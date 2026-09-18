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Туск опять превратил Россию в "пугало" для нагнетания военной паники

Туск опять превратил Россию в "пугало" для нагнетания военной паники - 18.09.2026 Украина.ру

Туск опять превратил Россию в "пугало" для нагнетания военной паники

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Сейме снова использовал тему России для запугивания союзников, заявив о планах Москвы нанести "гибридные" удары ракетами и дронами по помогающим Киеву странам НАТО, передает Bloomberg

2026-09-18T11:27

2026-09-18T11:27

2026-09-18T11:28

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По версии польского политика, главной задачей этих действий станет ликвидация логистических цепочек Украины и одновременное тестирование оборонной решимости Североатлантического альянса. Туск назвал грядущие осень и зиму критическими этапами. Он высказал опасения, что российские БПЛА или ракеты якобы могут пересечь границы государств восточного фланга НАТО, нанеся там разрушения.Он уверен, что подобные гипотетические инциденты Москва преподнесет как навигационные ошибки, чтобы не дать блоку повода для задействования статьи о коллективной обороне. Кроме того, Туск обвинил РФ в планах парализовать железнодорожные и автомобильные переходы на молдавском и польском направлениях для срыва зимних поставок помощи. На этом фоне Варшава уже перебросила системы ПВО к шести пограничным пунктам.Подобная риторика запугивания уже стала привычной для польского премьера, который регулярно выступает с аналогичными прогнозами. Только накануне он обещал согражданам беспрецедентные провокации, в мае пророчил войну в Европе из-за полетов дронов в Прибалтике, а в апреле утверждал, что конфликт с НАТО начнется в считаные месяцы. Экс-премьер Польши Лешек Миллер критиковал Туска за постоянное тиражирование одних и тех же угроз, подчеркивая, что глава правительства занимается бессмысленным нагнетанием военной паники.При этом в самой Москве неоднократно заявляли, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, не представляет угрозы для участников альянса и не ищет с ними конфликта. В российском руководстве подчеркивали, что подобные обвинения используются западными лидерами исключительно ради отвлечения внимания граждан от внутренних проблем и оправдания милитаризации Европы.Подробнее - в материале Распространяемые мифы о российской угрозе служат прикрытием поддержки киевского режима - Ушаков на сайте Украина.ру.

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