https://ukraina.ru/20260918/likvidatsiya-evrogruzov-i-razbitoe-sudno-minoborony-soobschilo-ob-udarakh-vs-rf-pod-odessoy-1083273246.html

Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой

Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой - 18.09.2026 Украина.ру

Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой

Российские Вооруженные силы минувшей ночью нанесли поражение объектам военной логистики противника в Одесской области, сообщили 18 сентября в Министерстве обороны РФ

2026-09-18T09:27

2026-09-18T09:27

2026-09-18T09:50

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Ведомство уточнило, что целью атаки стал крупный логистический центр "Новая почта", расположенный в шести километрах северо-западнее Одессы.Кроме того, в порту Черноморск точным ударом был поражен сухогруз, который доставил в гавань партию грузов военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.

россия

украина

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сво, спецоперация, россия, украина, одесская область, украина.ру