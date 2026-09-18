https://ukraina.ru/20260918/pobegut-vse-uzhe-ponyatno-kuda-zelenskiy-zavel-ukrainu-1083260738.html

"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину

"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину - 18.09.2026 Украина.ру

"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину

В экспертном сообществе думают над тем, по силам ли Киеву долго продолжать конфликт, и задаются вопросом, чего добивается Россия

2026-09-18T07:03

2026-09-18T07:03

2026-09-18T07:03

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Чтобы долго воевать, нужно много денег. Есть ли они у Киева? Украинский политолог Константин Бондаренко подчеркивает, что Украина живет в долг. Он напомнил об определении, данном бывшим главой Нацбанка Украины Кириллом Шевченко, — тот назвал созданную на Украине систему "дотациономикой": экономика страны полностью зависит от дотаций.Дотации идут от Запада, а западным политикам важно, чтобы эти деньги тратили на войну, социальные проблемы украинцев их абсолютно не интересуют. В стране все меньше работающих предприятий, но это устраивает нынешнее украинское руководство, ему нужно обеспечивать выполнение мобилизационных планов, нужно как можно больше людей отправить в окопы.Что дальше? Бондаренко считает, что Москва принуждает Киев к миру на своих условиях, то есть принуждает к миру на условиях капитуляции."Зеленский должен признать потерю территорий, Зеленский должен вывести войска из территорий, которые признаны сегодня Россией частью РФ, Зеленский должен сократить армию, Зеленский должен заявить о том, что Украина никогда не вступит в НАТО, никогда не будет даже намереваться. Зеленский должен отказаться от идеи размещения иностранных войск на территории Украины. Зеленский должен провести выборы честные, к которым будут допущены все политические силы, в том числе и те, которые были запрещены в последние годы. Зеленский должен будет отказаться от политики давления на УПЦ, от политики преследования русского языка, русской культуры на территории Украины и т.д. — все то, о чем говорилось на протяжении последних нескольких лет", — сказал политолог в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Он добавил, что "Зеленский, понятное дело, на это точно не согласится".Что ж, Зеленский не согласится, но он ведь в любом случае не вечен.Что происходит внутри страны? Эксперты и политики по-прежнему обсуждают сотрясающие Украину коррупционные скандалы, связанные с колл-центрами и с их "крышевателями", думают, как это скажется на всей государственной конструкции.Комментируя бегство и отставку генпрокурора Руслана Кравченко, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева высказал предположение, что из страны скоро побегут все.Если взять предвыборную программу Зеленского, то увидим, что он ничего не выполнил, а вот все катастрофические предсказания, которые он опровергал, все сбылись — "доллар по 45, война в стране и хаос в государственном управлении", указал политик в эфире телеканала "Прямой". Он напомнил, что все генпрокуроры, занимавшие эту должность при Зеленском, находятся за границей.Что касается крышевания силовиками мошеннических колл-центров, то Рева подчеркнул, что даже у бандитов есть свои понятия, а "крышеватели" колл-центров — они "крали у бедных".При этом экс-министр предположил, что следующий генпрокурор Украины будет не лучше предыдущего, а "как бы не был хуже"."Проблема в том, что во главе страны стоит человек, которого давно нужно было выгнать с этого поста — по Конституции, через выборы. Но который не хочет их проводить, и все наше общество кричит — ни в коем случае, это такой риск… Но большой риск — это то, что он на должности находится, то, что он, как капитан "Титаника", ведет нас на айсберг", — заявил Рева.С этим согласился депутат Рады VII–VIII созывов Александр Бригинец, отметивший в том же эфире, что причина — в выстроенной на Украине системе "лояльнократии". Кого бы ни назначили на пост, он вынужден будет вести себя соответствующе.Депутат Верховной Рады VIII созыва, офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин (известный тем, что предлагал блокировать счета всем уклонистам) считает, что следствием всей этой истории должен быть "приговор Зеленскому" — но потом, когда он оставит должность.Парламентарий напомнил, что в стране тотального контроля никто просто так за границу выехать не может — а вот Кравченко благополучно выехал."Зеленский считает, что мы олени", — предположил Лапин. По его мнению, именно глава режима стоит за всей этой коррупционной историей.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко** назвал происходящее на Украине "полной катастрофой" и высказал предположение, что "правоохранительной системы в стране на самом деле больше нет".А бывший генпрокурор Украины (один из немногих, остающихся в стране) Юрий Луценко в эфире украинского "5 канала" напомнил о других коррупционных скандалах и заявил, что "по сути, "зеленые" захватили государственное управление и используют каждый из государственных механизмов — министерств, ведомств, ветвей власти — для собственного обогащения".Он заявил, что назвал бы эту систему "государственной мафией", сравнив ее с системой "времен Януковича", когда каждый чиновник в любом ведомстве, "даже в больнице и школе", будто бы тоже "знал свою квоту, которую он должен был передать наверх…".По словам Луценко, после Майдана была проведена официальная экспертиза, установившая, что "режим Януковича принес убытков Украине на 20 миллиардов долларов, что равно одному годовому доходу Украины".Но теперь-то давно уже не времена Януковича. И что же? Сегодня идет речь о "крышевании" силовиками двух тысяч офисов колл-центров, до ста тысяч сотрудников, которые, по словам Луценко, "в месяц крали около миллиарда долларов" — и у кого крали?"Сначала заявлялось… что красть будем у россиян, а за эти деньги будем помогать нашим спецслужбам", — сказал экс-генпрокурор, добавив, что в результате "выпустили джинна". Выяснилось, что "легче всего грабить своих — и сегодня, по оценкам европейцев, лишь 7% этого ограбления идет на территории России, все остальное — у нас и в Европе, кстати, даже в Америке".Луценко подчеркнул, что годами против самых бедных украинцев работала "стотысячная группировка преступников под крышей фактически всех силовиков".* лица, признанные в РФ иноагентами; ** лица, внесенные в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260917/ruchnoy-krysoed-pochemu-zelenskiy-vse-esche-nuzhen-zapadu-1083258653.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, юрий луценко, рева