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"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования

"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования - 18.09.2026 Украина.ру

"Блокируют выборы": Захарова обвинила Запад в срыве голосования

Запад развернул кампанию против выборов в России, пытаясь превратить голосование в "махинацию". Об этом 18 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-18T10:03

2026-09-18T10:03

2026-09-18T10:03

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"Попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что МИД постоянно контактирует с загранучреждениями по вопросу проведения выборов. Частично голосование за рубежом уже завершено.По словам Захаровой, цель Запада — сделать из голосования "не волеизъявление, а какую-то махинацию".Россияне уже начали отдавать голоса за кандидатов в Госдуму. Выборы продлятся до 20 сентября. В бюллетене представлено десять партий, для прохождения в Думу нужно преодолеть 5-процентный барьер.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, запад, россия, украина, андрей захаров, александр дугин, мид, госдума, украина.ру