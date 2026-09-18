ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное - 18.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260918/vs-rf-presekli-popytku-vsu-vyrvatsya-iz-kotla-v-kharkovskoy-oblasti-u-sela-chrnoe-1083273072.html
ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное
ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное - 18.09.2026 Украина.ру
ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное
Запертые в котле на севере Харьковской области две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе села Чёрное но, понеся потери, отступили. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 18 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-18T09:35
2026-09-18T09:37
украина.ру
россия
харьковская область
сво
спецоперация
новости сво
новости сво россия
новости сво сейчас
наступление вс рф
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083272922_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f04197694022ed73104725e52551e626.jpg
Село Чёрное находится примерно в семи километрах на северо-запад от освобождённой ранее Ольховатки."На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159-й бригады ВСУ в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Чёрного, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы уничтожено, остальные отступили на исходные позиции", — рассказал агентству представитель силовых структур.По его словам, за сутки формирования киевского режима потеряли в Харьковской области свыше 70 человек личного состава.Ранее сообщалось, что формирования ВСУ в последние дни предприняли две безуспешных попытки прорыва из кольца. Во время первой, в районе Нефёдовки (с запада соседствует с Чёрным), российские бойцы уничтожили бронемашину "Рошель Сенатор" и прорывающуюся группу в полном составе. При этом потери противника превысили 70 боевиков. На следующий день группа боевиков киевского режима на ББМ [Бронемашине] "Козак" была уничтожена при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении.Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек.Подробнее о работе ВС РФ в регионе - в материале Геннадия Алёхина и Кирилла Курбатова Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/12/1083272922_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_a4a962455c6986244c118c5d8aeacba7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, харьковская область, сво, спецоперация, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, наступление вс рф, вс рф, всу, потери всу, разгром всу, окружение всу, минобороны рф, война на украине, вооруженные силы украины, окружение, котел
Украина.ру, Россия, Харьковская область, СВО, Спецоперация, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ, Минобороны РФ, война на Украине, Вооруженные силы Украины, окружение, котел

ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное

09:35 18.09.2026 (обновлено: 09:37 18.09.2026)
 
© AP / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
Запертые в котле на севере Харьковской области две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе села Чёрное но, понеся потери, отступили. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 18 сентября сообщает РИА Новости
Село Чёрное находится примерно в семи километрах на северо-запад от освобождённой ранее Ольховатки.
"На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159-й бригады ВСУ в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Чёрного, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы уничтожено, остальные отступили на исходные позиции", — рассказал агентству представитель силовых структур.
По его словам, за сутки формирования киевского режима потеряли в Харьковской области свыше 70 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что формирования ВСУ в последние дни предприняли две безуспешных попытки прорыва из кольца. Во время первой, в районе Нефёдовки (с запада соседствует с Чёрным), российские бойцы уничтожили бронемашину "Рошель Сенатор" и прорывающуюся группу в полном составе. При этом потери противника превысили 70 боевиков. На следующий день группа боевиков киевского режима на ББМ [Бронемашине] "Козак" была уничтожена при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении.
Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек.
Подробнее о работе ВС РФ в регионе - в материале Геннадия Алёхина и Кирилла Курбатова Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танков.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияХарьковская областьСВОСпецоперацияновости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчаснаступление ВС РФВС РФВСУпотери ВСУразгром ВСУокружение ВСУМинобороны РФвойна на УкраинеВооруженные силы Украиныокружениекотел
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:35ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное
09:27Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой
09:20ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР
09:00Крах Украины при Зеленском, провалы ВСУ, африканские авантюры Киева. Хроника событий на утро 18 сентября
08:52За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве
08:33"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев
08:06"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России
07:58"Образы прошлого будущего России": доклад "Минченко консалтинг" об актуальной истории
07:30У одних — высшие ценности, у других — стеб над "победобесием"
07:19Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию
07:03"Побегут все": уже понятно, куда Зеленский завел Украину
07:00Андрей Выползов: В войне на Украине наступил решающий момент, и НАТО готовит агрессию против Калининграда
06:45"Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине
06:30Владимир Нежданов: Если Трамп одобрит "адские санкции" против России, Китай будет принуждать США к миру
06:12"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области
06:02"Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию
05:39"Уже со счёта сбился": Аксёнов заявил о попытках покушений на него
05:29Хватит кормить Зеленского: смена элит в Европе заставит паниковать киевский режим
05:04Что-то напоминает? США задумались о "перезагрузке" деловых отношений с Россией до завершения конфликта
04:21Безграмотность и пропаганда: французы не знают, кто одержал победу над нацизмом
Лента новостейМолния