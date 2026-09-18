Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 18.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 18.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 18 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-18T01:21
2026-09-18T01:21
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 17 сентября и в ночь на 18 сентября объявлялась в Краснодарском крае, в Запорожской области, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Запорожской, Ростовской, Херсонской, Московской, Орловской, Ярославской, Курской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Рязанской областях, в ЛНР и ДНР.Отмечается повышенная активность вражеских дронов на Московском направлении."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Нижегородской, Волгоградской, Липецкой областях, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 17 сентября и в ночь на 18 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:12 мск), Геленджика (дополнительные, 20:47 мск), Сочи (20:52 мск), Домодедово (21:40 мск), Ярославля (23:41 мск), Костромы (23:44 мск).К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи сняты. Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, крым, севастополь, запорожская область, днр, лнр, ростовская область, херсонская область, московская область, орловская область, ярославль, курская область, брянская область, белгородская область, смоленск, калужская область, тверь, ивановская область, рязанская область, нижегородская область, волгоградская область, липецк, адыгейск, геленджик, сочи, домодедово, внуково, росавиация, аэропорты, аэропорт, ограничения, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Крым, Севастополь, Запорожская область, ДНР, ЛНР, Ростовская область, Херсонская область, Московская область, Орловская область, Ярославль, Курская область, Брянская область, Белгородская область, Смоленск, Калужская область, Тверь, Ивановская область, Рязанская область, Нижегородская область, Волгоградская область, Липецк, Адыгейск, Геленджик, Сочи, Домодедово, Внуково, Росавиация, аэропорты, аэропорт, ограничения, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ПВО, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:21 18.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 18 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 17 сентября и в ночь на 18 сентября объявлялась в Краснодарском крае, в Запорожской области, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Запорожской, Ростовской, Херсонской, Московской, Орловской, Ярославской, Курской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Рязанской областях, в ЛНР и ДНР.
Отмечается повышенная активность вражеских дронов на Московском направлении.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Нижегородской, Волгоградской, Липецкой областях, в Адыгее.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 17 сентября и в ночь на 18 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:12 мск), Геленджика (дополнительные, 20:47 мск), Сочи (20:52 мск), Домодедово (21:40 мск), Ярославля (23:41 мск), Костромы (23:44 мск).
К этому часу ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи сняты. Подмосковные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.
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