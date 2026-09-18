В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района - 18.09.2026 Украина.ру
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В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района
В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района - 18.09.2026 Украина.ру
В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района
В Брянской области при подрыве взрывного устройства погиб местный житель, в результате атаке украинских БПЛА пострадали трое сотрудников сельхозпредприятии и глава Стародубского округа. Об этом в ночь на 18 сентября врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-18T02:58
2026-09-18T03:00
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Трагедия произошла в посёлке Красный Ятвиж Клетнянского района."Местный житель подорвался на взрывном устройстве. К глубокому сожалению ранения оказались несовместимы с жизнью. Приношу самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем им всю необходимую помощь", — написал Ковальчук в 20:38 мск.Позже поступила информация о налёте беспилотников самолётного типа на село Меленск Стародубского муниципального округа."Ранены трое сотрудников сельхозпредприятия. Пострадавшие доставлены в больницу. На место происшествия прибыл глава администрации муниципального образования Александр Владимирович Подольный. Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту. Глава получил осколочные ранения", — сообщил врио губернатора в 21:19 мск.Также отмечается, что повреждения получило зернохранилище.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, брянская область, удары, обстрелы россии сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, мирные жители, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые
Украина.ру, Россия, Брянская область, удары, обстрелы России сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, мирные жители, ВСУ, Вооруженные силы Украины, погибшие, раненые

В Брянской области погиб местный житель, БПЛА ранили ещё четверых, включая главу района

02:58 18.09.2026 (обновлено: 03:00 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Брянской области при подрыве взрывного устройства погиб местный житель, в результате атаке украинских БПЛА пострадали трое сотрудников сельхозпредприятии и глава Стародубского округа. Об этом в ночь на 18 сентября врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в канале на платформе "Макс"
Трагедия произошла в посёлке Красный Ятвиж Клетнянского района.
"Местный житель подорвался на взрывном устройстве. К глубокому сожалению ранения оказались несовместимы с жизнью. Приношу самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем им всю необходимую помощь", — написал Ковальчук в 20:38 мск.
Позже поступила информация о налёте беспилотников самолётного типа на село Меленск Стародубского муниципального округа.
"Ранены трое сотрудников сельхозпредприятия. Пострадавшие доставлены в больницу. На место происшествия прибыл глава администрации муниципального образования Александр Владимирович Подольный. Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших враг повторно нанес удар по населенному пункту. Глава получил осколочные ранения", — сообщил врио губернатора в 21:19 мск.
Также отмечается, что повреждения получило зернохранилище.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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03:34ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли три человека, 15 мирных жителей ранены
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