приглашение Владимира Зеленского присоединиться к обсуждению масштабного проекта экономического, транспортного и инфраструктурного объединения государств Большого Карпатского региона. В рамках этой инициативы предполагается наладить взаимодействие между представителями Украины, Сербии, Польши, Словакии, Австрии, Чехии, Венгрии и Румынии. Сербский лидер в соцсетях подтвердил участие в мероприятии, подчеркнув, что Белград идет на этот шаг ради дальнейшего обеспечения стабильности и мира для собственных граждан.О прошлой встрече Вучича и Зеленского - в материале "На месте Вучича я бы промолчал": Дробницкий о визите Зеленского и давлении на Россию на сайте Украина.ру.

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новости, буковель, сербия, словакия, владимир зеленский, александр вучич, роберт фицо, верховная рада, украина.ру