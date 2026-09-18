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ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР
ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР - 18.09.2026 Украина.ру
ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР
В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию СБУ должен был подорвать газопровод в Майском районе республики. Об этом 18 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России
2026-09-18T09:20
2026-09-18T09:20
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"Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении.По данным ведомства, в 2024 году уроженец Черниговской области, находясь на Украине, через Telegram установил контакт с представителем СБУ. В 2025 году по заданию куратора, в рамках гуманитарного обмена, он въехал в Россию "для подготовки диверсии на объекте жизнеобеспечения региона — газопроводе в Майском районе КБР".Злоумышленника задержали при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и государственной измене."Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пояснили в ФСБ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.О других задержаниях ФСБ – в материале в Москве задержан агент СБУБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Москва, Севастополь, СБУ, ФСБ, Вооруженные силы Украины
ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР
09:20 18.09.2026 (обновлено: 09:23 18.09.2026)
В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию СБУ должен был подорвать газопровод в Майском районе республики. Об этом 18 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России
"Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2024 году уроженец Черниговской области, находясь на Украине, через Telegram установил контакт с представителем СБУ. В 2025 году по заданию куратора, в рамках гуманитарного обмена, он въехал в Россию "для подготовки диверсии на объекте жизнеобеспечения региона — газопроводе в Майском районе КБР".
Злоумышленника задержали при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и государственной измене.
"Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пояснили в ФСБ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.
О других задержаниях ФСБ – в материале в Москве задержан агент СБУ
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