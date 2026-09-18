Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой - 18.09.2026 Украина.ру
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Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой
Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой - 18.09.2026 Украина.ру
Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой
Российские Вооруженные силы минувшей ночью нанесли поражение объектам военной логистики противника в Одесской области, сообщили 18 сентября в Министерстве обороны РФ
2026-09-18T09:27
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сво
спецоперация
россия
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Ведомство уточнило, что целью атаки стал крупный логистический центр "Новая почта", расположенный в шести километрах северо-западнее Одессы.Кроме того, в порту Черноморск точным ударом был поражен сухогруз, который доставил в гавань партию грузов военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, украина, одесская область, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Одесская область, Украина.ру

Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой

09:27 18.09.2026 (обновлено: 09:50 18.09.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото
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Российские Вооруженные силы минувшей ночью нанесли поражение объектам военной логистики противника в Одесской области, сообщили 18 сентября в Министерстве обороны РФ
Ведомство уточнило, что целью атаки стал крупный логистический центр "Новая почта", расположенный в шести километрах северо-западнее Одессы.
"В результате удара поражены: логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран", — заявили в министерстве.
Кроме того, в порту Черноморск точным ударом был поражен сухогруз, который доставил в гавань партию грузов военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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