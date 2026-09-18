"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования - 18.09.2026 Украина.ру
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"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования
"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования - 18.09.2026 Украина.ру
"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования
Запад развернул кампанию против выборов в России, пытаясь превратить голосование в "махинацию". Об этом 18 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-18T10:03
2026-09-18T10:03
новости
выборы
запад
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украина
андрей захаров
александр дугин
мид
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"Попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что МИД постоянно контактирует с загранучреждениями по вопросу проведения выборов. Частично голосование за рубежом уже завершено.По словам Захаровой, цель Запада — сделать из голосования "не волеизъявление, а какую-то махинацию".Россияне уже начали отдавать голоса за кандидатов в Госдуму. Выборы продлятся до 20 сентября. В бюллетене представлено десять партий, для прохождения в Думу нужно преодолеть 5-процентный барьер.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, выборы, запад, россия, украина, андрей захаров, александр дугин, мид, госдума, украина.ру
Новости, выборы, Запад, Россия, Украина, Андрей Захаров, Александр Дугин, МИД, Госдума, Украина.ру

"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования

10:03 18.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов
Презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Запад развернул кампанию против выборов в России, пытаясь превратить голосование в "махинацию". Об этом 18 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что МИД постоянно контактирует с загранучреждениями по вопросу проведения выборов. Частично голосование за рубежом уже завершено.
По словам Захаровой, цель Запада — сделать из голосования "не волеизъявление, а какую-то махинацию".
Россияне уже начали отдавать голоса за кандидатов в Госдуму. Выборы продлятся до 20 сентября. В бюллетене представлено десять партий, для прохождения в Думу нужно преодолеть 5-процентный барьер.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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