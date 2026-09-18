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ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное

ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное - 18.09.2026 Украина.ру

ВС РФ пресекли попытку прорыва из котла в Харьковской области у села Чёрное

Запертые в котле на севере Харьковской области две боевые группы 159-й бригады ВСУ попытались выйти из окружения в районе села Чёрное но, понеся потери, отступили. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 18 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-18T09:35

2026-09-18T09:35

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Село Чёрное находится примерно в семи километрах на северо-запад от освобождённой ранее Ольховатки."На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159-й бригады ВСУ в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Чёрного, успеха не имел. В результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы уничтожено, остальные отступили на исходные позиции", — рассказал агентству представитель силовых структур.По его словам, за сутки формирования киевского режима потеряли в Харьковской области свыше 70 человек личного состава.Ранее сообщалось, что формирования ВСУ в последние дни предприняли две безуспешных попытки прорыва из кольца. Во время первой, в районе Нефёдовки (с запада соседствует с Чёрным), российские бойцы уничтожили бронемашину "Рошель Сенатор" и прорывающуюся группу в полном составе. При этом потери противника превысили 70 боевиков. На следующий день группа боевиков киевского режима на ББМ [Бронемашине] "Козак" была уничтожена при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении.Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек.Подробнее о работе ВС РФ в регионе - в материале Геннадия Алёхина и Кирилла Курбатова Полковник Геннадий Алехин: Россия разрезает харьковский котел и уничтожает ВСУ за счет "бесшумных" танков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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