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"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев

"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев - 18.09.2026 Украина.ру

"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев

Чем ближе зима, тем больше украинские СМИ пишут о подготовке к грядущему отопительному сезону. Уже через месяц-два эта проблема неизбежно станет главной в информационном пространстве

2026-09-18T08:33

2026-09-18T08:33

2026-09-18T08:33

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ес

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Постараемся разобраться, что же происходит в этой сфере.Подготовка к холодамГоворить о подготовке частного сектора в не газифицированных населённых пунктах не будем – в сёлах с домами на твердотопливных котлах каждый готовится к холодам сам. Сконцентрируемся на областных центрах, где живёт большая часть жителей Украины – в многоквартирных домах.Райцентры (пусть даже крупные) и города областного подчинения можно не рассматривать, так как их много и там всё плохо. Ярчайший пример — растянувшийся на 126 км Кривой Рог, где ещё в позапрошлом отопительном сезоне без тепла всю зиму сидели около 150 тыс. жителей. Ещё хуже ситуация в городах в непосредственной близости от линии фронта — там нет никаких благ цивилизации в принципе.Так что, о главном – о многоквартирных домах. Как правило, наибольшая проблема с подготовкой к зиме состоит не в ТЭЦ/котельной (хотя часто бывает, когда они годами работают на грани поломки из-за износа), а с состоянием теплотрасс от ТЭЦ/котельных к домам и трубопроводов в самих домах.Именно в контуре — ТЭЦ/котельная — МКД — ТЭЦ/котельная — циркуляционные насосы сутками напролёт качают теплоноситель. Объём воды в контуре измеряется сотнями/тысячами тонн. Просто для понимания: в системе отопления типичного пятиэтажного "хруща" с четырьмя подъездами и 56 квартирами — около 20 тонн воды.Главная проблема — в движении воды по трубопроводам. Теплотрассы критически изношены, из них могут за час утекать десятки кубометров воды каждый день на протяжении всего отопительного сезона. Внутридомовые сети изношены ещё сильнее. Теплотрассы за пределами стен дома — зона ответственности теплоснабжающих организаций, а трубопроводы внутри дома — забота управляющей компании или самих жильцов.Ежегодно специалисты проверяют систему отопления на герметичность, проводят испытания и осмотры всех систем, трубопроводов. Лужи, сырость, утечки – всё может навредить сезону. Но это в идеале, а реальность может сильно отличаться, причём не в лучшую сторону.У управляющих компаний вечная проблема либо с деньгами (низкие тарифы, неплатежи, что вынуждает экономить), либо с начальникам (нередко оказываются терминальным жлобами). У немолодых (молодых в ЖКХ нет) слесарей низкие зарплаты, а узких специалистов (например, газосварщиков) может и вовсе не быть.В общем, дьявол, как всегда, кроется в деталях. И это проблема не только Украины, но и России — состояние инженерных сетей является ужасным везде и всюду."Всё хорошо"В качестве аксиомы принимаем запредельный физический износ и моральное устаревание ТЭЦ и котельных задолго до начала СВО. Удручающее техническое состояние усугублено ударами ВКС.Административно Украина — в той её границах, которые рисует себе киевская власть — состоит из 27 регионов: 24 области, АР Крым и 2 города со спецстатусом (Киев и Севастополь). Регионы, которые Украина потеряла, — вычёркиваем.С 2022 года по городским ТЭЦ и котельным не прилетало в Виннице, Луцке, Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Кропивницком (Кировоград), Ровно, Полтаве, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Тернополе. По крайней мере, проблем с отоплением в этих городах не было.Получается, что из 23 административных образований, в 12 — то есть 50% — Россия по ТЭЦ и котельным не была. В других областях удары были.Несколько примеров:Повреждены ТЭЦ в Сумах, Одессе, Николаеве, Киеве, Житомире, Запорожье, котельные в Днепре (Днепропетровске).Если отсеять удары 2022 года, то список пострадавших областных центров сократится до 10. При этом стоит отметить, что реальный масштаб разрушений разнится от города к году, а оценить мы можем лишь со слов представителей Украины, которые заинтересованы в преувеличении ущерба. Харьковская ТЭЦ-5 в 2024 году — по заявлениям чиновников — была уничтожена, но вскоре оказалось, что она работает.Ничуть не лучше с пониманием общей ситуации по областным центрам. Во-первых, каких-либо данных по Житомиру, Ужгороду, Ровно, Львову, Сумам, Тернополю, Черкасам, Черновцам, Хмельницкому Кропивницкому нет.По оставшимся областным центрам показатели сильно отличаются. Например, Винницагортеплоэнерго оценила готовность города в 98%, Власти Днепропетровска сообщили о готовности на 80%, в Запорожье – свыше 70%, по Полтаве данных нет, а Харьков будет выживать зимой от блочно-модульных котельных и генераторов — глава ОВА Олег Синегубов назвал грядущую зиму сверхтяжёлой.Власти Николаева и Херсона и вовсе показали мастер-классы по жонглированию цифрами.Николаевтеплоэнерго к 12 августа отчиталось о 80% готовности. Опрессовку проводили в 442 домах ЖЭКов и в 58 домах ОСМД (общества совладельцев многоквартирных домов), а в 587 домах (56% от общего числа) работы ещё не начинались. Акты опрессовок были лишь по 42 из 1230 домов. Реальный показатель готовности — 3,74%.Херсонские власти уже после уничтожения местной ТЭЦ отчитались о готовности на 85,5%.Киев как показательКиев – столица, значит, ситуация с управлением ЖКХ там должна быть лучше, чем в других городах. Но, с другой стороны, Киев же стал приоритетной целью для ВКС России в минувшем и грядущем отопительных сезонах.Мэр столицы Виталий Кличко 17 августа оценивал готовность города в 50%, а 21 августа заявил уже о 90% готовности. Трём городским ТЭЦ особенно досталось зимой. Но есть ещё пять станций теплоснабжения, по которым ничего не прилетало. Тем не менее, зимой половина многоквартирных домов была без тепла, а в сотнях из них разморозило системы отопления.Дарницкая ТЭЦ обслуживает 1036 домов в Днепровском и Дарницком районе. В феврале власти утверждали, что в 1100 невозможно подать тепло и воду с их систем отопления слили. К 5 августа в Дарницком районе восстановили 192 повреждённые системы из 195, а в Днепровском в 124 из 158. Таким образом в двух районах оставалось 37 незавершённых домов, однако завершили ли работы на этих них — не ясно.Агентство восстановления строит пять мощных теплообъектов. Работы планировали завершить к началу сезона, однако в сентябре сообщалось о поставке котлов и насосных групп в сентябре-октябре, сборке в ноябре и запуске в декабре.ТЭЦ-5 снабжает теплом крупную и территориально разорванную зону на обоих берегах Днепра: Голосеевский, Печерский, Соломенский и часть Шевченковского районов, а также левобережные массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка и Березняки. Для Теремков-1 и Теремков-2 строят новую тепломагистраль, которая позволит переключить потребителей на альтернативный источник при остановке ТЭЦ-5. Русановку и Березняки планируют запитать от восстанавливаемой ТЭЦ-4 (они находятся ближе к ней).От ТЭЦ-6 запитаны 2100 многоквартирных домов северной части Левобережья, особенно на Троещине. После ударов станция работала на треть мощности, энергоэксперт Юрий Корольчук прогнозируют восстановление объекта на 70% мощности к 1 ноября за счёт демонтированного в ЕС оборудования, хотя киевская власть уже сообщила, что ТЭЦ-6 восстановлена.Естественно, данных о размороженных и восстановленных домах нет, равно как и об успешно опрессованных.В целом, власти города обещают к ноябрю-декабрю завершить все работы на ТЭЦ, установить котельные и прочее оборудование. Но реалистичность этих планов весьма сомнительна. Всего один пример: Киевская городская администрация выделила 1,2 млрд гривен Агентству восстановления под установку мобильных котельных в домах под управлением ОСМД, но ни одной котельной не установили.Так что, в части готовности Киева к отопительному сезону лучше ориентироваться не на 90% и даже не на 50% от Кличко, а на 40% от бывшего главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергея Сухомлина. Бывшие начальники могут позволить себе больше действующих и куда охотнее критикуют действующих начальников.Выводы можно сделать предельно простые.Во-первых, в Кабмине, несмотря на безостановочные разговоры о сверхтяжёлой зиме с выпрашиванием помощи, не удосужились привести отчётность к единому знаменателю. Данных по опрессованным домам нет сведённом виде ни на государственном уровне, ни на уровне областных центров — важность данной процедуры не понимают ни Кабмине, ни на уровне мэров/губернаторов/глав военно-гражданских администраций.Во-вторых, областные власти нагло врут. Врут в части абстрактных 83,2% готовности, которые ни о чём не свидетельствуют. Врут в прифронтовых Херсоне и Николаеве, исходя из того, что всё равно все проблемы можно будет списать на неизбежные прилёты бомб, списав все деньги как результат разрушений.Даже поддержание в работающем состоянии доставшейся в наследство от УССР городской инфраструктуры давалось украинским властям с большим трудом — она непрерывно ветшала. Её восстановление после бомбёжек и перестройка с переходом от крупных ТЭЦ к блочном-модульным котельным и вовсе нереализуемая задача. Думать и считать, строить и принимать некому, а полная безответственность гарантирует тотальное воровство. Там, куда не прилетали бомбы, ракеты и дроны, тепло будет, а всем остальным оно не гарантировано.Спасаться придётся самостоятельно, а значит всё будет зависеть от способности жителей МКД самоорганизоваться, с чем всегда наибольшие проблемы.

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https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html

https://ukraina.ru/20260916/mobilizatsiya-v-tupike-voyna-v-rukakh-deltsov-zaluzhnyy-uchit-kiev-voevat--iz-londona--1083240822.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, россия, виталий кличко, юрий корольчук, олег синегубов, вкс, кабмин, ес, отопление