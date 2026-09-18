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В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района

В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района - 18.09.2026 Украина.ру

В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района

В Брянской области при подрыве взрывного устройства погиб местный житель, в результате атаке украинских БПЛА пострадали трое сотрудников сельхозпредприятии и глава Стародубского округа. Об этом в ночь на 18 сентября врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-18T02:58

2026-09-18T02:58

2026-09-18T03:00

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Трагедия произошла в посёлке Красный Ятвиж Клетнянского района."Местный житель подорвался на взрывном устройстве. К глубокому сожалению ранения оказались несовместимы с жизнью. Приношу самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем им всю необходимую помощь", — написал Ковальчук в 20:38 мск.Позже поступила информация о налёте беспилотников самолётного типа на село Меленск Стародубского муниципального округа."Ранены трое сотрудников сельхозпредприятия. Пострадавшие доставлены в больницу. На место происшествия прибыл глава администрации муниципального образования Александр Владимирович Подольный. Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту. Глава получил осколочные ранения", — сообщил врио губернатора в 21:19 мск.Также отмечается, что повреждения получило зернохранилище.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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