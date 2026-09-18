https://ukraina.ru/20260918/obrazy-proshlogo-buduschego-rossii-doklad-minchenko-konsalting-ob-aktualnoy-istorii-1083201492.html

"Образы прошлого будущего России": доклад "Минченко консалтинг" об актуальной истории

"Образы прошлого будущего России": доклад "Минченко консалтинг" об актуальной истории - 18.09.2026 Украина.ру

"Образы прошлого будущего России": доклад "Минченко консалтинг" об актуальной истории

18-20 сентября в России проходят выборы. В связи этим стоит затронуть тему восприятия истории российскими политиками. На выбор граждан такого рода наблюдения не повлияют, тем более, что и анализировать мы будем не сами, а посредством доклада уважаемой Коммуникационной компании "Минченко консалтинг", опубликованного ещё летом – к Дню России

2026-09-18T07:58

2026-09-18T07:58

2026-09-18T07:58

история

история

социология

россия

украина

киев

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин

екатерина ii

владимир путин

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Самая интересная и бесспорная часть исследования – контент-анализ высказываний 12-ти политических деятелей (сразу отметим – часть из них в выборах участвует только в качестве избирателей) "на предмет упоминания исторических персоналий и значимых периодов истории".Отметим сразу, что доклад носит не научный, а публицистический характер. Об этом говорят методологические упражнения авторов. Например, такая вот новация: "Хорхе Луис Борхес сформулировал четыре универсальных сюжета, к которым, по его мнению, сводится вся мировая литература".Вкус мы можем только одобрить – Борхес прекрасный автор, но по поводу сюжетов есть специализированная литература по теории драматургии, а само по себе использование художественного творчества… Впрочем, почему бы и нет? Используют же кришнаиты в качестве священной книги произвольно выбранный фрагмент эпоса "Махабхарата". А как иллюстрация Борхес ничем не хуже Горького, например.Потому на теоретические выводы мы специального внимания обращать не будем, а сразу приступим к результатам контент-анализа. Не то, чтобы для нас это было неожиданно, но некоторые выводы интересные.Для начала – сравнительные данные: по данным сентябрьского, 2022 года, опроса ВЦИОМ, первые пять позиций в списке людей-символов страны (из политиков) заняли Пётр I, Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Екатерина II и Леонид Брежнев.В случае с президентом России, ключевой критерий эффективности исторических деятелей: "присоединение новых территорий (Пётр I, Екатерина II), отстаивание национальных интересов России (Александр III) и вклад в создание архитектуры международной безопасности (Александр I), а также создание сильного государства (князь Владимир)".Заметим, что авторы доклада, опираясь на свой анализ, косвенно подтверждают тезис антироссийской пропаганды относительно того, что российское руководство, якобы, озабочено восстановлением СССР. Прямой анализ российской политики ничего подобного не показывает – российское руководство не стремится к расширению границ России*, но… мы вправе предположить, что если из настоящего в прошлом правильным видится расширение границ, то и в будущем в настоящее правильным будет видеться расширение границ. А это, конечно, оказывает влияние на оперативные действия политика, даже если он таких целей перед собой не ставит.Лидером негативных оценок является Ленин, к Сталину – скорее нейтральное отношение (с нашей точки зрения то и другое тесно связано с внешней и внутренней политикой российского руководства).Самое интересное – отношение к Александру III Миротворцу. Тут тот случай, когда исторический деятель получил своё лицо в самое последнее время. Для среднестатистического россиянина важно не то, что Александр III ценится В.В. Путиным, а то, что В.В. Путин ценит Александра III.Если говорить об авторе этой статьи, то ему кажется, что действия президента были политтехнологическими – выбрать в прошлом фигуру без лица и наполнить её собственными смыслами. Авторы доклада косвенно с этим соглашаются, указывая, что "желательное прошлое в массовом воображении оказывается ценным не как эпоха нормальности, а как момент предельного испытания, в котором Россия либо спасает себя, либо сохраняет шанс на спасение после катастрофы". Правление Александра III – именно "эпоха нормальности" после краха народовольческого вызова.(О том, что вызов народовольцев не нёс какой-то угрозы российскому государству, мы знаем ещё из советских учебников – "мы пойдём другим путём" сказал Вова Ленин и вышел в окно восьмого этажа. Но если не трогать мумию основоположника, то результатом событий 1 марта 1881 года был крах народовольчества – у террористов же нет цели просто кого-то убить (даже у маньяков это не цель, а средство). Они считали, что после убийства царя госаппарат будет дезорганизован и начнётся восстание – именно этой идеей руководствовался Трамп, отдавая приказ убить аятоллу Хаменеи…)Дмитрий Медведев выстраивал либерально-реформаторскую повестку, в результате чего на первое место выдвинулся государь-реформатор Александр II Освободитель. Таким образом была осуществлена попытка формирования некой либерально-консервативной двухпартийности по образцу Европы 1960-80-х годов, но под сенью наших осин она предсказуемо не сработала."Радикальная смена риторики касается фигуры Сталина, которого в 2009-2010 годы Медведев активно критиковал и называл его действия преступлениями (репрессии и Катынский расстрел), а в 2023 году на заседании Военно-промышленной комиссии зачитал телеграмму Сталина как образцовый управленческий приказ". В картину мира авторов доклада этот финт не вписывался, и они сочли, что это разовая "поломка", связанная с началом СВО."Патриарх Кирилл является единственным публичным спикером, который называет современную Россию отдельной эпохой и позитивно оценивает образ настоящего, называя текущие условия "самыми благоприятными"; порицает её только за личное неверие русских людей, которые не пользуются благами этой эпохи". На противоположных концах исторической шкалы у него Св. Владимир Креститель и Никита Хрущёв, обогнавший даже Ленина (возможно дело в том, что будущий патриарх поступил в семинарию в 1965 году).Покойный Владимир Жириновский, отличавшийся парадоксальностью суждений, на первое место выдвигает неудачливого реформатора Павла I, противопоставляя его Екатерине II. Впрочем, в рамках публичного образа Владимира Вольфовича, подобные маневры выглядят логично.Ну и Геннадий Зюганов, у которого на первом месте – Ленин. Понятно, что Ленин Зюганова никакого отношения к Ленину-политику не имеет, а саму идеологию "неосоветского" направления авторы доклада описывают иронично: "в X веке Русь крестил святой Владимир, в XX веке другой Владимир принёс новую, более прогрессивную версию православия".Вызывает недовольство авторов доклада то, что у Геннадия Андреевича наличествуют позитивные оценки и Ленина, и Сталина, тогда как они убеждены в том, что эти фигуры противостоят друг другу…Если уж мы затронули тему Ленина. Автору этой статьи резко расхотелось читать доклад на странице 10, поскольку там авторы доклада без всякого объявления войны начинают выражать своё негативное отношение к Ленину-политику.Ленин-политик действительно персонаж малоприятный, но он, во-первых, ни в коей мере не является предметом анализа доклада, во-вторых, отношение авторов доклада к Ленину-политику не является достаточным основанием для отказа даже попыток понять содержание Ленина – идеального образа, который до сих пор так привлекает россиян. Но, если целью авторов было на входе показать свою предвзятость и необъективность, то да – цель достигнута.Анализ авторов монументальной пропаганды и топонимики заслуживает самой высокой оценки всех институтов национальной памяти. Увы, они не оценят из-за русофобии.Надо, конечно, отдать авторам должное – потом это впечатление в значительной степени размывается, привлекаются другие группы источников (анализ содержания мультимедийных исторических парков "Россия – моя история" сам по себе очень интересен), но… второго шанса составить первое впечатления у них уже нет.Отдельный пункт – проникновение актуальной повесточки в виде образа врага, формируемого задним числом из Украины и украинцев. Достаточно одной цитаты:"Грандиозное празднование годовщины воссоединения Украины и России в 1954 году. Это событие легитимировало особое положение в советской элите выходцев с Украины, которые ощутимо потеснили в номенклатуре выходцев с Кавказа, реабилитацию и включение в советский управленческий аппарат на низовом уровне бывших бандеровцев, передачу Крыма УССР".Надо было очень стараться, чтобы увидеть в этом событии только перечисленные пункты, но авторы – справились. Опять же – увы, в Киеве не оценят. Впрочем, мы абсолютно уверены, что цель понравится кому-то в Киеве и не ставилось – просто исторически ноги украинского сепаратизма растут из Москвы/Петербурга – это ещё А.С. Пушкин заметил.Не смотря на некоторую нашу разочарованность, мы хотели бы поблагодарить сотрудников "Минченко консалтинг" за проделанную работу, а читателям всё же рекомендуем ознакомиться с докладом на сайте этой организации, тем более, что там содержится масса материалов по актуальной российской политике, которые могут заинтересовать наших читателей.* Тут оселком является отношение к независимости Белоруссии – была бы цель расширить территорию, то начали бы с неё.

https://ukraina.ru/20260826/pod-znamenem-shevchenko-sotsiologi-ob-ukrainskoy-istorii-1082807869.html

https://ukraina.ru/20230815/1048700321.html

https://ukraina.ru/20171225/1019710116.html

https://ukraina.ru/20251208/istoriya-rusov-i-dvoryanskiy-povorot-ekateriny-ii-1072737739.html

россия

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, социология, россия, украина, киев, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин, екатерина ii, владимир путин, патриарх кирилл, геннадий зюганов, памятник